Le Canada exhorté à protéger un militant syrien considéré comme un risque pour la sécurité

Une militante qui a été torturée pour avoir défié un dictateur a été signalée comme un risque pour la sécurité nationale par les responsables de l’immigration du Canada, après avoir participé aux efforts internationaux visant à tenir la Syrie responsable des violations des droits humains.

Noura Aljizawi, une éminente défenseure des droits humains syrienne, a déjà été arrêtée pour avoir critiqué le leadership du président Bashar al-Assad. Après avoir mené des manifestations anti-gouvernementales pendant le printemps arabe, elle a été arrêtée et torturée avec des câbles électriques. Après que les troubles en Syrie se sont transformés en guerre civile, Aljizawi a été choisi pour représenter les partis d’opposition dans des négociations ratées pour mettre fin au conflit.

Dans une interview avec CTV National News, Aljizawi, qui vit maintenant au Canada, dit qu’elle est psychologiquement traumatisée dans ce pays. En Syrie, elle a compris ce qu’elle défendait et contre qui elle se battait, mais au Canada, Aljizawi dit ne pas pouvoir se défendre si les agents de l’immigration refusent de divulguer pourquoi ils la considèrent comme une menace potentielle.

« J’ai survécu trois fois à la détention en Syrie. J’ai survécu à la torture et aux menaces de mort du régime d’Assad – mais ce type de torture a un impact différent », a déclaré Aljizawi.

« Ça me gâche la vie. »

DES ENJEUX PLUS ÉLEVÉS

Après avoir fui la Syrie vers la Turquie, Aljizawi a déménagé au Canada après avoir été accepté dans le programme des universitaires à risque de l’Université de Toronto en 2017.

L’homme de 35 ans travaille actuellement au Citizen Lab et étudie comment les États autoritaires utilisent la technologie numérique pour opprimer les gens à travers le monde.

Après des années d’exil, la sécurité initiale qu’elle a trouvée au Canada lui a donné la stabilité nécessaire pour construire sa vie personnelle. Aljizawi est maintenant marié et a un enfant de cinq ans qui a encore beaucoup à perdre.

Elle craint que le fait d’être étiquetée comme un risque pour la sécurité ne conduise à l’expulsion et à la séparation forcée d’avec son mari et sa fille.

« Quand je regarde le visage de ma fille, je pense: » J’aimerais ne pas t’avoir. Tu me rends vulnérable.' »

Noura Aljizawi et son mari, Bahr Abdul Razzak, et leur fille de cinq ans. La demande d’immigration du couple est menacée en raison des soupçons selon lesquels Aljizawi est une menace pour la sécurité. (Photo fournie)

RETARDS INEXPLIQUES

Les problèmes d’immigration d’Aljizawi ont commencé lorsqu’elle et son mari ont demandé la résidence permanente. Ils ont décidé de faire une demande d’entrée express car ils étaient tous les deux des travailleurs hautement qualifiés en technologie. Selon le site Web d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), les demandes d’entrée express sont généralement traitées dans les six mois. Mais le couple attend depuis près de trois ans.

Le couple n’avait aucune idée de la raison pour laquelle leur demande de résidence permanente prenait si longtemps jusqu’à ce qu’ils reçoivent un courriel crypté en janvier dernier de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Un agent a demandé une entrevue avec Aljizawi pour « clarifier certaines préoccupations concernant l’article 34 de la Loi sur l’immigration, les réfugiés et la protection ».

« L’article 34 concerne les problèmes de sécurité nationale, mais il ne nous dit pas de quoi il s’agit », a déclaré Wennie Lee, l’avocate d’Aljizawi en matière d’immigration.

« Ça pourrait être de l’espionnage. Cela pourrait être la subversion de n’importe quel gouvernement. Cela pourrait être un danger pour la sécurité du Canada.

Lee dit que les entrevues en vertu de l’article 34 sont généralement menées par des agents du SCRS plutôt que par des agents frontaliers. L’adresse de l’interview était une structure semblable à un entrepôt près de l’aéroport international Pearson qui abrite des cellules de détention. Lee a demandé plus d’informations à l’ASFC afin qu’Aljizawi puisse comprendre le fondement des préoccupations et se défendre correctement.

UN TROU NOIR D’INFORMATIONS

Au lieu de cela, l’entretien a été brusquement annulé et n’a pas été reporté. Le statut de la demande d’immigration d’Aljizawi a disparu dans un trou noir.

Pour obtenir des réponses, Lee poursuit devant un tribunal fédéral pour obliger le gouvernement à divulguer des informations sur ses problèmes de sécurité ou à le forcer à poursuivre le traitement du dossier d’Aljizawi.

IRCC dit qu’il ne peut pas fournir d’informations sur le cas d’Aljizawi en raison de la législation sur la protection de la vie privée et qu’il serait inapproprié de commenter pendant que l’affaire est devant le tribunal.

Pendant ce temps, un réseau de militantes des droits humains se mobilise pour protéger Aljizawi en attendant la décision de justice.

CIBLE POTENTIELLE DE LA VIOLENCE

« Noura risque d’être assassinée. C’est une défenseuse des droits humains qui a eu beaucoup d’influence », a déclaré Urooj Mian, PDG de Sustainable Human Empowerment, à CTV News.

Selon Mian, début juin, des avocats des gouvernements canadien et néerlandais se sont rendus devant la Cour internationale de justice pour poursuivre le régime d’Assad pour crimes de guerre et le tenir responsable de violations flagrantes des droits de l’homme. À La Haye, le Canada et les Pays-Bas ont appelé la Syrie à mettre fin à sa prétendue campagne de torture contre les personnes qui se sont opposées à Assad pendant la guerre civile du pays.

Le témoignage d’Aljizawi sur sa torture faisait partie des preuves présentées au tribunal.

Il y a des inquiétudes quant à l’ingérence dans le cas d’Aljizawi par des personnes alignées sur le régime syrien.

« Nous devons rendre son cas public pour la protéger. » Mian souligne que d’autres militants syriens de haut niveau ont été assassinés en Turquie et en Allemagne.

Le réseau de Mian a envoyé des lettres au premier ministre Justin Trudeau, au vice-premier ministre et aux ministres des affaires étrangères, de la sécurité publique et de l’immigration, les alertant des vulnérabilités d’Aljizawi et les a exhortés à « protéger, et non mettre en danger » le défenseur des droits humains.