Le Canada interdit à certains étrangers d’acheter une propriété après la flambée des prix des maisons

New York

CNN

—



Le Canada en 2023 ferme ses portes aux investisseurs étrangers qui souhaitent acheter des maisons.

Une nouvelle loi canadienne est entrée en vigueur le 1er janvier qui interdit essentiellement aux acheteurs étrangers d’acheter des propriétés résidentielles à titre d’investissement pendant deux ans. La loi a été adoptée en raison d’une flambée des prix des maisons au Canada depuis le début de la pandémie – et de la croyance de certains politiciens selon laquelle les acheteurs étrangers étaient responsables en s’emparant de l’offre de maisons en tant qu’investissements.

“Le caractère désirable des maisons canadiennes attire les profiteurs, les riches sociétés et les investisseurs étrangers”, a déclaré le site Web de la campagne du parti du premier ministre Justin Trudeau l’année dernière. « Cela conduit à un véritable problème de logements sous-utilisés et vacants, de spéculation galopante et de prix qui montent en flèche. Les maisons sont pour les gens, pas pour les investisseurs.

La loi prévoit des exceptions pour les achats de maisons par des immigrants et des résidents permanents du Canada qui ne sont pas citoyens.

Mais la forte hausse des prix des maisons en 2020 et 2021 s’est déjà inversée en 2022, bien avant l’entrée en vigueur de la loi. Selon l’Association canadienne de l’immeuble, le prix moyen des maisons au Canada a culminé juste au-dessus de 800 000 $ canadiens en février et a chuté régulièrement depuis, chutant d’environ 13 % par rapport à ce sommet.

La Banque du Canada a augmenté les taux d’intérêt, ce qui a entraîné une hausse des taux hypothécaires au pays, tout comme aux États-Unis et dans d’autres pays qui ont augmenté les taux.

L’indice des prix de CREA est toujours en hausse de 38% par rapport à fin 2019, avant la pandémie, mais le groupe a déclaré que l’inventaire des maisons à vendre est revenu aux niveaux d’avant la pandémie.

L’association immobilière s’est dite préoccupée par la loi, même avec les exemptions pour les personnes qui ont l’intention de déménager au Canada.

« Le Canada s’est bâti une réputation de pays multiculturel qui accueille des gens du monde entier. Telle qu’elle est actuellement proposée, l’interdiction d’acheter une propriété résidentielle par des non-Canadiens peut avoir une incidence sur notre réputation de nation accueillante », indique le communiqué du groupe. “Les avantages potentiels de l’interdiction seront probablement modestes.”

L’ACI s’est également dite préoccupée par le fait que l’interdiction pourrait entraîner des représailles de la part des États-Unis et du Mexique pour interdire les achats dans ces pays par les Canadiens, en particulier les retraités à la recherche de maisons d’hiver loin de l’hiver canadien.

«Les Canadiens achètent des propriétés de vacances et résidentielles dans de nombreux pays, mais particulièrement aux États-Unis», a déclaré le groupe.

L’ACI a déclaré que les Canadiens sont les plus gros acheteurs étrangers de propriétés américaines, avec plus de la moitié des propriétés achetées par des Canadiens en Floride et en Arizona.

«Celles-ci offrent aux Canadiens un endroit où passer les mois d’hiver et constituent une forme d’épargne pour les retraités canadiens», a déclaré le groupe. “Si le Canada interdit aux Américains de posséder une propriété au Canada, nous devrions nous attendre à ce qu’ils répondent en nature.”