L’Inde a signalé jeudi un record mondial d’une journée de plus de 314000 nouvelles infections, alors qu’une flambée de coronavirus dans le deuxième pays le plus peuplé du monde submerge un système de santé fragile qui manque cruellement de lits d’hôpital et d’oxygène.

Il y a un mois, l’Inde signalait moins de nouveaux cas en une semaine qu’aujourd’hui.

Le total de 15,9 millions de cas en Inde depuis le début de la pandémie est le deuxième après les États-Unis. Le Premier ministre Narendra Modi a présidé jeudi une réunion de haut niveau pour trouver des moyens de fournir plus d’oxygène dont le besoin est désespéré aux hôpitaux à travers le pays de 1,4 milliard de personnes. Un grand nombre d’hôpitaux signalent également des pénuries aiguës de lits et de médicaments.

Le nombre de morts en Inde a augmenté de 2 104 en une journée, portant le nombre total de morts dans le pays à 184 657, a déclaré le ministère de la Santé.

Le ministre canadien de la Santé a déclaré que la moitié des personnes testées positives pour le coronavirus après leur arrivée au Canada par avion venaient d’Inde. Par conséquent, le Canada interdit tous les vols en provenance de l’Inde et du Pakistan pendant 30 jours.

►Les hospitalisations au COVID-19 chez les Américains plus âgés ont chuté de plus de 70% depuis le début de l’année, et les décès parmi eux semblent également avoir chuté, preuve dramatique que la campagne de vaccination fonctionne.

►Les systèmes de l’Université de Californie et de l’Université d’État de Californie exigeront la vaccination contre le coronavirus pour tous les étudiants, professeurs et membres du personnel de leurs campus une fois que les cours en personne reprendront cet automne. L’exigence entrerait en vigueur une fois qu’un vaccin a reçu l’approbation complète de la Food and Drug Administration des États-Unis.

►Les responsables de la santé du Colorado ont déclaré que les épidémies de virus avaient augmenté cette semaine, atteignant un total observé pour la dernière fois en février, la plupart des épidémies étant signalées dans les écoles et les maisons de retraite.

►Plus d’un an après le début de la pandémie de coronavirus, l’industrie du tourisme du Vermont est estimée à environ 700 millions de dollars à ce jour, selon le département d’État du Tourisme. Les pertes subies par l’industrie du ski représentent environ un septième de cette perte de revenus.

► L’Arkansas a marqué jeudi 1 million de vaccins contre le coronavirus administrés jusqu’à présent dans l’État, bien que le gouverneur ait reconnu qu’il fallait faire plus pour augmenter la demande.

►Les responsables de la santé du Nouveau-Mexique préoccupés par les taux de vaccination disent qu’ils envisagent de recruter des «champions communautaires» – des résidents de confiance des régions qui hésitent à la vaccination et qui peuvent répondre aux préoccupations concernant la sécurité et l’efficacité.

►La Turquie, aux prises avec une flambée d’infections, a annoncé qu’elle prolongeait un verrouillage du week-end prochain pour inclure un jour férié vendredi.

► Seulement 13 États enregistrent une augmentation du nombre de cas – environ un tiers de ce qu’il était il y a à peine quelques semaines. Les nouvelles infections aux États-Unis ont chuté d’environ 11,7% la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, passant de près de 500 000 à 440 734.

►La commission des relations extérieures du Sénat a approuvé à une écrasante majorité un projet de loi sur la concurrence en Chine qui comprend une enquête du directeur du renseignement national sur la théorie selon laquelle le COVID-19 aurait pu fuir de l’Institut de virologie de Wuhan.

►Un plan de «frein d’urgence» du gouvernement de la chancelière allemande Angela Merkel pour imposer des restrictions uniformes dans les zones où le coronavirus se propage trop rapidement a levé son dernier obstacle législatif.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 31,8 millions de cas confirmés de coronavirus et 569000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 144 millions de cas et 3 millions de décès. Près de 278 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et près de 216 millions ont été administrées, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

📘 Ce que nous lisons: Avec plusieurs États levant les mandats de masque et les taux de vaccination contre le COVID-19 en hausse, les voyageurs commencent à se demander quand ils pourront voler sans porter de masque. Cela ne devrait pas être de sitôt, disent les agents de bord.

Les procureurs généraux envoient une lettre aux sites de marché pour sévir contre les fausses cartes de vaccin COVID

39 procureurs généraux ont envoyé une lettre cette semaine à OfferUp, un site de marché, dans le but de réprimer les fausses cartes de vaccin COVID vendues en ligne, a rapporté l’East Bay Times.

«Permettre aux utilisateurs de votre plate-forme de commercialiser et de vendre de fausses cartes de vaccins est une menace pour les résidents de nos États», indique la lettre, exigeant qu’OffreUp supprime ces publications et conserve les informations sur les personnes qui vendent les cartes.

La lettre fait suite à une lettre similaire envoyée par 45 procureurs généraux à Twitter, eBay et Shopify à propos de fausses cartes sur leurs plateformes.

Les fausses cartes de vaccins COVID ont été le produit d’une préoccupation croissante ces derniers mois, alors que de plus en plus de personnes se font vacciner. Les cartes portent les logos du CDC et du ministère de la Santé.

