Le Canada et l’Ontario atteignent un règlement historique de 10 milliards de dollars avec les Premières Nations

Les dirigeants du Robinson Huron Treaty Litigation Fund affirment avoir conclu une proposition de règlement de 10 milliards de dollars avec les gouvernements de l’Ontario et du Canada au sujet des annuités impayées pour l’utilisation de leurs terres.

Le fonds, qui représente les 21 Premières Nations Robinson Huron, a annoncé samedi que la proposition ne résoudrait que les réclamations liées aux annuités impayées passées qui remontent à plus de 170 ans.

Le Traité Robinson-Huron a été signé en 1850 et s’engageait à verser aux groupes des Premières Nations des montants annuels liés aux revenus des ressources, mais la rente n’a augmenté qu’une seule fois en 1875, passant d’environ 1,70 $ par personne à 4 $ par personne. Il n’a pas augmenté depuis.

Le règlement à l’amiable proposé verra le gouvernement fédéral payer la moitié de la somme, tandis que l’autre moitié proviendra de la province.

Le porte-parole Duke Peltier, qui représente le territoire non cédé de Wiikwemkoong, a noté que les 21 Premières Nations se sont réunies en 2012 pour rechercher un règlement devant les tribunaux, mais qu’en fin de compte, une a été conclue à une table de négociation après le début des pourparlers en avril 2022.

« Nous savons que la réconciliation ne peut être obtenue dans la salle d’audience », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Le Canada et l’Ontario nous ont entendus et nous ont rencontrés à la table de négociation pour faire de ce règlement proposé une réalité.

En 2018, la Cour supérieure de l’Ontario a statué que la Couronne avait l’obligation d’augmenter les paiements annuels en vertu du traité Robinson-Huron pour tenir compte des revenus tirés du territoire.

« Nos communautés ont connu des difficultés économiques, culturelles et sociales à cause de cette violation du traité », a déclaré le chef Dean Sayers de la Première Nation de Batchewana.

« Nous voyons ce règlement comme une occasion de montrer l’engagement du Canada et de l’Ontario à respecter et à mettre en œuvre nos droits affirmés dans le traité.

Marc Miller, ministre fédéral des Relations Couronne-Autochtones, a publié samedi une déclaration disant qu’il espère que le règlement marquera une avancée dans les efforts visant à « réparer les torts du passé et à renforcer notre relation par traité pour l’avenir ».

Sayers a déclaré que toutes les parties trouveront un accord sur la manière de partager les revenus générés par les ressources à l’avenir.

«Nous avons l’extension de la coopération entre le Canada, l’Ontario et nos 21 Premières Nations pour s’asseoir et conclure un accord sur la façon dont nous allons partager les revenus générés par les ressources, conformément à une interprétation de la promesse du traité – la nouvelle promesse », a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique.

Sayers a déclaré que l’espoir était de faire signer un accord formel plus tard cette année, mais d’ici là, les communautés doivent tenir des discussions afin de répondre aux questions des résidents.

« Il doit y avoir plus de sensibilisation en ce qui concerne la collectivité du traité, la perspective historique du traité, comment et pourquoi nous avons atterri là où nous l’avons fait avec l’accord éventuel global », a déclaré Sayers. « Il y a donc beaucoup de communication qui n’a pas eu lieu non plus. »

Une série de séances d’information aura lieu avec la communauté des Premières Nations. Harry LaForme, juge à la retraite de la Cour d’appel de l’Ontario, dirigera les séances, dans le but de préparer un rapport de recommandations d’ici huit mois. LaForme est Anishinabe et membre des Mississaugas de la Première Nation New Credit dans le sud de l’Ontario.

Les gouvernements fédéral et provincial procéderont également à un examen afin d’obtenir l’approbation de signer le règlement proposé.

