Le Canada finalise un accord avec les États-Unis pour l’achat de 88 avions de chasse F-35

Le Canada a finalisé un accord avec Lockheed Martin Corp et le gouvernement des États-Unis pour l’achat de 88 avions de combat F-35, ont annoncé lundi des responsables gouvernementaux.

Les quatre premiers avions devraient être livrés en 2026 avec une pleine capacité opérationnelle pour la flotte prévue entre 2032 et 2034.

Le gouvernement a prévu environ 15 milliards de dollars pour l’achat de ce qui est le plus gros investissement dans l’Aviation royale canadienne depuis plus de 30 ans. Chaque jet coûte environ 85 millions de dollars. Le cycle de vie complet du programme devrait coûter 52 milliards de dollars.

Le Canada entretient une relation de défense étroite avec les États-Unis, ce qui comprend l’utilisation conjointe d’avions de chasse pour défendre l’espace aérien nord-américain. L’annonce intervient alors que Trudeau doit rencontrer le président américain Joe Biden lors du Sommet des dirigeants nord-américains au Mexique.

Le gouvernement a déclaré l’année dernière que le F-35 de Lockheed Martin était considéré comme le meilleur soumissionnaire pour un nouvel avion de chasse destiné à remplacer les F-18 vieillissants, décidant contre le Super Hornet de Boeing. Pendant ce temps, le Canada a acheté des F-18 australiens pour aider à prolonger la durée de vie du programme canadien de F-18 jusqu’en 2032.

Avant de devenir premier ministre, Trudeau avait déclaré que le Canada n’achèterait pas le F-35. Un ancien gouvernement conservateur canadien avait annoncé l’achat du F-35, mais le gouvernement libéral de Trudeau a retardé cet achat et a ouvert l’appel d’offres à la concurrence.

“Alors que notre monde s’assombrit avec l’invasion illégale et injustifiable de l’Ukraine par la Russie et le comportement de plus en plus affirmé de la Chine dans l’Indo-Pacifique, ce projet a pris une importance accrue, en particulier l’importance de l’interopérabilité avec nos alliés”, a déclaré la ministre de la Défense Anita Anand.

“Nous devons nous assurer que, surtout dans cet environnement stratégique mondial en mutation, nous remplissons nos obligations envers le NORAD et l’OTAN.”

Nelson Wiseman, professeur de sciences politiques à l’Université de Toronto, a déclaré qu’il était inévitable que le Canada opte pour le F-35, d’autant plus que de nombreux autres alliés occidentaux ont acheté le F-35.

“Les libéraux se sont opposés à l’achat il y a quelques années lorsqu’ils étaient dans l’opposition. Ils l’ont fait parce que le gouvernement conservateur y était favorable”, a déclaré Wiseman. “Contrairement aux Américains, les Canadiens s’opposent généralement à une augmentation des dépenses de défense et le F-35 coûte cher. L’achat proposé a été critiqué par le public lorsque les conservateurs étaient au pouvoir et les libéraux voulaient en tirer parti”, a-t-elle déclaré.

Wiseman a déclaré que Biden accueillerait favorablement l’investissement – ​​les F-35 sont fabriqués à Fort Worth, au Texas – mais les États-Unis l’attendent depuis un certain temps, donc ce ne sera pas une surprise pour Biden. L’entretien et l’exploitation des jets devraient impliquer 3 300 emplois et ajouter 425 millions de dollars par an au PIB du Canada, a déclaré le gouvernement canadien.