Le Canada fixe des dates pour interdire certains plastiques à usage unique

QUÉBEC — Le gouvernement canadien interdit aux entreprises d’importer ou de fabriquer des sacs en plastique et des contenants à emporter en polystyrène d’ici la fin de cette année, leur vente d’ici la fin de l’année prochaine et leur exportation d’ici la fin de 2025.

En plus des sacs et des boîtes à emporter, l’interdiction concernera les pailles en plastique, les sacs, les couverts, les bâtonnets à mélanger et les anneaux de six packs qui contiennent des canettes et des bouteilles.