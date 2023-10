Le Canada et les Pays-Bas portent la Syrie devant le plus haut tribunal de l’ONU. Ils accusent Damas de torture généralisée

LA HAYE, Pays-Bas (AP) — Les Pays-Bas et le Canada ont poursuivi mardi le gouvernement syrien devant le plus haut tribunal des Nations Unies, accusant Damas de violations massives des droits de l’homme contre son propre peuple.

« Depuis 2011, des Syriens ont été torturés, assassinés, agressés sexuellement, victimes de disparitions forcées et soumis à des attaques à l’arme chimique à grande échelle », ont déclaré les Pays-Bas et le Canada lorsqu’ils ont lancé l’affaire devant la Cour internationale de Justice en juin.

« Douze ans plus tard, les violations des droits humains perpétrées par le régime syrien persistent », ont-ils ajouté.

La Syrie n’a pas assisté à l’audience mardi, les sièges de la délégation étant vides alors que l’affaire était en cours.

« La Cour regrette la non-comparution de la République arabe syrienne », a déclaré la présidente de la Cour, Joan E. Donoghue.

Un groupe de Syriens s’est rassemblé devant le tribunal avant l’audience, brandissant des photos de personnes qu’ils prétendent être victimes de torture et de disparition forcée, et brandissant des banderoles arborant le texte « Mettez fin à la torture maintenant ! » et « Où sont-ils. »

Le conflit syrien a commencé avec des manifestations pacifiques contre le gouvernement du président Bachar al-Assad en mars 2011, mais s’est rapidement transformé en une véritable guerre civile après la répression brutale des manifestants par le gouvernement. Le vent a tourné en faveur d’Assad contre les groupes rebelles en 2015, lorsque la Russie a fourni un soutien militaire clé à la Syrie, ainsi qu’à l’Iran et au groupe militant libanais Hezbollah.

Dans un dossier écrit déposé auprès du tribunal, les Pays-Bas et le Canada ont déclaré que la torture en Syrie comprend « des passages à tabac et des coups de fouet sévères, notamment à coups de poings, de câbles électriques, de bâtons en métal et en bois, de chaînes et de crosses de fusil ; administrer des décharges électriques ; parties du corps brûlantes; arracher les ongles et les dents; simulacres d’exécutions; et des noyades simulées.

Deux jours d’audience qui s’ouvriront mardi se concentreront sur la demande des Pays-Bas et du Canada demandant aux juges de rendre une ordonnance provisoire pour que la Syrie « mette immédiatement fin à la torture et aux traitements cruels, inhumains et dégradants infligés à son peuple », pendant que l’affaire est en cours devant le tribunal international, un tribunal international. le processus prendra probablement des années.

Balkees Jarrah, directeur adjoint de la justice internationale à Human Rights Watch, a déclaré que cette affaire « offre une opportunité importante d’examiner la torture odieuse et odieuse infligée à d’innombrables civils par la Syrie depuis longtemps ».

Jarrah a déclaré dans un communiqué que le tribunal « devrait mettre en place de toute urgence des mesures pour empêcher de nouveaux abus contre les Syriens qui continuent de souffrir dans des conditions cauchemardesques et dont la vie est gravement menacée ».

Dans leur dossier auprès de la Cour, le Canada et les Pays-Bas rejettent directement la faute sur le gouvernement d’Assad.

Ils ont fait valoir que l’utilisation constante de différentes méthodes de torture dans différents endroits de la Syrie « démontre la nature systématique et généralisée de cette pratique, qui s’étend depuis les plus hauts niveaux du gouvernement syrien ».

Les ordonnances du tribunal sont juridiquement contraignantes, mais ne sont pas toujours respectées par les pays impliqués dans la procédure. L’année dernière, les juges ont rendu une ordonnance similaire dans une autre affaire appelant Moscou à cesser les hostilités en Ukraine.

Le Canada et les Pays-Bas accusent l’administration d’Assad d’avoir violé la Convention des Nations Unies contre la torture et soutiennent que le mécanisme de résolution des conflits de la convention donne au tribunal de La Haye compétence pour entendre l’affaire.

La guerre en Syrie a jusqu’à présent tué un demi-million de personnes, blessé des centaines de milliers de personnes et détruit de nombreuses régions du pays. Elle a déplacé la moitié des 23 millions d’habitants de la Syrie d’avant-guerre, dont plus de 5 millions sont réfugiés hors de Syrie.

Mike Corder, Associated Press