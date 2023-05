Le Canada expulse un diplomate chinois — RT World News

Pékin a condamné Ottawa pour « manipulation politique » et menacé de représailles

Le Canada a expulsé un diplomate chinois qu’il a accusé de s’ingérer dans les affaires intérieures d’Ottawa, déclarant la «persona non grata» officielle alors que Pékin s’est engagé à répondre avec « des contre-mesures résolues ».

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a annoncé cette décision lundi, affirmant que le responsable consulaire chinois Zhao Wei ne serait plus le bienvenu dans le pays.

« Nous ne tolérerons aucune forme d’ingérence étrangère dans nos affaires intérieures », dit-elle, ajoutant que « Les diplomates au Canada ont été avertis que s’ils adoptent ce type de comportement, ils seront renvoyés chez eux. »

La décision intervient quelques jours seulement après que les médias canadiens ont rapporté que Zhao avait recherché des informations sur le député conservateur Michael Chong et sur l’un de ses proches qui pourraient résider en Chine, car Pékin aurait souhaité le faire. « faire un exemple » hors de lui sur ses critiques du gouvernement chinois.















L’ambassade de Chine à Ottawa a par la suite condamné l’expulsion, insistant sur le fait que les allégations contre Zhao sont « totalement sans fondement » et que Pékin « ne s’immisce jamais dans les affaires intérieures des autres pays ».

Les revendications du Canada sont un « frottis pur et simple de la Chine » et une forme de « une manipulation politique motivée par des préjugés idéologiques », l’ambassade a poursuivi, ajoutant que « la partie chinoise prendra des contre-mesures résolues. »

Bien qu’elle n’ait pas précisé comment elle réagirait, les expulsions diplomatiques sont souvent du tac au tac, ce qui signifie que la Chine pourrait également chercher un émissaire canadien à renvoyer chez elle.

La semaine dernière, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré que l’agence de renseignement du pays avait retenu les informations sur Chong, notant que l’organisation avait conclu qu’il n’était pas assez urgent de les partager avec de hauts responsables. Cependant, il a néanmoins ordonné au service d’espionnage de signaler immédiatement les menaces potentielles.

EN SAVOIR PLUS:

La Chine n’oubliera pas les actes « barbares » de l’OTAN en Yougoslavie – Ministère des Affaires étrangères

Chong, pour sa part, a critiqué le gouvernement canadien, affirmant que cela n’aurait pas dû prendre autant de temps aux fonctionnaires pour agir, et que le fait de ne pas l’avoir informé du risque possible « remet en cause [prime minister’s office’s] gérer l’appareil gouvernemental.

« Le gouvernement doit dire clairement qui savait quoi et quand et ce qu’il a fait à ce sujet », il a dit.

Le député est sous sanctions chinoises depuis 2021, après avoir présenté une motion visant à déclarer officiellement le traitement par Pékin de sa population musulmane ouïghoure un « génocide, » une étiquette que la Chine a rejetée à plusieurs reprises au fil des ans.