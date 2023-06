Le Canada fait face à une grave pénurie de deux médicaments anticancéreux

Le Canada fait actuellement face à une grave pénurie de deux médicaments : l’un utilisé pour combattre le cancer de la thyroïde et l’autre pour une forme de leucémie.

Selon Santé Canada, il existe actuellement des pénuries nationales de Thyrotropine Alfa, qui est utilisée dans le traitement du cancer de la thyroïde, et d’Asparaginase, également connue sous le nom d’Erwinase et utilisée pour traiter une forme de leucémie, qui affecte le sang et la moelle osseuse.

On ne sait pas combien de patients sont touchés.

« Les pénuries de médicaments contre le cancer continuent d’être une préoccupation sérieuse et croissante au sein du système de santé canadien qui a un impact sur la prestation des soins et des traitements aux patients depuis des années », a déclaré la Société canadienne du cancer dans un communiqué à CTVNews.ca. « Nous savons que les pénuries inquiètent profondément les personnes atteintes de cancer et leurs familles – il est tout simplement inacceptable de se passer des médicaments dont vous avez besoin. »

Les pénuries font suite à des rapports américains sur l’indisponibilité d’importants médicaments de chimiothérapie comme le carboplatine et le cisplatine, qui sont utilisés pour traiter une gamme de types de cancer. Santé Canada affirme que les deux restent disponibles dans le pays, qui compte plusieurs fournisseurs.

Selon Santé Canada, 2022 a également vu des pénuries de médicaments contre le cancer comme Inqovi, la poudre de paclitaxel, l’hydroxyurée, le Zepzelca et la fludarabine, qui ont tous été résolus.

Un porte-parole de Santé Canada affirme que les systèmes de soins de santé conservent les stocks existants de Thyrotropin Alfa en attendant un réapprovisionnement d’une société pharmaceutique, qui a promis d’accélérer la fabrication. Santé Canada s’attaque à la pénurie d’asparaginase en important des fournitures autorisées à l’étranger et en autorisant un produit de remplacement appelé Rylaze.

« Le Département continue de surveiller de près ces deux pénuries critiques et travaille en collaboration avec les parties prenantes pour atténuer les impacts sur les patients », a déclaré un porte-parole de Santé Canada à CTVNews.ca. « Les pénuries de médicaments peuvent survenir pour de nombreuses raisons, notamment des problèmes sur un site de fabrication, un retard d’expédition, des difficultés à obtenir des matières premières ou des ingrédients, l’arrêt d’un médicament ou une augmentation inattendue de la demande. »

CTVNews.ca a contacté les provinces et plusieurs organismes de santé régionaux et municipaux, dont beaucoup ont signalé des pénuries périodiques de médicaments oncologiques. En plus de Thyrotropin Alfa, le médicament contre le cancer de la thyroïde, Nova Scotia Health a déclaré qu’il surveillait actuellement une pénurie de Dexrazoxane, également connu sous le nom de Zinecard, qui est utilisé dans le traitement du cancer du sein métastatique. Il n’y a actuellement aucun impact sur les soins aux patients.

« Au cours des derniers mois et des dernières années, de nombreux médicaments anticancéreux différents ont connu des pénuries », a déclaré un porte-parole de Nova Scotia Health à CTVNews.ca. « En Nouvelle-Écosse, comme dans d’autres provinces, lorsqu’il y a une pénurie de médicaments, les équipes de soins oncologiques se réunissent pour prendre des décisions afin de maximiser les meilleurs résultats pour tous les patients suivant ce traitement particulier. Ils discutent d’autres options de traitement, le cas échéant, puis coordonnent et mettre en place des stratégies. »

Selon Santé Canada, le pays fait actuellement face à des pénuries d’au moins 23 médicaments.

« Les pénuries de médicaments varient en gravité et en durée, et toutes les pénuries n’ont pas d’impact sur les patients », a déclaré le porte-parole de Santé Canada. « Santé Canada joue un rôle de chef de file lorsque des pénuries nationales de médicaments prévues ou réelles sont identifiées, en travaillant en partenariat avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les intervenants de l’industrie, les partenaires du système de santé et les groupes de patients.