Le Canada et les Pays-Bas traînent la Syrie devant la Cour mondiale pour des allégations de torture – National

Les Pays-Bas et le Canada traînent la Syrie devant la Cour mondiale pour des allégations de torture, a annoncé lundi la Cour internationale de justice (CIJ).

Dans leur requête, le Canada et les Pays-Bas affirment que « la Syrie a commis d’innombrables violations du droit international, à partir au moins de 2011 », et demandent que des mesures d’urgence soient prises pour protéger les personnes risquant d’être torturées, la CIJ, également connue sous le nom de la Cour mondiale, a déclaré dans un communiqué.

Ils cherchent à tenir le gouvernement du président Bachar al-Assad responsable des violations flagrantes des droits humains et de la torture en vertu de la Convention des Nations Unies contre la torture, que Damas a ratifiée en 2004.

« La position du gouvernement néerlandais est qu’il existe de nombreuses preuves démontrant que la Syrie a commis de graves violations des droits de l’homme contre des citoyens syriens à grande échelle », a déclaré le ministère néerlandais des Affaires étrangères dans un communiqué.

Dans leur requête, le Canada et les Pays-Bas ont demandé au tribunal d’émettre des ordonnances d’urgence pour que la Syrie cesse tous les actes de torture et de traitements cruels et mette fin aux détentions arbitraires, entre autres. Habituellement, la Cour mondiale ordonnera des audiences d’urgence pour examiner ces demandes dans les jours suivant la réception d’une réclamation.

Si elle se déclarait compétente, la CIJ serait la première cour internationale à pouvoir se prononcer sur l’utilisation présumée de la torture par l’État en Syrie.





Le Canada et les Pays-Bas ont décidé d’agir en 2020 après que la Russie a bloqué de multiples efforts au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies pour renvoyer une affaire de violations des droits de l’homme en Syrie à la Cour pénale internationale, qui poursuit des individus pour crimes de guerre et est également basée à La Haye.

Jusqu’à présent, il y a eu une condamnation pour recours à la torture par un ancien responsable de l’État syrien lors d’un procès historique en Allemagne en janvier de l’année dernière. L’affaire allemande a été déposée en vertu des lois de compétence universelle du pays, permettant à ses tribunaux de poursuivre les crimes contre l’humanité commis n’importe où.

Les affaires devant la CIJ mettent généralement des années à parvenir à un verdict final, mais des ordonnances d’urgence peuvent être rendues en quelques semaines.

La guerre civile de 12 ans en Syrie a tué des centaines de milliers de personnes, déplacé des millions de personnes et attiré les puissances régionales et mondiales. La dévastation du conflit a été aggravée par les destructions à grande échelle causées par les tremblements de terre qui ont frappé le nord-ouest de la Syrie en février.

— Reportage de Bart Meijer, Stephanie van den Berg, Charlotte Van Campenhout ; Montage par Hugh Lawson et Paul Simao