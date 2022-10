Le Canada interdit l’entrée des dirigeants des Gardiens de la révolution islamique d’Iran

Le Canada a déclaré vendredi qu’il interdirait aux hauts dirigeants du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) d’Iran d’entrer dans le pays et a promis des sanctions plus ciblées concernant le traitement des femmes en Iran et la destruction d’un avion civil en 2020.

L’Iran fait face à une condamnation internationale croissante et à des manifestations à l’échelle nationale après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, détenue par la police des mœurs. Le rapport d’un coroner iranien vendredi a nié qu’elle soit décédée des suites de coups à la tête et aux membres pendant sa détention.

L’IRAN REFUSE D’AVOIR TUÉ UNE JEUNE DE 16 ANS AVEC DES MATRAQUES AU MILIEU DE PROTESTATIONS À L’ÉCHELLE NATIONALE, AFFIRMANT QU’ELLE EST TOMBE DU TOIT

Ottawa continue également de faire pression sur l’Iran au sujet de l’avion d’Ukrainian International Airlines abattu en janvier 2020. Pas moins de 138 des 176 personnes tuées sur le vol avaient des liens avec le Canada.

Le Canada prévoit d’étendre les mesures de sanctions ciblées et d’établir un bureau des sanctions, ont annoncé vendredi le Premier ministre Justin Trudeau et son adjointe Chrystia Freeland lors d’une conférence de presse.

Le CGRI, une faction puissante qui contrôle un empire commercial ainsi que des forces armées et de renseignement d’élite en Iran, a été accusé par les nations occidentales de mener une campagne terroriste mondiale. L’Iran rejette cela.

« Le CGRI est une organisation terroriste », a déclaré Freeland, bien que le gouvernement se soit abstenu de l’inscrire officiellement comme telle.

Le groupe sera classé en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, une mesure utilisée par le Canada contre les régimes accusés des crimes de guerre les plus graves.

LE CANADIEN JUSTIN TRUDEAU S’ENGAGE À TENIR LE RÉGIME « SANGUINANT » DE L’IRAN POUR RESPONSABLE AU MILIEU DES PROTESTATIONS EN COURS

La décision comprend l’interdiction d’entrer au Canada aux 50 % des dirigeants du CGRI, soit plus de 10 000 officiers et membres supérieurs.

“C’est la mesure la plus forte que nous ayons pour poursuivre les États et les entités étatiques”, a déclaré Trudeau.

Inscrire le CGRI comme organisation terroriste aurait été un acte du code pénal national, risquant des conséquences imprévues et n’aurait pas été pratique, a déclaré une source gouvernementale à Reuters.

L’administration Trudeau a été attaquée par les conservateurs de l’opposition pour ne pas l’avoir fait.

« Il y a 1 000 jours, des terroristes du CGRI ont abattu un vol commercial tuant plus de 50 Canadiens », a déclaré mardi le chef du nouveau conservateur, Pierre Poilievre. “Les libéraux de Trudeau ne répertorieront toujours pas officiellement le CGRI comme groupe terroriste.”