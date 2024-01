Le Canada fixe un plafond de deux ans pour les étudiants étrangers

il y a 57 minutes

Le ministre de l’Immigration, Marc Miller, a déclaré que ces mesures visaient à protéger les étudiants des « mauvais acteurs » et à garantir une immigration durable

Le Canada a annoncé qu’il limiterait le nombre d’étudiants étrangers admis dans le pays pendant deux ans afin de tenter de réduire la pression sur le logement et les soins de santé dans le pays.

Plus de 800 000 étudiants étrangers étaient au Canada en 2022, contre 214 000 dix ans plus tôt.

Chaque province et territoire se verra attribuer une partie de ce total, déterminée en fonction de la population et du nombre actuel d’étudiants. Les provinces décideront ensuite comment répartir ces permis entre leurs universités et collèges.