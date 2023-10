Le Gouvernement canadien aurait tenté de clarifier sa position sur une “trêve humanitaire” dans la guerre entre Israël et le Hamas, quelques jours seulement après que le pays se soit abstenu de participer à une résolution des Nations Unies sur la question.

Prononçant un discours lundi devant le Club économique du Canada à Toronto, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a appelé à des « pauses humanitaires » et à une « trêve humanitaire » à Gaza, alors qu’au moins sept ressortissants canadiens sont morts, au moins deux autres sont portés disparus et « pourraient être retenus en otages » et « 400 Canadiens sont coincés à Gaza ».

“A ce stade, nous avons besoin d’un accord de toutes les parties pour faire sortir nos ressortissants étrangers”, a déclaré Joly lundi, déclarant à un auditoire d’affaires qu’elle avait été en contact avec Israël, le Qatar, l’Egypte et les Etats-Unis presque tous les jours au cours des trois dernières semaines. . “Tous les otages doivent être libérés, et il est important d’autoriser la nourriture, le carburant et l’eau à Gaza. Et le Canada demandera à davantage de pays de se joindre à cet appel.”

Joly s’est prononcé contre les attaques terroristes du Hamas, tout en reconnaissant la situation dans laquelle se trouvent les civils palestiniens.

L’ADJOINT-MAIRE DE JÉRUSALEM EXIGE UNE « PREUVE DE VIE » DES OTAGES ET UNE ASSURANCE AVANT QUE L’AIDE HUMANITAIRE DE BIDEN FRAPPE GAZA

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a prononcé lundi un discours en faveur d’une trêve humanitaire à Gaza, dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas.

« Nous avons été témoins d’horribles scènes de violence indescriptible alors que le Hamas lançait ses attaques terroristes contre le peuple d’Israël, que le Canada condamne sans équivoque », a déclaré Joly. « Ce qui se passe à Gaza est également une tragédie humaine. La situation humanitaire à laquelle est confronté le peuple palestinien – les femmes et les enfants palestiniens en particulier – est désastreuse.

LIRE SUR L’APPLICATION FOX NEWS

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré qu’il soutenait les pauses humanitaires.

LES TROUPES AMÉRICAINES EN IRAK CIBLÉES PAR DES DRONES, MARQUANT LA 25ÈME ATTAQUE AU COURS DES 2 DERNIÈRES SEMAINES : RAPPORT

“Et attaques de colons extrémistes “Les attaques continuent en Cisjordanie et doivent cesser”, a ajouté Joly. “Comme tous les États, Israël a bien entendu le droit de se défendre contre les attaques terroristes. Il a l’obligation de le faire conformément au droit international. Car même en crise, il y a des principes et même en guerre, il y a des règles. »

Une voiture arborant le logo des Nations Unies passe devant les décombres après les bombardements israéliens à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 31 octobre 2023.

Certains membres du Premier ministre Justin TrudeauLe caucus libéral de l’Iran l’a appelé à soutenir un cessez-le-feu, selon Politico, tandis que des groupes de défense et des dirigeants musulmans au Canada ont critiqué son soutien inébranlable à Israël. Bien que Trudeau ait soutenu l’idée de pauses humanitaires quelques jours plus tôt, le Canada s’est abstenu vendredi lors d’un vote devant l’Assemblée générale des Nations Unies en faveur d’une “trêve humanitaire immédiate et durable”. La motion non contraignante, présentée par la Jordanie, a été rejetée par les États-Unis, Israël et 12 autres pays.

Il a finalement été adopté avec 120 voix pour. Parmi les 45 pays qui se sont abstenus figuraient le Canada, l’Allemagne, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni. La France a voté en faveur de la résolution.

Source originale de l’article : Le Canada fait marche arrière après que les États-Unis et une douzaine d’autres pays ont rejeté la « trêve humanitaire » de l’ONU dans la guerre entre Israël et le Hamas