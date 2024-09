Le Canada fera don de 200 000 doses de vaccin MPOX à l’effort mondial – National

Le Canada va faire don de « jusqu’à 200 000 » doses de vaccin contre le mpox, a annoncé mercredi un porte-parole du gouvernement. Cette décision intervient après que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré le mois dernier que le mpox était une urgence sanitaire mondiale, pour la deuxième fois en deux ans.

Le nombre de doses du vaccin Imvamune qui seront données par le Canada dépendra de la capacité de stockage et d’administration des pays destinataires, a déclaré à Reuters un porte-parole du ministre canadien du Développement international.

Ces dons visent à remédier à la vaste inégalité qui a laissé les nations africaines sans accès aux vaccins utilisés lors de l’épidémie mondiale de 2022.

La variole peut se transmettre par contact étroit. Généralement bénigne, elle est mortelle dans de rares cas. Elle provoque des symptômes pseudo-grippaux et des lésions remplies de pus sur le corps.

Une épidémie au Congo a commencé avec la propagation d’une souche endémique, connue sous le nom de clade I. Mais une nouvelle variante, la clade Ib, semble se propager plus facilement par contact étroit de routine, y compris par contact sexuel.

Le virus s’est propagé du Congo aux pays voisins, dont le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l’Ouganda, déclenchant l’action de l’OMS.





Le Canada n’a pas précisé à qui il livrerait les vaccins, ni dans quel délai.

« Le Canada travaille en étroite collaboration avec les experts mondiaux de la santé, notamment GAVI (l’alliance internationale pour les vaccins) et l’OMS, pour évaluer l’ampleur de l’épidémie et déterminer la meilleure façon de livrer les vaccins le plus rapidement possible à ceux qui en ont le plus besoin », a écrit le porte-parole du gouvernement dans un courriel. « Nous fournirons plus de détails une fois qu’un calendrier de livraison aura été finalisé. »

Santé Canada a précédemment refusé de dire combien de doses de vaccin contre la MPOX le pays possède « pour des raisons de sécurité nationale », affirmant seulement que « le Canada a obtenu un approvisionnement suffisant de vaccins contre la MPOX pour soutenir les programmes provinciaux et territoriaux de prévention et de contrôle de la MPOX au Canada ».

Sur la base des annonces des années précédentes du fabricant bavarois Nordic BAVA.CO, Adam Houston, conseiller en politique médicale et en plaidoyer pour Médecins Sans Frontières Canada, estime que le Canada dispose, selon une estimation prudente, de plus de deux millions de doses de vaccin mpox.

« Nous aimerions que le Canada soit d’abord plus transparent sur ses propres approvisionnements et ses propres besoins », a déclaré Houston avant que la nouvelle du don ne soit rendue publique. « Nous aimerions ensuite voir plus de transparence sur ses plans concernant ce qu’il va faire avec ces vaccins. Nous pensons que la priorité est que les vaccins soient partagés. »