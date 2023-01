Le Canada interdit aux étrangers d’acheter des maisons dans le but de rendre les propriétés plus abordables

«Ce n’était qu’une ligne dans un document», a déclaré Julie Côté, directrice principale de la pratique de la fiscalité immobilière pour les non-résidents au cabinet d’experts-comptables FL Fuller Landau à Montréal. « Alors, silence. Ils n’ont jamais laissé le monde savoir que cela se produisait réellement. Trudeau et d’autres politiciens ont peu parlé de la loi depuis son adoption, et celle-ci a été peu couverte par les médias locaux. “Essayer d’obtenir des informations du gouvernement à ce sujet a été une sacrée tâche”, a déclaré Côté. Julie Côté, une experte en fiscalité foncière basée à Montréal, au centre-ville de Montréal. Le crédit:Jackie plonge / Le New York Times C’est peut-être parce que la loi a suscité des accusations de xénophobie. Alors que le nombre d’immigrants atteint des sommets sans précédent au Canada – les données du recensement publiées en octobre ont révélé que les immigrants représentent maintenant 23 % de la population, la grande majorité venant de l’Inde et de la Chine – certains vétérans de l’industrie affirment qu’il existe un lien. Les non-Canadiens «ont été beaucoup blâmés pour la crise du logement, et c’était un gros problème politiquement», a déclaré Brendon Ogmundson, économiste en chef de la British Columbia Real Estate Association. «Mais la pandémie a fermé presque tout le segment des acheteurs étrangers, et les prix ont toujours atteint un niveau record. C’est la preuve que les acheteurs étrangers ne sont pas des moteurs importants du marché, et cette interdiction n’affectera rien.

Michael Bourque, directeur général de l’Association canadienne de l’immeuble, basé à Ottawa, a qualifié la loi d'”affront à l’image de marque du Canada en tant que nation multiculturelle et accueillante”. “Nous disons aux gens que nous ne voulons pas d’eux ici”, a-t-il déclaré. Dans les principaux marchés d’acheteurs étrangers comme Hong Kong, où l’immigration au Canada est en plein essor, la loi aura peu d’impact sur la demande, a déclaré Alisha Ma, associée directrice de la société hongkongaise Halcyon Counsel Ltd., qui aide les clients à immigrer au Canada. « Les clients sont prêts à attendre le statut de résident permanent, et puisque nous sommes dans un environnement de taux d’intérêt élevés, il y a encore plus d’incitation à attendre », a déclaré Ma. Mais elle a fait valoir que la nouvelle politique visait carrément les «vautours domestiques au Canada» et a rejeté l’idée qu’elle était discriminatoire. « Cela ne contredit pas les politiques d’accueil du Canada en matière d’immigration », a-t-elle déclaré. “Ils ne font que claquer la porte aux investisseurs immobiliers.” Les fonctionnaires fédéraux ont refusé de répondre aux questions pour cet article. Le ministre du Logement, Ahmed Hussen, n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, Adrienne Vaupshas, ​​porte-parole de la vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland, a déclaré que la législation visait un segment restreint de spéculateurs. “Cette mesure interdit aux entreprises commerciales étrangères et aux personnes qui ne sont pas citoyens canadiens ou résidents permanents d’acquérir des propriétés résidentielles non récréatives au Canada”, a écrit Vaupshas.

Le 21 décembre, six mois après l’adoption de la loi, le gouvernement a publié un bref ensemble de règlements, y compris des exemptions et des mesures d’application. Ils ont expliqué que l’interdiction s’applique uniquement aux «régions métropolitaines de recensement» et aux «agglomérations de recensement» – essentiellement, les villes qui répondent à certains critères de population – et non aux maisons de vacances dans les «zones de loisirs». Les exemptions incluent les acheteurs avec des conjoints ou partenaires canadiens, des réfugiés et des étrangers qui achètent des logements multifamiliaux de plus de trois unités (qui pourraient théoriquement être loués à des Canadiens). En ce qui concerne les fraudes, des amendes allant jusqu’à 10 000 $ canadiens peuvent être imposées « à toute partie reconnue coupable d’avoir sciemment aidé un non-Canadien à contrevenir à l’interdiction ». Et les acheteurs fautifs peuvent être contraints de vendre la propriété, “ne recevant rien de plus que le prix d’achat payé”. Brendon Ogmundson, économiste en chef de la British Columbia Real Estate Association. Le crédit:Jackie plonge / Le New York Times Pour certains, la réglementation n’a pas réussi à résoudre les nuances de la loi. «Il n’y a pas de clarifications importantes», a déclaré Stephen Cryne, président et chef de la direction du Conseil canadien de relocalisation des employés, qui conseille les entreprises sur la mobilité de la main-d’œuvre. Les courtiers disent que l’ambiguïté les a laissés paralysés. Plutôt que de se précipiter pour battre le délai imminent, la plupart des acheteurs étrangers attendront simplement que la loi expire dans deux ans. «Mes clients sont en attente», a déclaré Liza Kaufman, associée fondatrice de Sotheby’s International Realty Québec à Montréal. “Quand ils entendent que même les professionnels ne peuvent pas obtenir de clarté sur la loi, ils choisissent de laisser tomber celle-ci.”

Un seul de ses clients, un retraité américain qui a refusé d’être interviewé, se «précipite» pour acheter un pied-à-terre à Montréal avant que l’interdiction n’entre en vigueur, a-t-elle déclaré. Bien qu’elle exempte les nouveaux arrivants du statut de résident, l’interdiction s’inscrit dans le cadre de nouveaux objectifs d’immigration agressifs au Canada, annoncés le mois dernier et visant à pourvoir près d’un million de postes vacants à travers le pays. Le gouvernement a proposé d’accueillir 465 000 nouveaux résidents permanents en 2023 et plus de 500 000 en 2025, alors même que les demandes de résidence permanente ont fortement chuté cette année, selon les chiffres du gouvernement. Lors d’une conférence de presse pour annoncer les objectifs, Sean Fraser, ministre canadien de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a déclaré : « Écoutez, les amis, c’est simple pour moi : le Canada a besoin de plus de monde. Mais Cryne a déclaré que la loi pourrait avoir le résultat opposé. “Cela aura un effet dissuasif pour les personnes qui veulent déménager ici, travailler ici et s’installer avec leur famille”, a-t-il déclaré. Jenny Kwan, députée qui représente Vancouver-Est et porte-parole en matière de logement pour le Nouveau Parti démocratique du Canada, a déclaré que la loi omettait les vrais coupables de la crise du logement. «Le gouvernement doit cibler les fiducies de placement immobilier», ou les entreprises qui investissent dans l’immobilier à des fins lucratives, a-t-elle déclaré. « Nous devons freiner la financiarisation du logement. Certaines de ces idées sont déjà en vigueur, combinées à la hausse des taux et à l’inflation pour ralentir la croissance des prix. Le gouvernement Trudeau a dévoilé cette année une taxe anti-retournement pour décourager les spéculateurs immobiliers, ainsi qu’une taxe sur les « propriétés sous-utilisées » pour les propriétaires internationaux dont les résidences restent inoccupées pendant plus de 180 jours par an.