Le Canada huitième pays le plus sûr pour les femmes voyageant seules : étude

Le Canada a été considéré comme le huitième pays le plus sûr où les femmes peuvent voyager seules cet été, selon une étude sur les voyages menée dans plus de 30 pays.

Bounce, une entreprise de stockage de bagages, a examiné des données sur divers aspects de l’égalité des sexes et de la sécurité des femmes, y compris les lois sur la violence domestique, les taux d’homicides et le sentiment de sécurité des femmes marchant la nuit dans leur pays, afin de créer une liste classée, a publié ce mois.

Selon la liste, le pays le plus sûr pour les femmes qui voyagent seules est l’Irlande, l’Autriche, la Norvège, la Slovénie et la Suisse complétant le top cinq.

“L’île d’Émeraude obtient des scores particulièrement élevés pour les lois qu’elle a mises en place pour protéger les femmes contre la violence, ainsi que pour les attitudes locales envers la violence à l’égard des femmes”, a déclaré l’étude sur le premier rang de l’Irlande.

L’Espagne est arrivée sixième, suivie du Portugal, du Canada, des Pays-Bas et de la Pologne, pour compléter le top 10.

Le Canada a obtenu une note de 6,67 sur dix pour sa sécurité globale pour les femmes voyageant seules, contre 7,88 pour l’Irlande.

La Colombie a été considérée comme le moins sûr pour les femmes de voyager seules sur les 34 pays inclus. Mais les États-Unis l’ont à peine battu, arrivant à la 32e place sur la liste juste au-dessus du Costa Rica.

L’évaluation était basée sur sept mesures différentes, y compris le pourcentage de femmes dans ce pays qui avaient déclaré avoir été victimes de violence, le nombre de femmes victimes d’homicide pour 100 000 femmes, le pourcentage de femmes qui ont déclaré se sentir en sécurité lorsqu’elles marchaient seules la nuit, le pourcentage de femmes dans ce pays qui conviennent qu’un mari peut être justifié d’être violent contre sa femme, et quelle est la force des lois concernant la violence domestique dans ce pays.

Il comprenait également le classement de chaque pays dans un indice de sécurité généralisé créé par Numbeo, une grande base de données de données fournies par les utilisateurs, et le classement du pays dans le rapport mondial sur l’écart entre les sexes 2021 du Forum économique mondial.

Les sept catégories totalisaient un score de sécurité global.

Le Canada a pris la première place dans l’une des catégories individuelles, l’étude ayant révélé que le Canada avait le taux le plus bas de violence domestique signalée.

« Au Canada, seulement 1,9 % des femmes disent avoir été victimes de violence de la part d’un partenaire au cours de leur vie, ce qui est 20 fois moins que dans le pire pays de la liste », indique l’étude.

Le Canada est également à égalité avec plus de 10 autres pays pour avoir les meilleures lois sur la violence domestique qui offrent « une protection aux femmes contre la violence domestique, sans discrimination à l’égard des droits des femmes ».

Le Japon, classé 11e sur la liste, et la Norvège avaient les taux d’homicides féminins les plus bas et la Norvège avait le score le plus élevé pour se sentir en sécurité en se promenant la nuit, tandis que l’Irlande avait le taux le plus bas d’acceptation de la violence à l’égard des femmes, avec seulement 1 % des femmes déclarant ils pensent qu’un homme a parfois raison de battre sa partenaire.

La plupart des catégories ont utilisé des données recueillies par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), une organisation qui recueille des données socioéconomiques dans ses pays membres à des fins de recherche et d’analyse des politiques. Près de 40 pays font partie de l’OCDE, dont le Canada.

Le pourcentage de femmes qui se sentent en sécurité en marchant la nuit provient d’une enquête spécifique de l’OCDE de 2021, tandis que les données sur les homicides proviennent de la Banque mondiale.