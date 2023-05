Le Canada et les États-Unis ne s’entendent pas sur le pipeline frontalier 5

WASHINGTON –

Le débat existentiel de l’Amérique du Nord sur les vertus et les dangers des oléoducs et des gazoducs fait face à un test critique aujourd’hui dans le Wisconsin.

C’est là qu’un juge du tribunal de district entendra les arguments sur la fermeture ou non de la ligne 5, un conduit d’énergie transfrontalier essentiel entre le Canada et les États-Unis.

La Bad River Band du lac Supérieur Chippewa affirme que les inondations printanières ont rendu le risque d’une brèche sur son territoire du nord du Wisconsin trop grand pour être ignoré.

Enbridge Inc., basée en Alberta, propriétaire du pipeline, affirme que la bande surestime le risque et empêche l’entreprise de prendre des mesures de protection.

L’audience d’aujourd’hui comprendra des avocats de l’État du Michigan, qui tentent devant ses propres tribunaux de fermer la ligne 5 depuis 2019.

On ne sait pas combien de temps dureront les audiences ni à quelle vitesse le juge du tribunal de district William Conley statuera sur la demande de la bande pour une ordonnance de fermeture du pipeline.

La bande, qui soutient que le droit d’Enbridge d’opérer sur son territoire a expiré depuis longtemps, craint une catastrophe imminente après les inondations printanières le long de la rivière Bad qui, selon elle, ont miné le terrain autour de la ligne.

Pour sa part, Enbridge insiste sur le fait que ces allégations d’urgence sont exagérées – et que la fermeture du pipeline serait une solution trop drastique.

« Bien qu’elle ait dû prouver à la fois sa responsabilité et les motifs d’une injonction, la bande n’a fait ni l’un ni l’autre. La requête doit donc être rejetée », soutient Enbridge dans un mémoire déposé avant l’audience.

« Aucun rejet de pétrole n’est » prêt à avoir lieu « , « prochainement » ou « réel et immédiat ».

Même si le risque était élevé, une fermeture serait inappropriée, soutient Enbridge, soulignant un plan d’urgence ordonné par le tribunal qui énonce les mesures à prendre si la menace était effectivement urgente.

« Enbridge purgera et fermera la ligne de manière préventive bien avant toute rupture potentielle », indique le mémoire, ajoutant que la zone reste sous surveillance vidéo constante 24 heures sur 24.

« Toute inondation et érosion n’a pas pris et ne prendrait pas Enbridge par surprise. »

Les fortes inondations qui ont commencé au début d’avril ont emporté des portions importantes de la rive où la canalisation 5 croise la Bad River, un parcours sinueux de 120 kilomètres qui alimente le lac Supérieur et un réseau complexe de zones humides écologiquement délicates.

Le groupe est en cour avec Enbridge depuis 2019 dans le but d’obliger le propriétaire et l’exploitant du pipeline à rediriger la ligne 5 autour de son territoire traditionnel – ce que l’entreprise a déjà accepté de faire.

Mais l’inondation a transformé un risque théorique en un risque très réel, affirme le groupe, et il veut que le pipeline soit fermé immédiatement pour éviter une catastrophe.

La ligne 5 rencontre la rivière juste après un endroit que le tribunal a appelé le «méandre», où le lit de la rivière serpente plusieurs fois, séparé de lui-même seulement par plusieurs mètres de forêt et le pipeline lui-même.

À quatre endroits, la rivière était à moins de 4,6 mètres du pipeline – à seulement 3,4 mètres à un endroit particulier – et l’érosion n’a fait que continuer.

Le Michigan, dirigé par le procureur général Dana Nessel, soutient depuis 2019 que ce n’est qu’une question de temps avant que la canalisation 5 ne fuie dans le détroit de Mackinac, la voie navigable écologiquement délicate où elle traverse les Grands Lacs.

« L’érosion alarmante du méandre de la rivière Bad constitue une menace imminente de dommages irréparables au lac Supérieur qui dépasse de loin le risque d’impacts associés à l’arrêt du pipeline de la canalisation 5 », explique Nessel dans son mémoire.

« Sans intervention judiciaire, il est probable que ce préjudice irréparable sera infligé non seulement à la bande, mais également au Michigan, à ses habitants et à ses ressources naturelles. »

Les arguments économiques contre la fermeture du pipeline – qui transporte quotidiennement 540 000 barils de pétrole et de liquides de gaz naturel à travers le Wisconsin et le Michigan vers les raffineries de Sarnia, en Ontario. — sont maintenant bien connus.

Les défenseurs de la canalisation 5, dont le gouvernement fédéral, affirment qu’une fermeture entraînerait des perturbations économiques majeures dans les Prairies et le Midwest américain, où elle fournit des matières premières aux raffineries du Michigan, de l’Ohio et de la Pennsylvanie.

Il approvisionne également des installations de raffinage clés en Ontario et au Québec et est essentiel à la production de carburéacteur pour les principaux aéroports des deux côtés de la frontière canado-américaine, notamment Detroit Metropolitan et Pearson International à Toronto.

Une longue déclaration publiée mardi par l’ambassade du Canada a mis en garde contre les graves conséquences économiques de la fermeture de la ligne, ainsi que les ramifications potentielles pour les relations bilatérales.

« La sécurité énergétique du Canada et des États-Unis serait directement touchée par une fermeture de la ligne 5 », indique le communiqué. Quelque 33 000 emplois aux États-Unis et 20 milliards de dollars d’activité économique seraient en jeu, a-t-il ajouté.

« A une époque de préoccupation accrue pour la sécurité et l’approvisionnement énergétiques, y compris pendant la transition énergétique, l’entretien et la protection des infrastructures existantes doivent être une priorité absolue. »

Des pourparlers sont en cours depuis des mois en vertu d’un traité sur les pipelines de 1977 entre les deux pays qui interdit effectivement à l’un ou l’autre pays de fermer unilatéralement le flux d’hydrocarbures.

Néanmoins, la déclaration de l’ambassade et le mémoire d’Enbridge reconnaissent tacitement que la perspective d’un ordre de fermeture est bien réelle.

Dans le cas d’Enbridge, le mémoire demande de manière préventive au juge d’accorder un sursis de 30 jours, si une injonction est ordonnée, pour donner aux avocats le temps de faire appel.

Et si « cette situation d’inondation temporaire spécifique » entraîne une fermeture, dit l’ambassade, le Canada s’attend à ce que les États-Unis se conforment au traité, « y compris la restauration rapide des opérations normales du pipeline ».



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 18 mai 2023.