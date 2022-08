Le Canada interdit l’importation d’armes de poing

Commentez cette histoire Commentaire

TORONTO — Le gouvernement canadien envisage d’interdire l’importation d’armes de poing dans le pays, selon un responsable gouvernemental, la dernière d’une série de mesures de contrôle des armes à feu à mettre en œuvre sous le premier ministre libéral Justin Trudeau. Cette décision, qui doit être annoncée vendredi, intervient après que le gouvernement a présenté en mai un projet de loi qui mettrait en œuvre un «gel national» sur l’achat, l’importation, la vente et le transfert d’armes de poing – plafonnant ainsi le nombre d’armes de ce type déjà présentes dans le pays. niveau actuel, mais sans les interdire purement et simplement.

La nouvelle mesure permettra à Ottawa d’interdire les importations d’armes de poing sans avoir à attendre que le Parlement, qui est en vacances d’été jusqu’en septembre, adopte cette loi. Il devrait entrer en vigueur dans deux semaines, a déclaré le responsable, raccourcissant la fenêtre permettant aux magasins d’armes d’amasser des marchandises.

Les médias locaux ont rapporté que les ventes d’armes de poing ont grimpé en flèche depuis que le gouvernement Trudeau a annoncé le gel, ce qui a incité certains législateurs à s’inquiéter d’une ruée sur les armes de poing de la part de propriétaires légaux d’armes à feu cherchant à s’approvisionner avant l’adoption de la législation.

Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement sur la question. Le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino et la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly doivent faire une annonce «sur les efforts continus du gouvernement pour protéger nos communautés contre la violence armée» dans une école catholique d’Etobicoke, en Ontario, à 10 h 30 vendredi.

Le Canada s’engage à “geler” les ventes d’armes de poing et à racheter les armes d’assaut

Le contrôle des armes à feu bénéficie ici d’un large soutien. Mais les critiques affirment que l’accent mis sur la limitation de la possession d’armes de poing cible injustement les propriétaires respectueux des lois tout en ne faisant pas grand-chose pour éradiquer le problème fondamental : les armes à feu passées en contrebande à travers la frontière.

Le chef de la police de Toronto a déclaré en novembre qu’environ 80 % des armes à feu impliquées dans la violence armée dans la ville la plus peuplée du Canada provenaient des États-Unis, qui, selon lui, ont une importante culture des armes à feu, ce qui en fait un problème « très difficile » à résoudre.

“Le plus gros problème que nous ayons dans la ville est le volume d’armes qui traversent la frontière”, a déclaré le chef James Ramer.

La législation gouvernementale, connue sous le nom de C-21, comprend également des lois «drapeau rouge» qui permettraient aux juges de retirer temporairement les armes à feu des personnes considérées comme un danger pour elles-mêmes ou pour les autres, le retrait des permis d’armes à feu des personnes qui ont commis des violences domestiques et sanctions plus sévères pour la contrebande et le trafic d’armes.

Le Canada a importé pour plus de 28,2 millions de dollars de revolvers et de pistolets en 2021, selon les données du gouvernement, les deux tiers de ce volume provenant des États-Unis. Les importations totales ont augmenté de 7,7 % par rapport à l’année précédente, mais en baisse par rapport au récent sommet de 34,7 millions de dollars en 2018.

Les chirurgiens traumatologues canadiens ont appelé au contrôle des armes à feu. Les groupes d’armes ont eu une réponse de style NRA.

Les fusillades de masse sont relativement rares ici par rapport aux États-Unis, mais le taux d’homicides par arme à feu a augmenté depuis 2013, selon les données de Statistique Canada.

L’agence gouvernementale de statistiques a rapporté que plus de 60% des crimes violents liés aux armes à feu dans les centres urbains en 2020 impliquaient des armes de poing. Mais il a également déclaré qu’il y avait “de nombreuses lacunes” et des limites dans les données, notamment sur la “source des armes à feu utilisées dans le crime” et “si une arme à feu utilisée dans le crime a été volée, achetée illégalement ou introduite en contrebande dans le pays”. Aucune province n’exige que les enquêteurs envoient des armes à feu utilisées dans des crimes pour être retrouvées.

L’Agence des services frontaliers du Canada a déclaré avoir saisi 1 203 armes à feu de 2021 à 2022. En mai, un Yorkshire terrier nommé Pepper a déjoué une tentative de contrebande de 11 armes de poing à travers la frontière du Michigan à l’Ontario à l’aide d’un drone à six rotors.

Quelque 2,2 millions de personnes au Canada sont propriétaires d’armes à feu titulaires d’un permis, a rapporté la Gendarmerie royale du Canada en 2020, et plus de 1,1 million d’armes à feu sont inscrit.

Le Canada annonce l’interdiction immédiate des armes d’assaut “de qualité militaire”

Le gouvernement Trudeau a promis des mesures plus strictes de contrôle des armes à feu lors de la campagne électorale fédérale de l’année dernière.

En 2020, Trudeau a annoncé l’interdiction de 1 500 marques et modèles d ‘«armes d’assaut de style militaire», après qu’un homme armé se faisant passer pour un policier s’est déchaîné à travers la Nouvelle-Écosse pendant deux jours de week-end, incendiant des structures et tuant 22 personnes, dont un membre de la Gendarmerie royale du Canada. Officier de police dans la tuerie de masse la plus meurtrière au Canada.

La semaine dernière, le gouvernement a expliqué combien il propose d’indemniser les propriétaires d’armes à feu qui remettent ces armes dans le cadre d’un programme de rachat obligatoire.

Au cours des audiences d’une enquête publique cette année sur les «causes, le contexte et les circonstances» de l’attaque en Nouvelle-Écosse, des preuves ont été présentées sur l’origine de la grande cache d’armes du tireur.

Gabriel Wortman, un denturologiste, ne possédait pas de permis d’armes à feu et s’est procuré ses armes illégalement. La commission a appris qu’il y avait eu « deux, et potentiellement trois », cas dans lesquels la police avait reçu des informations sur son accès à des armes à feu. Peu ou rien n’a été fait, selon les témoignages.

Un homme armé se déchaîne à travers la Nouvelle-Écosse lors de la fusillade de masse la plus meurtrière au Canada

Plusieurs des armes ont été retrouvées et proviennent de magasins d’armes du Maine. Un ami là-bas a déclaré à la police que Wortman avait pris une ou plusieurs des armes à feu à son insu ou sans sa permission, alors qu’il donnait au tireur un Ruger P89 “en signe de gratitude” pour son aide avec “l’enlèvement d’arbres et d’autres petits travaux à sa résidence. ”

Un AR-15 provenait d’un magasin d’armes en Californie, mais Wortman l’a vu pour la première fois lors d’une exposition d’armes à feu dans le Maine et une autre personne l’a acheté pour lui. Des témoins ont déclaré à la police après la fusillade que Wortman démonterait les armes à feu et les enroulerait dans la couverture de charge utile de sa camionnette pour les faire passer en contrebande à travers la frontière.