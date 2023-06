Le Canada interdit les tests cosmétiques sur les animaux

Le gouvernement fédéral interdit les tests de produits cosmétiques sur les animaux, rejoignant plus de 40 autres pays qui ont pris la même mesure.

Des modifications à la Loi sur les aliments et drogues ont été incluses dans le projet de loi budgétaire omnibus du gouvernement, qui a reçu la sanction royale la semaine dernière, mais n’entrera en vigueur qu’en décembre.

La nouvelle réglementation interdira la vente et l’importation de produits cosmétiques qui reposent sur des tests sur des animaux et érigera également en infraction le fait pour une entreprise de prétendre à tort que ses produits n’utilisent pas de tests sur des animaux.

Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a souligné le large soutien que le règlement a reçu de la part des défenseurs du bien-être des animaux et de l’industrie canadienne des cosmétiques.

« Nous voyons rarement des changements de politique où tout le monde est d’accord », a déclaré Duclos lors d’une conférence de presse mardi. « Aujourd’hui est l’un de ces jours rares et cela vaut la peine d’être célébré. »

Darren Praznik, président de Cosmetics Alliance Canada, a salué les changements, mais a déclaré qu’ils étaient principalement symboliques, car les entreprises canadiennes se sont déjà largement éloignées des tests sur les animaux.

« Nous n’avons pas fait de tests sur les animaux depuis des années », a déclaré Praznik. « Je pense que c’est vraiment symbolique, cependant, que nous le reconnaissions dans la loi. »

Duclos a déclaré que les changements assureront aux Canadiens que leurs produits cosmétiques ne dépendent pas des tests sur les animaux.

« C’est bon pour l’industrie. C’est aussi bon pour les Canadiens de savoir qu’aucun autre test sur les animaux ne sera effectué au Canada », a-t-il déclaré.

Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a déclaré que l’interdiction des tests sur les animaux au Canada donnera aux Canadiens l’assurance que leurs cosmétiques sont sans cruauté. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

L’UE a introduit sa propre interdiction en 2004 et a investi des millions d’euros dans la recherche pour développer des alternatives à l’expérimentation animale.

Mais Praznik a déclaré qu’il y avait des obstacles à l’adoption de la législation canadienne. Un projet de loi d’initiative parlementaire présenté en 2015 visait également à interdire les tests sur les animaux pour les cosmétiques, mais l’industrie des cosmétiques s’y est opposée en raison de ce qu’elle a qualifié de langage trop large.

Mais une fois que le groupe industriel a commencé à collaborer avec des groupes de défense des droits des animaux, a-t-il dit, ils ont pu dresser une liste de principes qui ont fonctionné pour eux deux, permettant à Santé Canada de rédiger le projet de loi.

« La leçon est que si vous pouvez réunir des parties prenantes de différents côtés d’un problème et que vous avez de la bonne volonté, vous pouvez généralement trouver un moyen de faire avancer les choses », a déclaré Praznik.

Rebecca Aldworth, la directrice canadienne de Humane Society International, a fait écho à Praznik.

« C’est un moment décisif », a-t-elle déclaré. « C’est aussi la preuve de ce qui peut être réalisé lorsque le secteur à but non lucratif, l’industrie, les scientifiques, le gouvernement et le public s’unissent pour concrétiser la vision d’un avenir meilleur. »

Aldworth a déclaré que son organisation se concentrera désormais sur la pression du gouvernement canadien pour qu’il investisse dans de meilleures méthodes de test, comme l’a fait l’UE.

L’interdiction n’est pas rétroactive

L’interdiction ne sera pas appliquée rétroactivement aux produits précédemment testés sur des animaux, ce qui signifie que ces produits peuvent toujours être vendus.

Hilary Jones, directrice de l’éthique chez Lush Cosmetics, a déclaré que la société préférerait voir les régulateurs jeter les anciennes données sur les tests sur les animaux tandis que les entreprises testent à nouveau les produits existants en utilisant des méthodes sans cruauté. L’entreprise s’oppose à l’expérimentation animale depuis sa création.

« Nous pensons qu’il n’est pas scientifique de tester sur des animaux. C’est un outil très brutal et démodé. Nous aimerions donc voir tous les cosmétiques passer par de nouvelles méthodes. » dit-elle. « Mais sommes-nous satisfaits de cette législation? Absolument. »

Praznik a déclaré que la plupart des entreprises de cosmétiques ne s’appuient plus sur les données des tests sur les animaux, car elles sont approuvées pour la consommation humaine depuis des années.

« Vous avez 10, 20 ans de données sur la sécurité de l’utilisation humaine », a-t-il déclaré.