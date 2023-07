Le Canada et ses alliés lancent officiellement un procès contre l’Iran devant le plus haut tribunal de l’ONU pour la destruction d’un avion de ligne

Le Royaume-Uni, le Canada, la Suède et l’Ukraine ont engagé mercredi une action contre l’Iran devant la plus haute cour des Nations Unies pour l’attentat en 2020 d’un avion de ligne ukrainien et la mort des 176 passagers et membres d’équipage.

Les quatre pays veulent que la Cour internationale de justice juge que l’Iran a illégalement abattu l’avion d’Ukraine International Airlines et ordonne à Téhéran de s’excuser et d’indemniser les familles des victimes.

Le vol PS752 voyageait de Téhéran à Kiev le 8 janvier 2020, lorsqu’il a été abattu peu après le décollage. Il y avait 55 citoyens canadiens et 30 résidents permanents dans l’avion, ainsi que des ressortissants et des résidents de la Suède, de l’Ukraine, de la Grande-Bretagne, de l’Afghanistan et de l’Iran. Leur âge variait d’un an à 74 ans.

« L’action en justice d’aujourd’hui reflète notre engagement inébranlable à parvenir à la transparence, à la justice et à la responsabilité des familles des victimes », ont déclaré les pays dans un communiqué conjoint mercredi. Ils ont déclaré avoir déposé l’affaire après que l’Iran n’ait pas répondu à une demande d’arbitrage de décembre.

Après trois jours de démentis en janvier 2020, l’Iran a déclaré que ses gardiens de la révolution paramilitaires avaient abattu par erreur l’avion ukrainien avec deux missiles sol-air. Les autorités iraniennes ont accusé un opérateur de défense aérienne qui, selon elles, a pris le Boeing 737-800 pour un missile de croisière américain.

Les procédures tenues par l’Iran condamnées

Un tribunal iranien a condamné cette année un commandant de la défense aérienne présumé responsable de l’attentat à 13 ans d’emprisonnement, selon l’agence de presse officielle du pays.

Mais les pays qui ont déposé l’affaire devant le tribunal international de La Haye ont qualifié l’accusation de « procès fictif et opaque ». Des proches des victimes ont également critiqué la procédure lors d’entretiens avec CBC News.

REGARDER | Le procès en Iran est une « parodie de justice », selon un Canadien qui a perdu sa femme et sa fille : Les familles des victimes du vol PS752 dénoncent le verdict du «procès-spectacle» du tribunal iranien Après qu’un tribunal de Téhéran aurait condamné des militaires en lien avec la destruction du vol PS752, les familles des victimes ont qualifié le procès d ‘ »illégitime ». « Il n’y a pas de noms ni de photos. Personne ne sait qui sont ces personnes et si elles ont vraiment été impliquées dans la destruction du vol PS5752 », raconte Hamed Esmaeilion qui a perdu sa femme et sa fille sur le vol de 2020.

Selon le dossier judiciaire publié mercredi, le Royaume-Uni, le Canada, la Suède et l’Ukraine affirment que l’Iran « n’a pas pris toutes les mesures pratiques pour empêcher la commission illégale et intentionnelle d’une infraction » et « n’a pas mené d’enquête criminelle impartiale, transparente et équitable ». et des poursuites conformes au droit international. »

Le dossier allègue que l’Iran a retenu ou détruit des preuves, blâmé d’autres pays et du personnel des gardiens de la révolution de bas niveau, « menacé et harcelé les familles des victimes en quête de justice » et n’a pas signalé les détails de l’incident à l’Organisation de l’aviation civile internationale.

L’attentat s’est produit le même jour que l’Iran a lancé une attaque de missiles balistiques contre les troupes américaines en Irak en représailles à une frappe de drone américain qui a tué le général iranien Qassem Soleimani.

La semaine dernière, l’Iran a déposé une plainte contre le Canada liée à l’attentat, l’accusant de bafouer l’immunité de l’État en permettant aux proches des victimes du terrorisme de demander réparation à la République islamique.