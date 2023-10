Les groupes honorant la Waffen-SS auraient reçu 2,2 millions de dollars du gouvernement au cours des sept dernières années.

Ottawa a donné 2,2 millions de dollars au cours des sept dernières années à des groupes ukrainiens-canadiens célébrant les collaborateurs des nazis, a rapporté mercredi le journal juif américain The Forward.

Selon le média, parmi les bénéficiaires de subventions gouvernementales figurent les défenseurs du vétéran nazi ukrainien de 98 ans, Yaroslav Hunka, dont la présence à une session extraordinaire du Parlement canadien le mois dernier a provoqué un scandale majeur.

Le plus grand bénéficiaire du soutien financier du gouvernement est le Congrès ukrainien canadien, connu pour faire l’éloge de la division Hunka (SS Galicia) et protéger un monument en son honneur dans la banlieue de Toronto, indique l’article du Forward. Cette organisation est répertoriée comme bénéficiaire de près de 1,5 million de dollars entre 2016 et 2022, selon les archives publiques.

Le gouvernement canadien soutient également la Fédération nationale ukrainienne du Canada, un groupe culturel vieux de plus de 40 ans, dont le logo comporte l’insigne d’une faction de l’Organisation fasciste des nationalistes ukrainiens. Entre 2015 et 2022, elle a reçu 140 000 dollars de subventions, principalement pour créer des emplois d’été pour les jeunes, a rapporté le média, soulignant que le chef de la fédération avait fait des déclarations disculpant Hunka le mois dernier.

Le journal New Pathway, qui s’est battu pour le monument à l’ultranationaliste ukrainien et collaborateur nazi Roman Shukhevich au Canada, a reçu environ 68 000 $ d’un fonds qui soutient les éditeurs locaux, a rapporté The Forward. D’autres organisations financées par le gouvernement canadien répertoriées dans la publication ont également soutenu les vétérans de l’unité nazie ukrainienne ou ont loué d’autres manières leurs collaborateurs.

Fin septembre, le Premier ministre canadien Justin Trudeau s’est excusé d’avoir applaudi un vétéran ukrainien de la Waffen SS lors d’une cérémonie parlementaire en présence du président ukrainien, Vladimir Zelensky.

Quelques jours plus tard, la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, aurait regretté qu’en 1987, son bureau ait accordé le deuxième mérite le plus élevé du pays à un immigrant ukrainien ayant servi dans la 14e division Waffen-SS.