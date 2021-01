À compter du 7 janvier, les seuls passagers qui ne seront pas tenus de présenter un test PCR négatif pour embarquer sur un vol international à destination du Canada seront les enfants de moins de 5 ans, les passagers dont les avions s’arrêtent uniquement pour faire le plein, les membres d’équipage de la compagnie aérienne et les services médicaux d’urgence. ouvriers.

Les vols en provenance du Royaume-Uni, où une variante plus contagieuse du virus a été récemment détectée, ont été suspendus à partir du 23 décembre et le resteront jusqu’au 6 janvier. un couple en Ontario sans antécédents de voyage connus était infecté par la nouvelle variante la semaine dernière.

Dans d’autres nouvelles du monde entier:

Vietnam a rapporté un cas de la variante découverte pour la première fois en Grande-Bretagne, ce qui en fait le 34e pays à identifier la variante à l’intérieur de ses frontières. Le ministère de la Santé a déclaré que le cas avait été identifié chez une femme de 44 ans qui était revenue de Grande-Bretagne au Vietnam, a rapporté Reuters. Elle a été mise en quarantaine à son arrivée au Vietnam et a été testée positive le 24 décembre.

Après des jours de comptage record de coronavirus à Tokyo, le gouverneur de la ville, Yuriko Koike, a demandé Japonsamedi, le gouvernement central a déclaré l’état d’urgence national pour la première fois depuis avril, dans le cadre d’un effort plus large visant à exhorter les résidents à rester chez eux autant que possible. Tokyo signalé un record de 1 337 nouvelles infections jeudi, et le pays a signalé une moyenne quotidienne de près de 3 000 cas au cours de la semaine dernière.

Face à de larges critiques, le gouvernement de les Pays-Bas samedi, a déclaré qu’il accélérerait son processus de vaccination en retard et fournirait les premiers vaccins aux travailleurs de la santé de première ligne avant le début prévu de vendredi prochain. La nouvelle date de début devrait être annoncée lundi. La plupart des pays européens ont commencé les vaccinations la semaine dernière. Bien qu’il soit verrouillé depuis le 14 décembre, le taux d’infection du pays n’a baissé que récemment, et seulement légèrement, le laissant toujours parmi les plus élevés d’Europe, avec une moyenne de 51 cas pour 100000 personnes au cours des deux dernières semaines.

Brésilde Le bilan de la pandémie – le deuxième plus élevé au monde – approche les 200 000, samedi. Seuls les États-Unis ont enregistré plus de décès, avec près de 350 000. Le Brésil a signalé environ 7,6 millions de cas et le Minas Gerais est en tête de tous les États brésiliens dans les nouveaux, avec une moyenne quotidienne de près de 4000 au cours de la semaine dernière.

Corée du Sud a déclaré samedi qu’il prolongerait jusqu’au 17 janvier les restrictions à Séoul et dans les environs qui avaient fermé des écoles, des gymnases, des salles de karaoké, des bars et d’autres installations à haut risque. Ces restrictions se situent au deuxième niveau le plus élevé d’un système à cinq niveaux, dans un pays dont la riposte à la pandémie était autrefois considérée comme un modèle. Le gouvernement a annoncé samedi qu’il étendrait l’une des restrictions – l’interdiction des rassemblements de plus de quatre personnes – de Séoul à l’ensemble du pays.

Zimbabwe fermera les entreprises non essentielles pendant un mois et prolongera un couvre-feu de 18 h à 6 h, son secrétaire à l’information, Nick Mangwana, m’a dit le samedi. Les mesures comprennent également des restrictions sur les déplacements entre les villes et une interdiction de 30 jours sur les rassemblements tels que les mariages et les offices religieux. En l’espace d’une semaine, le pays a enregistré 1 342 nouveaux cas et 29 nouveaux décès, le niveau le plus élevé à ce jour, a déclaré M. Mangwana.