Le Canada frappé par des avertissements de tempête hivernale d’un océan à l’autre

Environnement Canada a émis des avertissements ou des déclarations pour ce week-end férié d’un océan à l’autre.

Chaque province et territoire connaît des conditions météorologiques extrêmes, ce qui incite l’organisation fédérale à avertir les Canadiens pendant la fin de semaine de voyage la plus achalandée de l’année.

Les avertissements de tempête hivernale, les vols annulés, les pannes de courant et les avis aux voyageurs dominent cette saison des fêtes.

Trois cycles d’un mélange neige-pluie frapperont la côte ouest tandis qu’un autre système de tempête devrait inonder puis geler l’est. Les Prairies et les territoires font l’objet d’avertissements prolongés de froid extrême, alors que les Canadiens se préparent pour une fin de semaine passée à l’intérieur.

Voici une répartition région par région de ce à quoi vous pouvez vous attendre ce week-end :

COLOMBIE BRITANNIQUE

Les conducteurs du sud de la Colombie-Britannique sont avertis de ne pas circuler sur les routes, car un troisième système de tempête devrait frapper la région tard vendredi.

Cela survient après une semaine de temps sauvage pour la côte après que certaines parties du Lower Mainland ont reçu plus de deux ans de neige en moins de trois jours.

Environnement Canada met en garde contre de fortes chutes de neige, des grésils et de la pluie verglaçante pour la région métropolitaine de Vancouver, l’île de Vancouver et la vallée du Fraser jusqu’à samedi.

“Sur la côte de la Colombie-Britannique, vous pouvez vous attendre au premier tour aujourd’hui, au deuxième samedi”, a déclaré vendredi Kelsey McEwen, météorologue Your Morning de CTV. “Dimanche en fin de journée, la troisième vague de pluie et de neige a frappé la côte de la Colombie-Britannique.”

La région métropolitaine de Vancouver s’attend à 5 à 20 centimètres de neige supplémentaires, après avoir reçu 10 à 15 centimètres plus tôt cette semaine.

“Dans certaines parties de l’île de Vancouver, nous verrons 100 millimètres de pluie à l’approche du week-end”, a déclaré McEwen.

En prévision d’un “trois tours d’humidité” vendredi, WestJet a annulé de manière proactive des vols dans les aéroports de la Colombie-Britannique

Les vols à destination et en provenance de l’aéroport international de Vancouver de 23 h 50 HNP du jeudi au vendredi en fin d’après-midi ont été annulés, laissant les passagers se démener pour trouver des itinéraires alternatifs.

« Nous voyons rarement des chutes de neige aussi abondantes suivies de pluie verglaçante et de fortes pluies. Nous voulons que tout le monde reste en sécurité », a déclaré Rob Fleming, ministre des Transports de la Colombie-Britannique lors d’une conférence de presse jeudi.

Environnement Canada a mis à jour ses veilles de tempête hivernale en avertissements de tempête hivernale pour l’île de Vancouver tard jeudi matin. Tous les types de conditions hivernales, de la pluie verglaçante à la neige, sont attendus sur l’île du jeudi au samedi.

Une grande partie du nord de la Colombie-Britannique fait l’objet d’avertissements de froid extrême, selon Environnement Canada.

PRAIRIES

La plupart des régions de l’Alberta et de la Saskatchewan sont toujours soumises à des avertissements de froid extrême avec des valeurs de refroidissement éolien tombant en dessous de -40 °C.

Environnement Canada indique que les températures augmenteront au cours de la fin de semaine. L’organisme fédéral émet des avertissements de froid extrême lorsqu’il existe un risque élevé pour la santé, comme les engelures et l’hypothermie.

D’ici dimanche, la dernière vague d’humidité qui frappera la Colombie-Britannique se déplacera vers les Prairies, apportant de la neige samedi et dimanche pour l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba, a expliqué McEwen vendredi.

