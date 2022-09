Le Canada interdit les chiens des rues de plus de 100 pays à partir de mercredi

Les organisations de sauvetage de chiens à travers le Canada espèrent qu’Ottawa changera d’avis au sujet de son interdiction des chiens des rues de plus de 100 pays.

En juin, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a annoncé que les chiens commerciaux – les chiens destinés à la revente, à l’adoption, à la famille d’accueil, à l’élevage, à l’exposition et à la recherche – à haut risque de rage seront interdits d’entrée au Canada à partir de mercredi (28 septembre), quelle que soit la date de délivrance des permis d’importation.

“C’est très décourageant”, a déclaré Lindy Lystar, cofondatrice de Baladi Dog Rescue of Ontario. Le groupe de London, en Ontario, travaille avec un sauveteur au Caire et a transporté une trentaine de chiens dans la région.

Ils ont un peu peur, ils ont donc besoin de soins supplémentaires, d’amour et d’entraînement, mais ce sont de grands chiens. – Lindy Lystar, co-fondatrice de Baladi Dog Rescue of Ontario

“Nous avons des amis très proches en Égypte qui sont dans la rue tous les jours et ils voient les horreurs que ces chiens doivent traverser”, a déclaré Lystar.

“Elle sort de chez elle et il y a 10 ou 20 chiens empoisonnés dans la rue, et elle se sent tellement impuissante”, a-t-elle déclaré, faisant référence à l’une des horribles façons dont les chiens de rue sont généralement traités.

La plupart des régions concernées par l’interdiction se trouvent en Afrique (y compris l’Égypte), en Amérique centrale et du Sud, en Asie, au Moyen-Orient et en Europe de l’Est.

La cofondatrice de Baladi Dog Rescue of Ontario, Lindy Lystar, a adopté une chienne du Caire nommée Louise. (Soumis par Lindy Lystar)

“Cela n’a pas beaucoup de sens”, a déclaré Lystar. Les chiens sont vaccinés – y compris contre la rage – leur sang est testé pour les maladies, et ils sont stérilisés ou stérilisés avant de faire le voyage au Canada. Il existe également une exigence selon laquelle ils doivent être testés pour évaluer l’immunité d’un chien contre la rage avant de quitter l’Égypte.

“Ils ont un peu peur, alors ils ont besoin de soins supplémentaires, d’amour et d’entraînement, mais ce sont de grands chiens”, a déclaré Lystar qui a son propre chien égyptien, un animal de compagnie blond à poil court et aux oreilles pointues nommé Louise. .

“Ce sont des chiens fidèles. Ils sont protecteurs. Ils sont si intelligents.”

Les sauveteurs se précipitent pour amener des chiens au Canada avant l’interdiction Les sauveteurs d’animaux se précipitent pour amener des chiens au Canada avant qu’une interdiction d’importer des chiens de 113 pays considérés comme à haut risque de rage n’entre en vigueur.

Espoir que le Canada revienne sur sa décision

CBC News a contacté l’ACIA et n’avait pas reçu de réponse au moment de la publication. En juillet, l’agence a déclaré que le Canada n’avait aucun cas actif de “rage canine”, une souche différente de la rage que l’on trouve généralement chez les animaux sauvages tels que les mouffettes, les renards, les ratons laveurs et les chauves-souris.

“Je suis un amoureux des animaux, et ça vous brise le cœur, et il y en a tellement”, a déclaré Fida Kablawi de London, en Ontario, qui vient de rentrer avec neuf chiens d’Égypte après un séjour de deux mois dans la capitale.

Kablawi a récemment voyagé du Caire à Londres, en Ontario, avec neuf chiens de rue égyptiens. (Soumis par Fira Kablawi)

“C’est triste. C’est surprenant, choquant parfois”, a-t-elle déclaré. “Il y a beaucoup de pauvreté. [People] ont tellement d’autres problèmes à régler que pour eux un chien souffrant dans la rue n’est pas une priorité.”

Kablawi s’est rendue au Caire pour la première fois en 2020 lors d’un voyage de travail et a été tellement séduite par les chiens des rues de la ville qu’elle est revenue plusieurs fois pour ramener des chiens avec elle. Elle travaille avec Baladi Dog Rescue et grâce à la collecte de fonds, paie les factures médicales des chiens, la paperasse et les vols.

Les chiens ne sont autorisés à quitter le pays qu’une fois que le ministère égyptien de l’Agriculture les a contrôlés et a signé les documents, a déclaré Kablwai.

Kablawi est arrivée pour la première fois au Caire lors d’un voyage de travail en 2020. Après avoir rencontré les nombreux chiens des rues là-bas, elle a juré de revenir encore et encore pour les aider. (Soumis par Fida Kablawi)

“La plupart de ceux que nous choisissons ont vécu des moments très difficiles – ils ont été négligés ou ils ont été attachés à un toit, enchaînés et affamés”, a-t-elle déclaré. “Ceux qui ont des histoires difficiles, ceux qui, selon nous, ont le plus besoin d’amour, ceux qui ont eu le pire, nous essayons de les faire venir pour leur donner une vie meilleure.

“Je crois que le Canada va changer cela [the ban] avec peut-être des lois plus strictes lorsque les chiens entrent dans le pays », a-t-elle déclaré.

Les sauveteurs ont réclamé de meilleures réglementations, y compris la mise en quarantaine, les contrôles vétérinaires et les évaluations comportementales, pour assurer la sécurité des chiens et des familles qui les abriteront.