Le Canada interdit les tests de produits cosmétiques sur les animaux

TORONTO-

Le Canada a interdit les tests de produits cosmétiques sur les animaux, une mesure largement symbolique qui aligne la politique sur celle de dizaines d’autres pays.

Les modifications à la Loi sur les aliments et drogues ont été incluses dans le budget de cette année et entreront en vigueur en décembre, a déclaré le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos lors d’une conférence de presse à Toronto mardi pour célébrer le changement.

« Aujourd’hui, le Canada se joint à 43 autres pays qui ont pris des mesures pour interdire les tests cosmétiques sur les animaux. En effet, notre gouvernement a maintenant adopté une loi interdisant les tests de produits cosmétiques sur les animaux.

En plus d’interdire aux entreprises de tester leurs produits cosmétiques sur des animaux au Canada, la réglementation empêche la vente de nouveaux produits qui s’appuient sur des données d’expérimentation animale pour établir la sécurité des produits dans ce pays.

«Nous voyons rarement des changements de politique où tout le monde est d’accord, où les militants, l’industrie, les politiciens et les Canadiens sont tous d’accord. Aujourd’hui est l’un de ces rares jours et il vaut la peine de le célébrer», a déclaré Duclos, faisant référence à un sondage qui a révélé que 90% Les Canadiens étaient en faveur de la mesure.

L’expérimentation animale est tombée en désuétude dans l’industrie cosmétique ces dernières années, à la suite d’une législation similaire dans l’Union européenne qui a été introduite il y a deux décennies.

La réglementation ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour les marques qui vendent les produits concernés, tels que les crèmes, les lotions et le maquillage, a déclaré Darren Praznik, président et chef de la direction de Cosmetics Alliance Canada.

« La réalité est que l’expérimentation animale n’est plus largement utilisée par notre industrie et c’est le cas depuis un certain temps », a-t-il déclaré lors d’une interview ce printemps lorsque la législation a été déposée.

Lorsque l’UE a introduit son interdiction en 2004, elle a investi des millions d’euros dans la recherche pour développer des alternatives à l’expérimentation animale.

Même ainsi, a déclaré Praznik, il y avait des obstacles à l’adoption de la législation canadienne. En 2015, par exemple, il y a eu un projet de loi d’initiative parlementaire dans le même sens, mais l’industrie des cosmétiques s’y est opposée en raison d’un langage trop large.

« Il était si mal conçu que si vous fabriquiez un shampoing pour chien ou chat, vous n’auriez pas pu l’essayer sur un chien ou un chat pour voir s’il l’aimait », a déclaré Praznik.

Mais une fois que le groupe industriel a commencé à collaborer avec des groupes de défense des droits des animaux, a-t-il déclaré, ils ont pu dresser une liste de principes qui fonctionnaient pour eux deux. À partir de là, a-t-il dit, Santé Canada a rédigé le projet de loi.

« La leçon est que si vous pouvez réunir des parties prenantes de différents côtés d’un problème et que vous avez de la bonne volonté, vous pouvez généralement trouver un moyen de faire avancer les choses », a-t-il déclaré.

Pourtant, il y a des domaines où les défenseurs des animaux voient une marge d’amélioration.

Par exemple, les règles ne sont pas rétroactives ; les produits déjà sur le marché qui utilisaient à l’origine des tests sur les animaux pour établir leur sécurité ne seront pas retirés des étagères.

Hilary Jones, directrice de l’éthique chez Lush Cosmetics, a déclaré que la société préférerait que les régulateurs rejettent ces anciennes données et recommencent à zéro, en retestant les produits existants en utilisant des méthodes sans cruauté. L’entreprise s’oppose à l’expérimentation animale depuis sa création.

« Nous pensons qu’il n’est pas scientifique de tester sur des animaux. C’est un outil très brutal et démodé. Nous aimerions donc voir tous les cosmétiques passer par de nouvelles méthodes. » dit-elle. « Mais sommes-nous satisfaits de cette législation? Absolument. »



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 27 juin 2023.