Comme de nombreux aéroports à travers le pays, les voyageurs sont bloqués à l’aéroport international de Calgary alors que les annulations de vols pour WestJet continuent de s’accumuler. Certaines personnes ont été coincées à essayer de se rendre en Colombie-Britannique pendant des jours, car tous les vols WestJet à destination et en provenance de Vancouver ont été annulés jusqu’à vendredi en fin d’après-midi.

La compagnie aérienne a déclaré qu’elle permettait aux gens de modifier ou d’annuler leurs vols gratuitement avant le 26 décembre.

En raison du froid extrême dans les Prairies, les vols sont annulés ou retardés en raison de la glace.

La Saskatchewan est également soumise à des avertissements de froid extrême, jusqu’à vendredi, certaines régions ressentant un soulagement avec des températures plus douces à venir.

Des vols ont été annulés à l’aéroport de Regina, le président et chef de la direction de la Regina Airport Authority déclarant dans une vidéo publiée sur Twitter que l’aéroport connaît un taux d’annulation de vol de 30 % cette semaine avec un taux de retard de 50 %.

Le nord et le sud du Manitoba font l’objet d’avertissements de froid extrême, a annoncé vendredi Environnement Canada. Des avertissements sont émis pour Winnipeg, Brandon et Portage la Prairie, avec des valeurs de refroidissement éolien proches de -40 C vendredi.

Certaines collectivités font également l’objet d’un avis de poudrerie, et la mauvaise visibilité devrait s’atténuer d’ici vendredi soir.

Les refuges au Manitoba se remplissent alors que les gens tentent de se réchauffer pendant le week-end férié.

ONTARIO

Une «bombe météorologique» se produit dans tout l’Ontario de vendredi à dimanche. Alors que l’air plus chaud du golfe du Mexique se mélange aux vents arctiques au-dessus de la province, les Ontariens peuvent s’attendre à des vents violents, de la neige et de la pluie verglaçante alors que les conditions «se détériorent rapidement».

“Alors que ce front froid se déplace vers l’est, il provoque déjà une chute spectaculaire des températures de Windsor vers Hamilton”, a déclaré McEwen. “Alors attendez-vous à ce qu’il pleuve, vous devez rapidement passer à la neige.”

Les commissions scolaires de London, Waterloo, Toronto et Ottawa ont annulé les cours aujourd’hui, les équipes de la ville se préparant à un nettoyage de plusieurs jours.

Le sud-ouest de l’Ontario et la région du Grand Toronto se sont réveillés vendredi matin sous la pluie avec des températures oscillant autour de 0 °C. En milieu de matinée, les températures baissaient déjà à Hamilton.

“Hamilton, votre température est passée d’au-dessus du point de congélation à un niveau inférieur et vous avez déjà un refroidissement éolien important avec des vents vraiment violents”, a déclaré McEwen à 9h00 HNE sur CTV News Channel. “Il y aura un gel éclair (car) les vents vont vraiment augmenter et nous verrons des conditions potentiellement de blizzard pour la région de Niagara jusqu’au lac Huron et à la baie Georgienne.”

La majeure partie du nord de l’Ontario est masquée par les avertissements d’Environnement Canada, certaines régions connaissant des conditions de froid extrême, de blizzard et de tempête hivernale.

Sudbury s’attend à de 25 à 40 centimètres de neige d’ici samedi matin alors que les vents augmentent, entraînant une mauvaise visibilité.

“Très venteux aujourd’hui sur la partie inférieure des Grands Lacs, l’est de l’Ontario et le sud du Québec, des vents destructeurs prévus entre 70 et 100 kilomètres à l’heure”, a déclaré McEwen vendredi.

Timmins et les communautés autour du lac Supérieur connaîtront des vents d’environ 70 à 80 km/h, selon Environnement Canada.

Jusqu’à samedi, la partie de l’effet de lac du système laissera tomber de la neige dans l’est de l’Ontario. Ottawa et les régions avoisinantes le long de l’autoroute 401 font l’objet d’avertissements de pluie avec des totaux autour de Belleville estimés à 20 à 30 millimètres.

