Le Canada examine comment maintenir la compétitivité de son captage du carbone à la suite des incitatifs américains

Le gouvernement fédéral examine comment il pourrait modifier ses offres de captage du carbone pour maintenir la compétitivité de l’industrie énergétique canadienne alors que les États-Unis vont de l’avant avec un plan plus agressif pour verdir leur économie.

Les États-Unis investissent 369 milliards de dollars américains dans des programmes de sécurité énergétique et de changement climatique au cours de la prochaine décennie par le biais de la loi sur la réduction de l’inflation (IRA).

Cette législation augmente également considérablement les crédits d’impôt disponibles pour les installations qui capturent et stockent les émissions de carbone. Le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CCUS) ont été poussés par les gouvernements et l’industrie alors que de nombreux pays s’efforcent de décarboner la production d’énergie.

“Nous voulons nous assurer que les entreprises canadiennes restent compétitives et que les investisseurs internationaux qui viennent dans notre juridiction puissent profiter pleinement des crédits d’impôt”, a déclaré Randy Boissonnault, ministre associé des Finances et ministre du Tourisme, à CBC News.

Réduire l’écart

“Notre gouvernement est très saisi de cette question de la Loi sur la réduction de l’inflation et de la façon de s’assurer que nous n’avons pas un grand écart entre nos deux pays.”

Le ministère des Finances examine la législation américaine et consulte l’industrie pour déterminer les prochaines étapes, a déclaré Boissonnault.

La semaine dernière, la vice-première ministre Chrystia Freeland a laissé entendre qu’il y aurait une réponse à l’IRA dans le prochain énoncé économique de l’automne et plus encore dans le prochain budget.

« Nous voulons définitivement une solution qui se fasse avec l’industrie, qui a du sens pour l’industrie, parce que les emplois bien rémunérés de l’avenir peuvent être créés ici au Canada et nous voulons qu’ils soient ici au Canada. Nous allons donc continuer à y travailler », a déclaré Boissonnault.

Financement fédéral

Le budget du Canada de ce printemps a promis un soutien financier immédiat et à long terme pour le CCUS, avec un crédit d’impôt qui devrait coûter 1,5 milliard de dollars par an à partir de 2026.

Le gouvernement fédéral s’engage à couvrir 60 % de l’équipement utilisé dans les projets de captage direct de l’air et 50 % pour les autres types de projets de CCUS. Le crédit d’impôt couvre également 37,5 % des autres équipements éligibles utilisés pour le transport et le stockage du dioxyde de carbone.

Avec cela est venu un rappel pour l’industrie de ne pas traîner les pieds sur la réduction des émissions – les incitations seront réduites de moitié entre 2031 et 2040.

À l’époque, le plan du Canada était comparable à l’incitatif de captage du carbone Q45 aux États-Unis.

Le nouvel IRA a changé cela.

Le député libéral Randy Boissonnault dit qu’il veut que les entreprises canadiennes demeurent compétitives et que les investisseurs internationaux qui viennent dans la juridiction puissent profiter pleinement des crédits d’impôt. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

“Le Canada est vraiment à environ la moitié de l’endroit où [U.S. program] est assujetti à la Loi sur la réduction de l’inflation », a déclaré Mark Cameron, vice-président des relations extérieures de la Pathways Alliance, un groupe représentant 95 % des producteurs de sables bitumineux.

Cameron a ajouté qu’ils avaient demandé au gouvernement fédéral d’envisager d’ajouter aux programmes CCUS existants, notamment en permettant au crédit d’impôt à l’investissement de couvrir les coûts d’exploitation ou en introduisant un crédit d’impôt à la production. Et ils chercheront un clin d’œil à ces demandes dans la mise à jour économique de l’automne.

“Si le gouvernement apportait des modifications au crédit d’impôt à l’investissement ou le complétait par des mesures supplémentaires, cela nous rapprocherait beaucoup de la prise de décisions finales d’investissement sur ces projets”, a-t-il déclaré.

“Si nous n’obtenons pas ce genre de certitude d’ici le milieu de l’année prochaine, alors ces délais pour 2030 vont glisser.”

Initiatives d’énergie propre nécessaires de la part des provinces

Le plan de réduction des émissions du gouvernement fédéral exigerait que le secteur pétrolier et gazier réduise ses émissions de 42 % sous les niveaux de 2019 d’ici la fin de la décennie. C’est un exploit qui, selon l’industrie, est irréaliste. Pathways s’est engagé à amener les entreprises participantes à zéro émission nette d’ici 2050.

Mais Ottawa souhaite également que les provinces intensifient leurs propres incitatifs pour l’énergie propre.

“Ce dont nous avons besoin, c’est [Alberta] venir à la table et être très clairs sur ce qu’ils vont mettre sur la table pour leur crédit d’utilisation et de stockage du carbone », a déclaré Boissonnault.

CBC News a contacté le gouvernement de l’Alberta pour obtenir des commentaires.

Le secteur pétrolier connaît son année la plus lucrative de tous les temps, car les prix élevés du pétrole et du gaz naturel ont généré des bénéfices énormes pour les entreprises – prévoyant une année de 147 milliards de dollars après impôts, selon l’ARC Energy Research Institute.

Boissonnault a ajouté que le gouvernement se concentre également sur l’hydrogène et les stratégies minérales critiques, ainsi que sur la production de batteries et les semi-conducteurs.