Le Canada fait peur à l’Espagne, mais se retire de la Coupe du monde U-20

SANTIAGO DE CALI, Colombie — Le but de la capitaine Silvia Lloris à la 81e minute a permis à l’Espagne, championne en titre, de l’emporter 2-1 contre le Canada, mercredi, en huitièmes de finale de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA.

Lucia Moral a été la passeuse, interceptant de la poitrine un centre qui a permis à Lloris de se placer derrière la défense dans une surface de réparation canadienne bondée.

Les Canadiens, outsiders, ont donné tout ce qu’ils pouvaient à l’Espagne en deuxième mi-temps, menant 1-0 alors que la défense espagnole était percée pour la première fois dans le tournoi. Mais l’Espagne a répondu quelques minutes plus tard et a pris l’avantage dans les dernières minutes.

L’Espagne a mené la danse en première mi-temps, faisant circuler le ballon sur le terrain du stade olympique Pascual Guerrero, mais, avec une défense résolue du Canada, elle n’a pas pu convertir son avantage dans le jeu en but.

Le Canada a pris de l’avance dans le match en deuxième mi-temps, passant plus de temps dans la zone espagnole du terrain. Et les outsiders ont pris l’avantage à la 63e minute.

Une tentative de dégagement espagnole a heurté un corps et a rebondi sur Amanda Allen, du Canada. Son centre a trouvé Anabelle Chukwu, dont le tir a été arrêté par la gardienne Eunate Astralaga, mais le rebond est tombé sur la capitaine Florianne Jourde, qui a marqué.

L’Espagne a répondu deux minutes plus tard par l’intermédiaire de Jone Amezaga, qui a poussé le ballon entre les jambes de la gardienne Noelle Henning à bout portant après que la tête de Sara Ortega à travers le but soit tombée à ses pieds.

Alors que le Canada tentait d’égaliser, l’Espagnole Lucia Corrales a frappé le poteau dans les arrêts de jeu. L’Espagne a dominé le Canada 17-6 au chapitre des tirs cadrés (8-2) et a obtenu huit corners contre deux pour le Canada.

L’Espagne affrontera le Japon ou le Nigeria en quarts de finale à Medellin.

L’Espagne, qui a soulevé le trophée en 2022 et a été finaliste derrière le Japon en 2018, n’a perdu qu’un seul de ses 16 derniers matches dans le tournoi et a prolongé sa séquence de victoires à neuf matches, remontant à un match nul 0-0 contre le Brésil pour ouvrir sa campagne victorieuse 2022 au Costa Rica. Seuls l’Allemagne (12 victoires de 2008 à 2012) et les États-Unis (10 de 2002 à 2004) ont des séquences de victoires plus longues dans le tournoi.

L’Espagne a remporté cinq des six derniers titres européens dans cette catégorie d’âge (de 2017 à 2024). Avant cela, elle avait terminé deuxième de quatre des cinq éditions précédentes du tournoi européen (de 2012 à 2016).

Le Canada n’a pas remporté de match à élimination directe à la Coupe du monde des moins de 20 ans depuis 2002, lorsqu’il avait battu le Brésil aux tirs au but en demi-finale. Les Canadiennes, emmenées par Christine Sinclair, ont finalement perdu contre les États-Unis en finale du tournoi, qui était réservé aux moins de 19 ans.

Le Canada s’est qualifié pour la phase à élimination directe en tant que l’une des quatre meilleures équipes classées troisièmes.

Alors que l’Espagne s’est hissée à la première place du groupe C grâce à des victoires sur les États-Unis (1-0), le Paraguay (2-0) et le Maroc (2-0) en Colombie, le Canada a fait match nul 3-3 contre la France et a battu les Fidji, qui en étaient à leurs débuts dans le tournoi, 9-0 avant d’affronter le Brésil, invaincu, vendredi, pour la première place du groupe B.

N’ayant besoin que d’un match nul pour terminer deuxième du groupe, le Canada a terminé troisième après une soirée mouvementée qui a vu la France remonter au classement à la deuxième place, renversant une différence de buts de 12 buts grâce à une victoire écrasante de 11-0 sur les Fidji et à la défaite 2-0 du Canada contre le Brésil.

Un penalty français à la 95e minute et un but brésilien à la 99e minute ont fait la différence.

L’entraîneur Cindy Tye a effectué deux changements dans son 11 de départ avec Renee Watson et Ella McBride remplaçant Maya Archibald et Anaya Johnson.

L’équipe espagnole de départ comprenait cinq joueurs qui ont soulevé le trophée il y a deux ans lors de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA en Inde.

Il faisait 32°C au coup d’envoi à 16h30, heure locale. C’était le quatrième match consécutif des Espagnols à Cali, tandis que les Canadiens ont déjà joué à Medellin et Bogota.

