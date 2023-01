Le Canada finalise un accord pour acheter 88 avions de chasse américains F-35

Les premiers avions de ce type devraient être livrés en 2026 avec une pleine capacité opérationnelle pour la flotte prévue entre 2032 et 2034.

TORONTO — Le Canada a finalisé un accord avec Lockheed Martin Corp et le gouvernement des États-Unis pour l’achat de 88 avions de combat F-35, ont annoncé lundi des responsables gouvernementaux.

Le gouvernement a prévu un budget d’environ 19 milliards de dollars canadiens (15 milliards de dollars américains) pour l’achat de ce qui est le plus gros investissement dans l’Aviation royale canadienne depuis plus de 30 ans. Chaque jet coûte environ 85 millions de dollars américains. Le cycle de vie complet du programme devrait coûter 70 milliards de dollars (52 milliards de dollars US)