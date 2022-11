Le Canada fait match nul 2-2 avec Bahreïn avant la Coupe du monde

MANAMA, BAHREÏN –

Privé de certains de ses meilleurs talents, le Canada a égalé Bahreïn 2-2 sur un but contre son camp à la 81e minute lors d’un match de préparation à la Coupe du monde vendredi.

Après que Bahreïn ait pris les devants à la 65e minute depuis le point de penalty, cela a payé pour ne pas avoir dégagé le ballon. Le remplaçant Zachary Brault-Guillard a envoyé un centre bas qui a rebondi sur la jambe de l’attaquant Lucas Cavallini et un défenseur, déviant dans le but de Bahreïn.

Il a finalement été jugé un but contre son camp, plutôt que le n ° 18 pour le costaud attaquant des Whitecaps de Vancouver, qui a semblé faire une petite danse pour mettre sa jambe sur le ballon. Mais il a ensuite touché le défenseur à côté de lui.

Ismael Kone a marqué le premier but du Canada.

“Un très bon test et le genre de test dont nous avions besoin”, a déclaré l’entraîneur canadien John Herdman. “Nous savions que Bahreïn allait traiter cela comme un grand match et ils ont apporté une réelle intensité.

“C’est ce dont nous avions besoin pour nous débarrasser d’une partie de la rouille et pour que je puisse évaluer certains joueurs à ce niveau. Je pense que ce que nous avons appris, c’est qu’il y a eu de bons moments, mais il reste encore du travail à faire. Nous avons Je dois amener l’équipe dans une certaine cohésion et les remettre dans ce rythme de match.”

Herdman recevra bientôt des renforts.

Il n’avait pas son équipe complète pour le match de Bahreïn, avec presque tous ses joueurs basés en Europe toujours en action avec leurs clubs. Ils seront libérés après les matchs du week-end avec ceux sélectionnés sur la liste de la Coupe du monde en direction de Doha.

Le Canada annoncera son alignement pour la Coupe du monde dimanche avec Herdman, qui a utilisé 39 joueurs lors des qualifications, se contentant d’une finale de 26. Certaines décisions ont déjà été prises pour lui avec le gardien Maxime Crepeau et le défenseur Scott Kennedy indisponibles en raison d’une blessure.

Il y a eu un autre revers vendredi avec le défenseur Doneil Henry, qui devait diriger le Canada pour la deuxième fois, une égratignure tardive après avoir chuté lors de l’échauffement.

“Ce fut l’un des moments les plus difficiles de ma carrière aujourd’hui de voir le grand homme souffrir là-dedans”, a déclaré Herdman, qui attendait une nouvelle évaluation de la blessure d’Henry.

Joel Waterman, faisant ses débuts au Canada, a commencé à sa place avec Samuel Piette à la tête de l’équipe.

Les Canadiens joueront un dernier match, contre le Japon (24e), à ​​Dubaï jeudi prochain avant leur match d’ouverture de la Coupe du monde contre la Belgique, 2e, le 23 novembre.

Les Canadiens ont eu un avant-goût des conditions qui les attendent au Qatar. Il faisait 29 degrés Celsius au coup d’envoi (18h30 heure locale) au stade Al-Khalifa.

Le Canada, classé 41e au monde comparativement au n ° 85 pour Bahreïn, a contrôlé la majeure partie du jeu et a mené tôt, mais a payé pour une erreur dans une première mi-temps qui s’est terminée à égalité 1-1. Bahreïn s’est montré menaçant en contre-attaque.

Bahreïn a pris les devants 2-1 après environ 20 minutes de jeu sur un penalty d’Abdulla Yusuf après qu’Alistair Johnston a frappé Mohamed Marhoon au bord de la surface de réparation. Le gardien canadien Dayne St. Clair a mis la main sur le penalty mais n’a pas pu l’arrêter

Bahreïn a montré un côté physique tôt avec Mark-Anthony Kaye tombé dans un tacle difficile.

Kone a ouvert le pointage à la sixième minute avec son premier but pour le Canada, à sa quatrième apparition. Kamal Miller, avec un long ballon du plus profond du territoire canadien, a trouvé son coéquipier du CF Montréal, qui a utilisé une première touche habile pour dépasser un défenseur et se diriger vers le but sans interférence, battant le gardien de Bahreïn Ebrahim Lutfalla d’un tir haut.

Un but de Cavallini à la 12e minute, sur une passe de Jonathan Osorio, a été signalé hors-jeu.

Bahreïn a répondu à la 14e minute contre le cours du jeu par Mahdi Haumaidan. Après que Kaye n’ait pas réussi à corréler une passe à l’arrière, Yusuf a battu Waterman et a trouvé Haumaidan dans la surface de réparation. Son tir rapide a échappé à Johnston et St. Clair, qui ont mis la main droite sur le ballon mais n’ont pas pu le retenir.

Pour le camp et le match de Bahreïn, Herdman comptait sur le talent de la MLS ainsi que sur le milieu de terrain Liam Fraser qui joue en Belgique pour KMSK Deinze. Dix-huit des 21 joueurs du camp provenaient de Montréal, Toronto et Vancouver (y compris l’ailier torontois Jacob Shaffelburg prêté au Nashville SC).

Les joueurs du TFC et de Vancouver au camp n’avaient pas vu de match depuis la finale de la saison régulière de la MLS le 9 octobre. Montréal a quitté les séries éliminatoires le 23 octobre dans une défaite de 3-1 contre le New York City FC en demi-finale de l’Association de l’Est.

Pour certains, la pause a été encore plus longue. Avant vendredi, Osorio n’avait joué que 18 minutes depuis le 20 août en raison d’un syndrome post-commotionnel. Il a remporté sa 56e sélection pour le Canada vendredi et avait l’air vif, jouant le match complet.

“Incroyable”, a déclaré Osorio. “Ça a été difficile ΓǪ tout le monde m’a aidé à revenir et à arriver à ce point. Je suis juste très heureux d’être avec les garçons. Ils m’ont aidé là-bas sur le terrain.”

Le match de Bahreïn a également été une étape importante pour Herdman et Johnston.

Herdman a marqué son 46e match international “A” à la tête des hommes canadiens, le plaçant à la deuxième place sur la liste de tous les temps devant Stephen Hart avec une fiche de (31-10-5). Bob Lenarduzzi détient le record à 62 ans.

Johnston a disputé son 27e match consécutif pour le Canada, égalant le record détenu par l’ancien capitaine Bruce Wilson. Le joueur de 24 ans d’Aurora, en Ontario, a fait ses débuts contre les Bermudes en mars 2021 lors du premier match de qualification du Canada pour la Coupe du monde et est un incontournable depuis.

Johnston, qui a remporté sa 29e sélection vendredi, n’a pas manqué une sortie du Canada depuis un match à Aruba en juin 2021.

St. Clair, ne remportant que sa deuxième sélection, a commencé dans le but derrière un arrière trois de Waterman, Johnston et Miller et un milieu de terrain de Richie Laryea, Piette, Kaye et Raheem Edwards avec Osorio et Kone jouant derrière Cavallini.

Le 11 partant canadien avait un nombre de sélections combiné de 293, mené par Piette (65) et Osorio (56).

Fraser, Brault-Guillard, Ayo Akinola, Jayden Nelson, Shaffelburg et Lukas MacNaughton, faisant ses débuts canadiens, sont entrés en jeu en deuxième demie. Miller, qui semblait favoriser une jambe, est sorti à la 71e minute.

Pour Akinola, il s’agissait d’une première apparition pour le Canada depuis sa blessure au genou contre les États-Unis en juillet 2021 lors de la Gold Cup.