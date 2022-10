Le Canada interdit la vente de nouvelles armes de poing dans le cadre de la réglementation sur le contrôle des armes à feu la plus stricte depuis 40 ans | Nouvelles du monde

Le Canada a interdit les nouvelles ventes d’armes de poing dans le cadre de la réglementation la plus stricte du pays en matière de contrôle des armes à feu depuis 40 ans.

Les nouvelles mesures, qui sont entrées en vigueur vendredi, empêchent les gens d’acheter, de vendre ou de transférer des armes de poing au Canada et les empêchent d’apporter des armes de poing nouvellement achetées au pays.

Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré que cette décision s’appuyait sur des efforts antérieurs visant à interdire les importations d’armes de poing.

M. Trudeau a annoncé un gel des armes de poing en mai dans le cadre de son plan de lutte contre la violence armée, a indiqué son bureau.

“Nous avons gelé le marché des armes de poing dans ce pays”, a déclaré M. Trudeau lors d’une conférence de presse à Surrey, en Colombie-Britannique, à laquelle ont assisté des membres de la famille de victimes de violence armée et d’autres défenseurs.

“Alors que nous voyons la violence armée continuer à augmenter (…) nous avons l’obligation d’agir.

“Aujourd’hui, notre gel national des armes de poing entre en vigueur.”

Le ministre de la Sécurité publique de M. Trudeau, Marco Mendicino, a qualifié cette décision d ‘”action la plus importante contre la violence armée depuis une génération”.

Il a ajouté: “Nous nous sommes engagés envers les Canadiens à agir – et nous le faisons. Le gel national s’attaquera au rôle alarmant des armes de poing dans la criminalité, la violence sexiste, etc.

“Nous utilisons tous les outils à notre disposition pour lutter contre la violence armée et nous n’aurons de cesse que tous les Canadiens se sentent en sécurité dans leurs communautés.”

Canada a des lois sur les armes à feu plus strictes que les États-Unis, mais les Canadiens peuvent posséder des armes à feu avec un permis.

En vertu des nouvelles règles, les gens peuvent toujours posséder et utiliser leurs armes de poing enregistrées et les vendre ou les transférer à des « particuliers et entreprises exemptés ».

Les entreprises autorisées, telles que les musées, l’industrie cinématographique, les forces de l’ordre, le personnel de la défense et d’autres personnes exemptées peuvent continuer à importer et à vendre des armes de poing à des parties exemptées.

Ces personnes exemptées comprennent toute personne déjà autorisée à porter une arme de poing et les personnes qui s’entraînent, concourent ou entraînent dans une discipline de tir avec arme de poing sanctionnée par le Comité international olympique ou le Comité international paralympique.

Toutes les demandes d’armes de poing soumises avant vendredi seront toujours traitées, a indiqué le bureau du Premier ministre.

Le taux d’homicides par arme à feu au Canada est minime par rapport à celui des États-Unis, mais les données de 2020 ont montré qu’il est plus élevé que dans les autres pays riches et qu’il est en augmentation.

Les armes de poing étaient l’arme la plus couramment utilisée dans les crimes violents liés aux armes à feu entre 2009 et 2020.

Le gel des armes de poing fait partie d’un ensemble plus large de contrôle des armes à feu, y compris le projet de loi C-21 du gouvernement Trudeau, actuellement devant le Parlement canadien.

S’il est adopté, cela autoriserait automatiquement les permis d’armes à feu des personnes reconnues coupables de violence domestique ou de harcèlement criminel, comme le harcèlement criminel, et augmenterait les peines maximales pour la contrebande et le trafic d’armes de 10 à 14 ans.