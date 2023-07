Le Canada impose davantage de sanctions à la Russie, dont un chef du groupe Wagner – National

Le Canada sanctionne 39 autres personnes et 25 entités liées à la Russie, dont un responsable du groupe Wagner qui aurait dirigé les mercenaires au Mali.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, en a fait l’annonce jeudi matin.

Vingt des personnes répertoriées sont des particuliers et 21 sont des entités associées à l’industrie ou aux activités militaires russes. Le nom le plus notable de la liste est Ivan Maslov du groupe Wagner.

Affaires mondiales Canada (AMC) affirme qu’il a dirigé la branche de la milice privée qui a contribué au massacre de civils à Moura, au Mali, en mars 2022.

Le chef du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, a déjà été sanctionné par le Canada.

Prigozhin serait en Biélorussie à la suite d’une mutinerie avortée le mois dernier.





Parmi les autres personnes sanctionnées figurent des personnes liées à des sociétés militaires privées et à des soi-disant organisations de volontaires qui soutiennent l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

GAC ajoute qu’il cible également les dirigeants du secteur nucléaire russe, en coordination avec des partenaires internationaux, afin d’augmenter la pression sur le Kremlin après que des « actions imprudentes » en Ukraine aient considérablement accru le risque d’un accident nucléaire.

Les 19 personnes et quatre entités restantes appartiennent aux secteurs de la culture et de l’éducation en Russie. GAC affirme que la Russie utilise des célébrités nationales pour promouvoir « l’option militaire spéciale » en Ukraine à travers la musique, des concerts et d’autres événements.

GAC ajoute que ces sanctions sont une réponse directe aux efforts russes pour imposer ses propres pierres de touche culturelles et éducatives dans les parties occupées de l’Ukraine.





Le Canada a sanctionné plus de 2 600 personnes et entités en Russie, en Biélorussie, en Ukraine et en Moldavie depuis 2014, lorsque la Russie a annexé la péninsule de Crimée. GAC affirme que ces individus et entités sont complices de la violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

Il s’agit de la 32e série de sanctions annoncées depuis que la Russie a commencé son invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022.

Ces sanctions gèlent tous les avoirs canadiens détenus par les personnes inscrites sur la liste et interdisent aux personnes ou entités canadiennes de traiter avec eux.