Le Canada expulse 6 diplomates indiens, selon une source gouvernementale

Le Canada a expulsé six diplomates indiens après que la police a déclaré avoir recueilli des preuves selon lesquelles ces responsables faisaient partie d’une « campagne de violence » du gouvernement indien, a déclaré lundi une source gouvernementale à Reuters.

Le Washington Post avait rapporté plus tôt que les diplomates avaient été expulsés. L’Inde a rappelé lundi son envoyé au Canada ainsi que d’autres responsables et diplomates qu’Ottawa avait désignés comme personnes d’intérêt dans une affaire liée à une enquête dans le pays, a annoncé le ministère indien des Affaires étrangères.

New Delhi a rejeté les « imputations absurdes » de l’affirmation canadienne, formulée dimanche dans une communication diplomatique, affirmant qu’elle faisait partie du « programme politique » du Premier ministre canadien Justin Trudeau centré sur la « politique des banques de votes ».

Le ministère des Affaires étrangères a également déclaré avoir convoqué lundi le chargé d’affaires canadien et l’avoir informé que le « ciblage sans fondement » des diplomates et responsables indiens au Canada était « totalement inacceptable ».

« Nous n’avons aucune confiance dans l’engagement du gouvernement canadien actuel à assurer leur sécurité. Par conséquent, le gouvernement indien a décidé de retirer le haut-commissaire et les autres diplomates et responsables ciblés », a-t-il déclaré dans un communiqué.

L’Inde a également indiqué qu’elle « se réservait » le droit de prendre de nouvelles mesures en réponse au « soutien du gouvernement canadien à l’extrémisme, à la violence et au séparatisme contre l’Inde », indique le communiqué.

Les relations entre New Delhi et Ottawa sont glaciales depuis septembre 2023, lorsque le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le Canada « poursuivait des allégations crédibles d’un lien potentiel » entre des agents indiens et l’assassinat d’un chef séparatiste sikh canadien cette année-là, suscitant une vive réaction de la part de New Delhi, qui a nié ces allégations.

L’Inde a déclaré à plusieurs reprises que le Canada n’avait fourni aucune preuve pour étayer ses affirmations.

« Cette dernière étape fait suite à des interactions qui ont à nouveau donné lieu à des affirmations sans aucun fait. Cela ne laisse aucun doute sur le fait que, sous prétexte d’enquête, il existe une stratégie délibérée visant à diffamer l’Inde à des fins politiques », a-t-il déclaré.

« L’Inde se réserve désormais le droit de prendre de nouvelles mesures en réponse à ces derniers efforts du gouvernement canadien pour concocter des allégations contre des diplomates indiens. »

Il allègue également que le gouvernement Trudeau « a consciemment fourni un espace aux extrémistes violents et aux terroristes pour harceler, menacer et intimider les diplomates indiens et les dirigeants communautaires au Canada ».

Le Canada a retiré plus de 40 diplomates d’Inde en octobre 2023 après que New Delhi a demandé à Ottawa de réduire sa présence diplomatique.

En juin, un comité de parlementaires canadiens avait désigné l’Inde et la Chine comme les principales menaces étrangères pour ses institutions démocratiques, sur la base des informations fournies par les agences de renseignement.

Le premier ministre Justin Trudeau, à gauche, passe devant le premier ministre indien Narendra Modi alors qu’ils participent à une cérémonie de dépôt de couronnes à Raj Ghat, le site de crémation du Mahatma Gandhi, lors du sommet du G20 à New Delhi, le 10 septembre 2023. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

L’envoyé de l’Inde à Ottawa, Sanjay Kumar Verma, a qualifié le rapport de politiquement motivé et influencé par les militants séparatistes sikhs.

Plus tôt cette année, Trudeau a déclaré qu’il espérait que l’Inde « s’engagerait avec nous afin que nous puissions aller au fond de cette affaire très grave ».

Peu de temps après l’allégation du Canada, les États-Unis ont affirmé que des agents indiens étaient impliqués dans une tentative d’assassinat d’un autre dirigeant séparatiste sikh à New York en 2023, et ont déclaré avoir inculpé un ressortissant indien qui travaillait à la demande d’un responsable anonyme du gouvernement indien.

Cependant, contrairement à sa réponse colérique aux allégations canadiennes, l’Inde a exprimé ses inquiétudes après que les États-Unis ont soulevé la question, se dissociant du complot et ont ouvert une enquête.

Les complots d’assassinat contre les dirigeants séparatistes sikhs au Canada et aux États-Unis ont mis à l’épreuve leurs relations avec l’Inde, alors que les pays occidentaux espèrent forger des liens plus profonds avec New Delhi pour contrer l’influence mondiale croissante de la Chine.