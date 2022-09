Le Canada fermera ses frontières aux chiens de plus de 100 pays en raison de problèmes de rage – Kelowna Capital News

Les autorités fédérales s’apprêtent à fermer mercredi les frontières du Canada aux chiens commerciaux, y compris ceux mis en vente ou à l’adoption, provenant de plus de 100 pays considérés comme à haut risque de rage canine.

Cette décision s’est heurtée à une opposition farouche de la part de certains sauveteurs et défenseurs des animaux, mais l’Association canadienne des médecins vétérinaires affirme qu’il est nécessaire de protéger les personnes et les chiens contre une maladie mortelle.

Le Canada n’a actuellement aucun cas actif de rage canine, qui est causée par une variante du virus différente de celle qui circule dans la faune comme les ratons laveurs et les renards, a déclaré l’Agence canadienne d’inspection des aliments lors de l’annonce de la politique en juin.

Alors que la rage est évitable à près de 100% avec une vaccination appropriée, la maladie est mortelle à plus de 99% pour les humains et les chiens une fois qu’ils commencent à montrer des symptômes, a déclaré l’agence.

L’ACIA a déclaré que la rage canine tue 59 000 personnes chaque année dans les pays touchés par l’interdiction, notamment l’Afghanistan, l’Ukraine et la Chine continentale.

La rage canine est devenue une préoccupation croissante au Canada depuis que les États-Unis ont mis en place une interdiction similaire l’année dernière, incitant certains groupes de secours à réorienter leurs efforts pour envoyer plus de chiens au Canada, a déclaré Louis Kwantes, ancien président de l’Association canadienne des médecins vétérinaires.

“Nous avons toujours su que le risque était là”, a déclaré Kwantes. “Mais quand c’est réellement dans votre pays, ce risque théorique devient un danger réel et présent.”

Deux cas de rage chez des chiens importés d’Iran — l’un des pays interdits — ont été confirmés en Ontario depuis juillet 2021, selon le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation de la province.

Les deux chiens avaient reçu des vaccins contre la rage qui ne sont pas autorisés au Canada avant leur arrivée, ont déclaré des responsables ontariens. Au total, 49 personnes qui sont entrées en contact avec les chiens ont reçu une prophylaxie post-exposition contre la rage, un type de traitement dont le coût est estimé à environ 2 000 $ par personne.

Kwantes a déclaré que ces cas illustrent le danger que représente même un seul cas de rage canine pénétrant dans le pays.

Bien que les chiens soient systématiquement vaccinés contre la rage, la plupart des Canadiens ne le sont pas, a-t-il déclaré. Compte tenu de la relation étroite entre eux, la variante canine est préoccupante, a-t-il déclaré.

La rage est une maladie lente, et selon l’endroit où se trouve la morsure, cela peut prendre des mois avant que les symptômes soient détectés, a déclaré Kwantes. Cela signifie que si un chien était mordu et exposé à la rage avant d’être vacciné, le virus pourrait être “caché” pendant des mois dans son système nerveux, a-t-il déclaré.

De nombreux pays interdits ne disposent pas de systèmes vétérinaires robustes, a déclaré Kwantes, soulevant des inquiétudes concernant les certificats de vaccins frauduleux ou une inoculation inadéquate.

Bien que la position de l’ACIA puisse sembler sévère, Kwantes a déclaré qu’il croyait qu’elle était justifiée compte tenu des risques que la rage canine et d’autres contagions endémiques dans d’autres pays posent aux populations humaines et canines du Canada.

“Même si c’est une étape très difficile, je ne pense pas que ce soit déraisonnable”, a-t-il déclaré.

Mais Camille Labchuk, directrice exécutive d’Animal Justice Canada, a déclaré que l’ACIA aurait dû envisager des mesures moins strictes avant d’imposer une interdiction totale.

“Ils sont passés de zéro à 100 très rapidement”, a déclaré Labchuk.

Les autorités américaines ont prolongé l’interdiction des chiens en provenance de pays où la rage est un problème jusqu’en 2023, mais ont également créé une voie pour permettre l’entrée de chiens répondant à certaines exigences.

Labchuk a déclaré que le Canada aurait dû envisager de faire des exceptions similaires dans le cadre de sa politique, suggérant des protocoles tels que la vérification supplémentaire des vaccins, des tests d’anticorps et des quarantaines obligatoires.

Ces étapes seraient laborieuses et coûteuses, a-t-elle reconnu, mais seraient toujours préférables à la «condamnation» des chiens ayant besoin d’être secourus.

“Le Canada a vraiment été une bouée de sauvetage pour les agences de sauvetage de chiens opérant à l’échelle internationale”, a déclaré Labchuk. “Les organisations de sauvetage de chiens avec lesquelles nous travaillons en étroite collaboration sont dévastées.”

Un certain nombre de sauvetages de chiens de partout au Canada se sont prononcés contre l’interdiction, certains s’engageant même à ramener autant d’animaux que possible avant qu’elle n’entre en vigueur mercredi.

Susan Patterson, fondatrice de Thank Dog I Am Out Rescue Society à Vancouver, a déclaré que la frénésie est emblématique de certains des problèmes entourant le «sauvetage» d’animaux internationaux.

De nombreux sauveteurs bien intentionnés mais inexpérimentés ne tiennent pas compte de l’infrastructure et des ressources nécessaires pour assurer le bien-être des chiens au Canada.

Patterson a déclaré qu’elle considérait l’interdiction de l’ACIA comme une mesure stricte mais nécessaire jusqu’à ce que des politiques soient élaborées pour tenir les groupes de secours “responsables” en s’assurant qu’ils font preuve de diligence raisonnable avant d’importer des chiens dont ils ne sont peut-être pas équipés pour s’occuper.

« Il y a une énorme passion pour amener autant d’animaux que possible », a déclaré Patterson, dont le groupe faisait partie d’un effort visant à amener des centaines d’animaux d’Afghanistan au Canada.

« Mais cela ne s’arrête pas lorsque les pattes du chien atterrissent sur le sol canadien. Il y a beaucoup à faire une fois qu’ils sont arrivés.

—Adina Bresge, La Presse Canadienne

