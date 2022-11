Le Canada explique sa position ambiguë sur la Chine

Ottawa a qualifié la Chine de “puissance mondiale de plus en plus perturbatrice”, mais s’est dit prêt à une coopération “nécessaire”

Le Canada a déployé sa stratégie indo-pacifique tant attendue, un document de programme expliquant comment le pays cherche à “promouvoir et défendre” ses intérêts nationaux dans la région. La stratégie a été dévoilée dimanche, avec une partie importante du document de 26 pages portant sur les relations entre le Canada et la Chine.

« La Chine est une puissance mondiale de plus en plus perturbatrice. Les principaux acteurs régionaux entretiennent des relations complexes et profondément imbriquées avec la Chine. La Stratégie indo-pacifique du Canada est éclairée par sa compréhension lucide de cette Chine mondiale, et l’approche du Canada est alignée sur celles de nos partenaires dans dans la région et dans le monde », lit le document.

En même temps, Ottawa a reconnu que, étant donné “La taille et l’influence de la Chine” coopération avec elle a été “nécessaire” à “répondre à certaines des pressions existentielles mondiales, telles que le changement climatique et la perte de biodiversité, la santé mondiale et la prolifération nucléaire.” Mis à part cela, « L’économie chinoise offre d’importants débouchés aux exportateurs canadiens », la stratégie lit.

Le document abordait également la question de Taïwan, la position d’Ottawa semblant être assez similaire à celle de Washington. Tout en reconnaissant officiellement Taïwan comme faisant partie intégrante de la Chine, tout comme Pékin le considère, les deux pays ont proclamé à plusieurs reprises leur soutien à la nation insulaire.

“Tout en restant cohérent avec notre politique d’une seule Chine, le Canada poursuivra son engagement multiforme avec Taïwan, qui comprend une collaboration sur le commerce, la technologie, la santé, la gouvernance démocratique et la lutte contre la désinformation”, a-t-il ajouté. indique le document, ajoutant qu’Ottawa s’oppose à toute “des actions unilatérales qui menacent le statu quo dans le détroit de Taiwan.”

S’adressant au Guardian dans une interview exclusive, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a expliqué que le Canada se considère comme un “La nation du Pacifique et ce qui s’y passe compte” pour ça. Selon le chef de la diplomatie, Ottawa cherche à maintenir un équilibre entre l’aide au développement de la région et les investissements dans la dissuasion – le programme envisageant près d’un demi-milliard de dollars pour des initiatives de sécurité.

« Nous voulions également faire des droits de la personne un pilier clé de la stratégie parce que nous voulons défendre nos intérêts nationaux sans compromettre nos valeurs. Les Canadiens sont très fiers que notre approche des droits de la personne fasse partie de notre politique étrangère. dit-elle.

La nouvelle stratégie canadienne a déjà provoqué une réaction de colère de la part de la Chine. Le document est “dominé par des préjugés idéologiques” contre Pékin, a déclaré lundi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian.

“[The strategy] exagère la soi-disant «menace chinoise» et porte des accusations injustifiées contre la Chine. La partie chinoise est gravement préoccupée et s’y oppose fermement, et nous avons effectué des démarches solennelles auprès de la partie canadienne », a-t-il ajouté. a déclaré le porte-parole lors d’un point de presse régulier.