La capitale nationale connaît de la pluie vendredi matin alors que le front froid devrait se déplacer dans l’après-midi avec des refroidissements éoliens et un gel éclair attendus dans la nuit.

Hydro Ottawa a répondu à plus de 30 pannes d’électricité à 6h00 HNE vendredi, affectant plus de 12 000 clients. La Ville d’Ottawa a déclaré un événement météorologique important et exhorte les gens à rester chez eux.

La neige de samedi matin aura masqué la glace avec des rafales de vent attendues entre 70 et 80 km/h.

“Attendez-vous à des pannes de courant, mais aussi à des bourrasques de neige et à un effet de neige de lac pour nous emmener samedi”, a déclaré McEwen. “Nous verrons également des vagues importantes au large du lac Érié et du lac Ontario. Si vous avez une communauté ou une propriété riveraine, surveillez les inondations jusqu’à samedi.”

QUÉBEC

La région de Montréal est sous un avertissement de gel éclair vendredi par Environnement Canada.

« Des avertissements de gel éclair sont émis lorsqu’une chute rapide de la température est prévue, ce qui peut faire geler rapidement l’eau de pluie ou la neige fondue dans les rues et les trottoirs », indique le site Web d’Environnement Canada.

Les communautés du sud du Québec ont reçu vendredi des avertissements d’onde de tempête, de tempête hivernale, de vent et de neige par Environnement Canada.

Les écoles de Montréal sont fermées en prévision des mauvaises conditions hivernales.

Plus de 213 000 clients d’Hydro-Québec ont perdu l’électricité en date de 10h00 vendredi. Les régions autour de Québec, des Laurentides et de l’Outaouais sont les plus durement touchées en raison des vents violents, ce qui a incité la police locale à exhorter les gens à sécuriser les structures.

Certaines parties du nord du Québec sont soumises à des avertissements de vent, de tempête hivernale et de blizzard.

La tempête traversant l’est de l’Ontario frappera le Québec tard vendredi et dans la nuit de samedi, apportant de 10 à 15 centimètres de neige.

“Québec, l’air le plus froid de la saison pour le week-end”, a déclaré McEwen. “Alors que cela conduit à un effet de neige sur le lac et à des bourrasques de neige jusqu’à dimanche.”

CANADA ATLANTIQUE

Le système de tempête en Ontario et au Québec traversera les provinces de l’Atlantique tard vendredi jusqu’à samedi. La côte est du Canada a traversé deux autres systèmes de tempêtes avec des conditions météorologiques extrêmes ce mois-ci et se prépare à en recevoir d’autres.

Un mélange désordonné de pluie, de neige et de vents violents est attendu dans tout le Canada atlantique ce week-end.

“De la pluie et des vents destructeurs arrivent dans la journée d’aujourd’hui (vendredi) pour la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, c’est surtout de la pluie pour vous”, a déclaré McEwen. “Mais au Nouveau-Brunswick, nous verrons un mélange désordonné de la pluie à la neige plus vous irez vers le nord dans la province tout au long de la journée.”

Le système devrait apporter de la neige dans certaines parties du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve du vendredi au samedi matin.

“Nous surveillons également les niveaux d’eau le long du littoral avec une onde de tempête dommageable attendue”, a déclaré McEwen.

Environnement Canada a émis des avertissements de pluie, de chute, d’onde de tempête et de vent pour toutes les provinces de l’Atlantique.

TERRITOIRES

Le Yukon continue de recevoir des avertissements de froid extrême vendredi matin, avec des avis de brouillard à Dawson et Mayo à partir de jeudi.

Les Territoires du Nord-Ouest sont soumis à des avertissements de froid extrême, avec des températures descendant en dessous de -45 °C dans certaines parties de la région de Yellowknife.

Le Nunavut a émis des avertissements de vent et de blizzard pour la communauté insulaire de Sanikiluaq vendredi matin.