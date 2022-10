Le Canada, hôte du sommet de l’ONU sur la biodiversité, peine à atteindre ses propres objectifs

C’était au printemps 2014, et pratiquement tout le monde et leur grand-mère dansait sur la mélodie entraînante et entraînante de Pharrel William Heureuxalors on pourrait peut-être pardonner au premier ministre de l’époque, Stephen Harper, d’être trop optimiste.

Sa promesse pleine d’espoir, annoncée à une conférence de presse en mai à Nouveau Maryland, N.-B. ., était que d’ici 2020, le Canada protégerait 17 % de ses terres et de ses eaux intérieures, et 10 % de ses zones marines et côtières. À l’époque, 10,5 % des terres et seulement 1 % des zones marines étaient protégées.

Avance rapide jusqu’en 2022, les gouvernements fédéraux ont changé et ces jours pré-pandémiques peuvent sembler être un souvenir lointain, mais une chose qui reste constante est que le Canada continue de lutter pour atteindre ses propres objectifs en matière de biodiversité.

La biodiversité fait référence à la variété des différents types de vie qui existent dans un habitat – toutes les plantes et les animaux qui dépendent les uns des autres dans l’équilibre délicat d’un écosystème.

C’est déclinant à un rythme sans précédent à l’échelle mondiale, qui menace non seulement la faune et les espaces naturels, mais aussi la sécurité alimentaire humaine et les ressources génétiques nécessaires à la médecine et à la science.

Lorsqu’il s’agit de protéger la terre et l’eau qui abritent ces atouts naturels, les dernières données montrer que le Canada est à court.

La semaine dernière, un rapport présenté par le Bureau non partisan du vérificateur général du Canada a dénoncé l’absence de progrès du gouvernement fédéral.

Le commissaire à l’environnement et au développement durable, Jerry DeMarco, a passé au crible le bilan d’Ottawa et « son incapacité à prendre des mesures suffisantes pour lutter contre la perte de diversité biologique » dans ses propos .

“Je dirais que le Canada a toujours été un chef de file — sur papier — en termes de biodiversité”, a déclaré DeMarco.

“Mais en termes de résultats, ils ont fait cruellement défaut.”

COP15 : Un tournant pour le monde et le Canada ?

Malgré les progrès accomplis, le Canada n’a pas réussi à atteindre ses objectifs Objectifs nationaux d’Aichi 2020 fixé par Harper dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique.

Cela ne veut pas dire que le pays n’a pas fait de progrès. Fin 2021, 13,5 % des terres et des eaux douces et 13,9 % du territoire marin était protégé — certainement une amélioration depuis 2014, notamment en termes de conservation marine.

Le premier ministre Justin Trudeau promet que son gouvernement sera en mesure de dépasser ces objectifs pour conserver 25 % des terres et des océans d’ici 2025 et 30 % d’ici 2030.

Les épaulards résidents du sud, vus ici nageant au large de Tofino, en Colombie-Britannique, en 2019, sont gravement menacés avec seulement environ 74 individus restants. (John Forde et Jennifer Steven)

L’élan prend de l’ampleur, selon un haut fonctionnaire du cabinet du ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault. Lors d’une conversation avec CBC News, ils ont déclaré que l’atteinte de l’objectif de 2025 est toujours faisable – bien qu’ambitieuse – et nécessite la collaboration des provinces, des territoires et des partenaires autochtones.

Cette note de bas de page est essentielle : ce n’est pas une mince affaire que de négocier des mesures de conservation pour des espèces qui ont droit à la protection fédérale, mais qui vivent sur des terres appartenant à des gouvernements provinciaux, territoriaux ou autochtones.

En décembre prochain, des délégués internationaux se réuniront à Montréal pour négocier le successeur des objectifs d’Aichi de l’ONU afin de protéger la nature pour la prochaine décennie. L’un des principaux objectifs mondiaux sera de conserver au moins 30 % des terres et des océans d’ici 2030.

Alors que le pays se prépare à accueillir la quinzième Conférence des Parties (COP15) à la Convention sur la diversité biologique en quelques mois seulement, la pression est forte pour que le Canada mène avec des résultats et pas seulement avec de la rhétorique.

Plus de flore et de faune en péril que jamais

Depuis 1978, les espèces au Canada considérées en péril — la flore et la faune — ont augmenté de façon constante.

Un total de 841 espèces sont désignées en péril par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. La liste va des crotales des bois, qu’on ne trouve plus à l’état sauvage au Canada, aux bélugas en voie de disparition de l’estuaire du Saint-Laurent.

“Ce n’est pas entièrement la faute du Canada, évidemment”, a déclaré DeMarco.

“La plupart de nos espèces sont partagées avec les États-Unis et d’autres pays… mais c’est une crise mondiale et le Canada doit faire sa part.”

Au lieu de cela, les progrès sont au point mort, selon l’analyse de DeMarco.

