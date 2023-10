Le Canada fait face à « une montée très effrayante de l’antisémitisme » – Premier ministre

Les préjugés contre les Juifs existaient avant l’escalade du conflit à Gaza et se sont accrus depuis, a déclaré Trudeau

L’antisémitisme au Canada a augmenté à la suite de l’escalade du conflit à Gaza, a déclaré mardi le premier ministre du pays, Justin Trudeau. Il a noté qu’il y avait eu un « une hausse constante » de préjugés contre les Juifs avant les hostilités actuelles entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas.

S’adressant à une conférence à Ottawa sur la lutte contre l’antisémitisme, Trudeau a déclaré que « Depuis que ce conflit a éclaté, il y a eu une montée très effrayante de l’antisémitisme ici chez nous. »

Selon le premier ministre, le Canada avait déjà connu une montée de l’antisémitisme avant que la situation dans l’enclave palestinienne ne se détériore. Il a cité des rapports faisant état d’un possible crime de haine dans une école secondaire juive de Toronto la semaine dernière, affirmant qu’il avait entendu « des histoires de gens qui se demandent s’ils ne devraient pas porter leur collier étoile de David en public », a relayé les inquiétudes exprimées par les fidèles de la synagogue et a noté le « rhétorique haineuse » en ligne. Le 12 octobre, trois hommes ont été arrêtés pour avoir proféré des menaces à la Community Hebrew Academy, a rapporté la police de Toronto.

Le 7 octobre, le Hamas a tiré des centaines de roquettes sur Israël et envoyé des commandos dans les villages juifs voisins. Les Forces de défense israéliennes ont réagi en larguant des bombes sur Gaza et en coupant l’approvisionnement en eau et en électricité.

Le bilan des morts dans l’enclave palestinienne s’élève à 3 478, selon le ministère de la Santé de Gaza. En Israël, plus de 1 400 personnes ont été tuées dans le conflit.

Commentant la situation à Gaza, Trudeau a souligné que « Le Canada sera toujours un ami d’Israël. » Cependant, récemment, le Premier ministre canadien a dû s’excuser pour un épisode qui a provoqué l’indignation de la communauté juive.

En septembre, le Parlement canadien a ovationné Yaroslav Hunka, vétéran nazi ukrainien de 98 ans, lors d’une visite du président ukrainien Vladimir Zelensky. L’hommage rendu au collaborateur nazi de la Seconde Guerre mondiale a suscité un tollé international et une condamnation de la part de la Russie, de la Pologne et des organisations juives.

Anthony Ross, le leader de la Chambre des communes canadienne, a démissionné après avoir assumé la responsabilité d’avoir invité les nazis. Trudeau s’est officiellement excusé d’avoir invité Hunka, l’appelant « une horrible violation de la mémoire des millions de personnes qui sont mortes pendant l’Holocauste. »