Un porte-parole d’OffreUp a déclaré mercredi que les administrateurs du site «supprimaient activement» les publications proposant de fausses cartes de vaccins généralement dans l’heure.

Les femmes enceintes atteintes de COVID présentent un risque plus élevé de décès et ont besoin de soins intensifs, selon une étude

Une étude menée dans 18 pays, dont les États-Unis, indique que les femmes enceintes qui développent le COVID-19 présentent des risques plus élevés de décès, d’accouchement prématuré, de besoin de soins intensifs et d’autres complications.

Les résultats de la recherche, impliquant environ 700 femmes enceintes atteintes de COVID-19 et 1400 sans le COVID-19, ont été publiés jeudi dans le Journal of the American Medical Association Pediatrics, et ils font écho à des études plus petites. La nouvelle recherche montre également que les nouveau-nés de femmes atteintes de COVID-19 ont également eu beaucoup plus d’effets indésirables.

Les femmes enceintes peuvent gagner une certaine protection en se faisant vacciner; Des preuves récentes suggèrent que les vaccins Moderna et Pfizer sont sûrs à utiliser pendant la grossesse.

Les États-Unis parmi les leaders mondiaux sur la liste des pays vaccinés; Israël au sommet

Plus de 40% des Américains ont été au moins partiellement vaccinés, classant les États-Unis près du sommet des taux de vaccination, rapporte Our World In Data. Le groupe indique qu’Israël est le leader mondial avec 62% de ses 9 millions d’habitants ayant reçu au moins un coup de feu. Parmi les autres hauts de la liste figuraient le Royaume-Uni, avec 49%, les Émirats arabes unis, le Chili et Bahreïn.

Les pays les plus riches du monde ont collectivement acheté 1 milliard de doses de plus que ce dont leurs citoyens ont besoin, selon une étude du groupe mondial de plaidoyer ONE. Le reste du monde n’a pu obtenir que 2,5 milliards de doses – pas assez pour vacciner leurs populations.

Les États font la queue pour réduire l’utilisation des « passeports de vaccination »

L’Indiana pourrait devenir le prochain État à interdire ou à imposer des limites aux «passeports de vaccination». Les législateurs de l’Indiana ont inséré un libellé dans un projet de loi indépendant qui interdirait aux gouvernements des États et locaux d’exiger des employés qu’ils prouvent qu’ils ont reçu le vaccin COVID. Le langage n’est pas assez fort pour certains conservateurs sociaux qui veulent également que les entreprises privées interdisent d’exiger une preuve de vaccination.

L’Arizona, la Floride, l’Idaho, le Montana et le Texas font partie des États où les gouverneurs ont interdit ou limité l’utilisation du «passeport de vaccination».

Frustrés par les règles du CDC, les compagnies de croisière font des affaires, les navires ailleurs

Les compagnies de croisière déplacent lentement les navires à l’étranger après plus d’un an sans naviguer dans les eaux américaines en raison de la pandémie de COVID-19. En règle générale, près de la moitié des croisières dans le monde partent des ports américains, selon un rapport de 2019 de la Cruise Lines International Association. Cependant, «l’ordre de navigation conditionnel» du CDC empêche les navires de naviguer. Les principales compagnies de croisière, y compris Royal Carribean, Norwegian et Virgin Voyages, ont annoncé des croisières dans d’autres parties du monde, notamment dans les Caraïbes, au Royaume-Uni et en Israël.

«Si le CDC n’écoute pas la raison, eh bien, nous déplacerons nos navires hors des États-Unis», a déclaré Frank Del Rio, PDG de Norwegian Cruise Line Holdings.

Les agents de bord veulent prolonger les mandats de masque de compagnie aérienne

Le mandat de masque fédéral sur les avions et dans les aéroports, signé par le président Joe Biden en janvier et expirant le 11 mai, devrait être prolongé jusqu’en septembre, a déclaré le président du plus grand syndicat des agents de bord. Sara Nelson, présidente de l’Association of Flight Attendants-CWA, a déclaré à un sous-comité du Sénat que la nation restait «au milieu d’une crise».

« Je pense qu’il est important que nous reconnaissions cela et que nous maintenions le cap ici avec les politiques de masque, avec toute notre diligence (et) avec les efforts pour faire passer le vaccin à tout le monde », a déclaré Nelson.

Les compagnies aériennes américaines ont exigé que les passagers portent des masques pendant près d’un an et ont demandé à plusieurs reprises un mandat de masque fédéral pour les aider à l’appliquer sur les vols. Les efforts ont échoué jusqu’à ce que Biden prenne ses fonctions.

Les Américains aux prises avec la mort de leurs proches – et leurs impôts

Quand quelqu’un décède, ses maux de tête fiscaux ne meurent pas avec lui. En fait, ces obligations peuvent compliquer davantage la vie des survivants. Les impôts fonciers fédéraux peuvent être dus et les droits de succession de l’État peuvent également entrer en jeu.

Des centaines de milliers d’Américains pleurant la mort de leurs proches à cause du COVID-19 sont maintenant confrontés à la paperasse fiscale qu’ils ont laissée derrière eux. Cela peut souvent être compliqué et prendre du temps. En savoir plus ici.

