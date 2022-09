Le Canada fait du jour des funérailles de la reine un jour férié pour les employés fédéraux

La défunte reine a été chef d’État pendant 45 % de l’existence du Canada et a visité le pays 22 fois en tant que monarque.

Le roi Charles III a été officiellement proclamé monarque du Canada samedi lors d’une cérémonie à Ottawa en présence de Trudeau et de la gouverneure générale Mary Simon, qui est la représentante du monarque britannique à la tête de l’État, une position essentiellement cérémonielle et symbolique.

Trudeau et le nouveau chef du parti conservateur de l’opposition, Pierre Poilievre Canada, ont exprimé leur soutien à Charles.

Dans l’ensemble, le mouvement antiroyal au Canada est minuscule, ce qui signifie que Charles restera presque certainement le roi du pays. Abolir la monarchie signifierait changer la constitution. C’est une entreprise intrinsèquement risquée, compte tenu de la délicatesse avec laquelle elle est conçue pour unir une nation de 37 millions d’habitants qui comprend des anglophones, des francophones, des peuples autochtones et un flux constant de nouveaux immigrants.

Trudeau a déclaré que les Canadiens sont préoccupés par de grands problèmes comme l’inflation et le changement climatique et non par des problèmes constitutionnels.