Le Canada expulse le diplomate chinois Zhao Wei pour ingérence présumée

TORONTO – Le Canada a expulsé lundi un diplomate chinois à Toronto qui aurait cherché à cibler le législateur canadien Michael Chong et ses proches basés à Hong Kong en raison du soutien de Chong à une motion parlementaire qualifiant de «génocide» le traitement réservé par Pékin à sa minorité ouïghoure. « Le Canada a décidé de déclarer persona non grata M. Zhao Wei », a déclaré Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères du Canada, dans un communiqué. « J’ai été clair : nous ne tolérerons aucune forme d’ingérence étrangère dans nos affaires intérieures. »

Cette décision, qui est intervenue après une pression croissante des législateurs de l’opposition, était sur le point d’envenimer davantage les liens entre Ottawa et Pékin. Lundi, les autorités chinoises ont rejeté les allégations d’ingérence comme étant des « rumeurs … exagérées par certains politiciens et médias » et ont juré des représailles.

La Chine « condamne fermement et s’y oppose fermement, et a vivement protesté auprès de la partie canadienne », a déclaré l’ambassade de Chine au Canada dans un communiqué. « La partie chinoise prendra des contre-mesures résolues, et toutes les conséquences qui en découleront seront assumées par la partie canadienne. »

Le Premier ministre Justin Trudeau avait été appelé à expulser Zhao après que le Globe and Mail ait rapporté la semaine dernière que le diplomate était impliqué dans une campagne visant à punir Chong, un législateur conservateur, et sa famille à Hong Kong en raison de son soutien à la motion parlementaire.

Trudeau ordonne une enquête sur l’ingérence présumée de la Chine dans les élections canadiennes

Le journal a rapporté qu’un document de 2021 de l’agence d’espionnage du Canada indiquait qu’un officier du ministère chinois de la Sécurité d’État avait recherché des informations sur les proches d’un législateur canadien « qui pourraient se trouver dans le [People’s Republic of China]pour d’autres sanctions potentielles.

Le rapport top secret a déclaré que le but de l’effort était « presque certainement … de faire un exemple de ce député et de dissuader les autres de prendre des positions anti-RPC ». Une source anonyme de la sécurité nationale a déclaré au journal que Chong était le législateur et que Zhao était l’officier chinois impliqué dans l’effort.

Chong a déclaré lundi que cela n’aurait pas dû prendre autant de temps au gouvernement pour virer Zhao.

«Nous savons depuis des années que la RPC utilise ses diplomates accrédités ici au Canada pour cibler les Canadiens et leurs familles», a-t-il déclaré aux journalistes à Ottawa, ajoutant: «Cela aurait dû se produire il y a des années.»

Trudeau a soutenu qu’il avait appris l’effort d’intimider Chong à partir de l’histoire du Globe and Mail. Il a déclaré la semaine dernière que le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) n’avait pas partagé le rapport en dehors de l’agence parce qu’il ne s’agissait pas d’une « préoccupation suffisamment importante ».

Chong a déclaré au Parlement qu’il avait été informé par le conseiller à la sécurité nationale et au renseignement de Trudeau que le SCRS avait partagé le rapport avec son prédécesseur et les «ministères concernés», mais pas avec le premier ministre.

Trudeau a déclaré qu’il obligerait l’agence d’espionnage à partager ces informations avec lui à l’avenir.

« Pour aller de l’avant, toute menace – qu’elle soit sérieuse ou crédible ou non – contre un député ou sa famille, en particulier de sources étrangères, doit être élevée à des niveaux plus élevés qu’elle ne l’était », a-t-il déclaré aux journalistes la semaine dernière.

Les détails des menaces présumées contre Chong et ses proches font suite à une série d’articles récents dans les médias locaux sur les efforts apparents de la Chine pour s’ingérer dans les affaires canadiennes, y compris les élections fédérales de 2021.

Les rapports, citant des documents de renseignement divulgués, allèguent que la Chine voulait s’assurer que les libéraux de Trudeau seraient réélus avec un gouvernement minoritaire – un résultat qui, selon les analystes, serait difficile à orchestrer.

En colère contre le discours d’un militant ouïghour sur le campus, les étudiants chinois au Canada contactent leur consulat, la présentation du film

La Gendarmerie royale du Canada enquête sur la source des fuites.

Les agences de renseignement canadiennes disent depuis longtemps que la Chine est l’un des nombreux pays qui cherchent à s’ingérer dans les élections canadiennes. Un panel de fonctionnaires a rapporté cette année qu’il n’y avait aucune preuve que les résultats des deux dernières élections fédérales aient été affectés par une ingérence étrangère.

Trudeau, qui est arrivé au pouvoir en promettant des liens plus étroits avec la Chine, a subi des pressions pour adopter une position plus agressive contre Pékin. Il a chargé un « rapporteur spécial » de l’informer plus tard ce mois-ci de la nécessité d’une enquête publique sur l’ingérence présumée de la Chine.

Les liens entre le Canada et la Chine se sont figés en 2018 après que la Chine a arrêté deux Canadiens – l’ancien diplomate Michael Kovrig et l’homme d’affaires Michael Spavor – en représailles apparentes à la détention par le Canada d’un dirigeant chinois recherché aux États-Unis pour fraude.

La dirigeante de Huawei, Meng Wanzhou, est retournée en Chine en 2021 après avoir conclu un accord avec les procureurs américains. Elle était assignée à résidence dans l’un de ses deux manoirs à Vancouver. Quelques heures plus tard, les « deux Michael », comme on les appelait au Canada, étaient également sur le chemin du retour.

Kovrig et Spavor avaient été détenus dans des prisons chinoises séparées sous de vagues accusations d’espionnage et de vol de secrets d’État, allégations pour lesquelles la Chine n’a jamais fourni de preuves. Ils ont été jugés dans des procès secrets et n’ont autorisé qu’une poignée d’appels avec leurs familles pendant leurs années de détention.

Lorsqu’on lui a demandé la semaine dernière pourquoi le Canada n’avait pas expulsé Zhao, Joly a fait référence à leurs cas.