Le Canada fait appel à l’expertise israélienne pour améliorer le système d’alerte aux tremblements de terre

Le Canada se tourne vers Israël pour l’aider à moderniser son infrastructure d’intervention d’urgence.

Mardi, le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a révélé que le gouvernement fédéral accordait un financement à l’Université de Tel Aviv, dans le but d’améliorer les systèmes d’alerte précoce aux séismes du Canada.

« Nous sommes ravis d’apporter au Canada l’expertise de pointe de l’Université de Tel Aviv, qui nous aide à accéder aux alertes les plus précoces et les plus précises pour les tremblements de terre et les tsunamis », a déclaré Wilkinson dans un communiqué de RNCan, qui ne précise pas le montant du financement fourni. .

SeismicAI, une entreprise israélienne de haute technologie, a collaboré avec l’Université de Tel Aviv pour développer un système EEW qui a été utilisé dans le monde entier.

Le Canada a commencé à installer le premier des centaines de capteurs composant le système EEW du pays en mars, dans le but de le rendre entièrement en ligne d’ici 2024.

« De toutes les mesures d’atténuation des tremblements de terre qui peuvent être envisagées pour le Canada, l’alerte précoce aux tremblements de terre basée sur le réseau est la plus pratique et la plus rentable », a déclaré mardi Alon Ziv, professeur à l’Université de Tel Aviv, dans un communiqué.

Le PDG de SeismicAI a fait écho à ces sentiments, ajoutant qu’il est ravi de collaborer avec l’université et RNCan sur l’initiative.

« Grâce à cette technologie d’alerte innovante, les habitants des zones couvertes par les systèmes EEW au Canada auront accès aux alertes les plus précoces et les plus précises pour les tremblements de terre et les tsunamis », a déclaré Benny Sasson dans un communiqué.

L’augmentation de financement du Canada vise à soutenir le développement d’un logiciel qui répondra aux limites auxquelles sont confrontées les régions côtières et frontalières du pays, où le gouvernement affirme qu’il peut être difficile de déployer des grilles de stations de capteurs EEW traditionnelles.

Les données fédérales montrent qu’il y a environ 5 000 tremblements de terre au Canada chaque année, le plus souvent le long de la côte pacifique de la Colombie-Britannique et dans le territoire du Yukon.

CTV News a contacté le bureau de Wilkinson pour demander plus de détails sur le financement fourni et cette histoire sera mise à jour si une réponse est reçue.