L’un des rapports publiés par son bureau souligne que, selon les propres indicateurs de rendement d’Environnement et Changement climatique Canada, le nombre d’espèces en péril en voie de rétablissement ne s’est pas amélioré depuis 2014, oscillant à 42 %.

Cela signifie que le Canada est sur la bonne voie pour manquer un autre objectif en matière de biodiversité : réaliser des progrès vers le rétablissement de 60 % des espèces en péril d’ici 2025.

L’argument du verre à moitié plein est qu’au moins le rétablissement des espèces ne s’aggrave pas.

Mais si le Canada veut vraiment lutter contre le déclin de la biodiversité et atteindre son objectif de 25 % d’ici 2025, il doit trouver un moyen de faire bouger les choses, surtout en ce qui concerne la superficie de terres protégées.

Un outil puissant et peu utilisé qui pourrait changer la donne

Ce n’est pas que le gouvernement fédéral ne reconnaisse pas qu’il reste du travail à faire.

“Peut-être que c’était plus lent les années précédentes, mais maintenant nous avons ces budgets qui sont en fait nécessaires pour mettre à l’extérieur des étendues de terre géantes”, a déclaré Oliver Anderson, directeur des communications du ministre Guilbeault, à CBC News.

Anderson a déclaré que les investissements fédéraux, dont 2,3 milliards de dollars promis sur cinq ans dans le budget 2021, ont aidé à lancer le bal.

Pourquoi, pendant l’emprise des libéraux au pouvoir depuis 2015, le rétablissement des espèces en péril ne s’est-il pas amélioré?

“Je pense que vous y voyez une urgence accrue”, a-t-il répondu.

« Cela nécessite du financement. Cela nécessite une volonté territoriale et provinciale. Cela nécessite une [environment] ministre qui est prêt à utiliser [The Species at Risk Act].”

Cette législation contient plusieurs outils – des armes rarement utilisées dans l’arsenal des pouvoirs de protection des espèces du pays.

L’acte, connu sous le nom de SARA permet à Ottawa d’intervenir s’il juge qu’une province n’en fait pas assez pour protéger une espèce en péril ou si une espèce fait face à une menace imminente pour sa survie.

“Vous voyez une réticence de la part du gouvernement fédéral … à intervenir et essentiellement à lever les coudes et à s’assurer que la biodiversité est prise en charge”, a déclaré DeMarco.

“Cela a été une approche très passive et une approche très bureaucratique de ce qui devrait être une législation qui pourrait atteindre son noble objectif de protéger et de rétablir les espèces en péril.”

Des groupes environnementaux ont même tenté de défier le gouvernement fédéral devant les tribunaux, arguant qu’il avait violé la Loi sur les espèces en péril lorsqu’il a approuvé le pipeline Trans Mountain en augmentant le risque d’extinction des orques résidentes du sud, gravement menacées. La Cour suprême a rejeté l’affaire.

Jerry DeMarco, commissaire à l’environnement et au développement durable du Canada, affirme que le gouvernement fédéral a du mal à traduire de nobles promesses en résultats. (Soumis par Jerry DeMarco)

L’activiste devenu ministre de l’Environnement du Canada s’est montré plus disposé à utiliser la législation que ses prédécesseurs.

En 2021 Guilbault a émis une ordonnance d’urgence pour arrêter un développement à Longueuil, au Québec. d’empiéter sur l’habitat d’une grenouille menacée. Puis ce printemps, il a menacé d’utiliser l’acte pour protéger le caribou des bois, avant de reculer lorsque le gouvernement du Québec a accepté de collaborer.

Ottawa pourrait bientôt être obligé d’utiliser la LEP de manière plus agressive s’il veut protéger les espèces en voie de disparition d’un déclin supplémentaire et les provinces refusent d’agir. Mais se lancer dans une bataille de compétence fédérale-provinciale risque d’ouvrir toute une boîte de Pandore qui pourrait causer encore plus de retards.

La leçon du pigeon voyageur

Les observateurs espèrent que l’attention entourant la COP15 sera ce qu’il faut pour que le monde — et le Canada — s’attachent à préserver la biodiversité

DeMarco espère que le pays agira avant que d’autres espèces ne prennent le chemin de la tourte voyageuse aujourd’hui disparue, autrefois abondante dans une grande partie du sud-est du Canada, poussée au bord du gouffre par la chasse et la destruction de l’habitat causée par les colons européens.

“Les gens étaient dans le déni… Ils pensaient [the birds] a dû aller ailleurs », a déclaré DeMarco.

“Mais ils n’étaient pas ailleurs. Ils disparaissaient.”

Le dernier pigeon voyageur s’appelait Martha. Elle est morte en captivité au zoo de Cincinnati en 1914.

L’oiseau n’est qu’une des 19 espèces canadiennes connues pour être éteintes – 17 animaux dont le grand pingouin, le caribou de Dawson, le grizzli d’Ungava et le canard du Labrador – ainsi qu’un type de mollusque et une mousse.