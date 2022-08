Le Canada et les États-Unis apportent l’espoir de l’Amérique du Nord à la Coupe du monde

Pour la première fois peut-être dans l’histoire, il n’y a pas qu’une seule équipe qui réalise les rêves nord-américains à la Coupe du monde. Pendant des années, le Mexique a représenté la meilleure chance de succès du continent. Pourtant, lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar, le Canada et les États-Unis offrent des équipes jeunes et passionnantes avec un potentiel de croissance supplémentaire.

Maintenant, il y a une vraie croyance que l’un de ces deux peut réaliser quelque chose de spécial. Les deux nations n’ont pas réussi à se qualifier pour Russie 2018. Qatar 2022 les ramène sur la scène mondiale.

L’Amérique du Nord espère à la Coupe du monde

Canada

Le Canada n’a pas atteint une Coupe du monde depuis 1986. Par conséquent, le Canada a choqué le monde du soccer lorsqu’il a terminé au sommet du classement des qualifications de la Coupe du monde de la CONCACAF. De plus, il l’a fait confortablement par rapport aux États-Unis ou au Mexique, totalisant un différentiel de buts de +16.

Une grande partie de ce succès doit être attribuée au patron de l’équipe nationale, John Herdman. L’Anglais a créé une solide éthique de travail au sein de l’équipe, ainsi qu’un style de jeu moderne. Il a pris le poste de l’équipe nationale masculine du Canada en 2018 après sept années fructueuses avec l’équipe féminine. Ce faisant, il a transformé le Canada en sa forme la plus meurtrière de son histoire.

Herdman utilise de jeunes joueurs talentueux qui exercent leur métier en Europe. Par exemple, Alphonso Davies, Jonathan David et Cyle Larin ont joué un rôle majeur dans la domination du Canada dans la CONCACAF. Le manager a créé une équipe qui vise à contrôler la possession et à jouer sur le pied avant. Ces hommes larges et talentueux frappent l’opposition avec des poussées rapides.

La priorité de Herdman en qualification était de prendre des points aux gros frappeurs traditionnels, le Mexique et les États-Unis. En fait, le Canada a récolté huit points sur 12 contre les États-Unis et le Mexique. Herdman a réussi à attirer les fans Les Rouges’ côté lors des qualifications. Le Canada a fait match nul une fois et en a remporté six lors des sept matchs à domicile lors des qualifications. Le froid brutal a sans aucun doute joué un rôle dans les nations d’Amérique centrale en difficulté dans le nord.

La récompense est une deuxième place à la Coupe du monde. À Qatar 2022, le Canada affronte peut-être le groupe le plus difficile. Les finalistes et troisièmes de 2018, la Croatie et la Belgique, font partie du groupe du Canada. Pour compléter l’équipe, le Maroc, la deuxième équipe africaine la mieux classée de la FIFA. Malgré le défi, le Canada ne peut pas être radié.

Etats-Unis

Les États-Unis possèdent une solide infrastructure de football et un excellent programme de football de base. Il n’est pas étonnant que les États-Unis aient enfin une équipe à la hauteur des investissements réalisés. Maintenant, c’est l’une des meilleures équipes d’Amérique du Nord qui se rend à une Coupe du monde.

Pour 2022, les États-Unis ont un groupe de joueurs extrêmement talentueux qui jouent principalement au niveau des clubs en Europe. Christian Pulisic, Brenden Aaronson, Tyler Adams, Tim Weah, Yunus Musah, Weston McKennie et Sergiño Dest ne sont que des exemples de la présence américaine en Europe. Avec ces joueurs engagés en Ligue des champions et dans d’autres compétitions de haut niveau, de grands espoirs persistent dans le camp américain.

Gregg Berhalter a travaillé sur l’amélioration du pressing et de la possession des équipes au cours des dernières années. Il correspond au style de jeu européen qui a fait le succès de l’USMNT. Les champions en titre de la Gold Cup et de la Ligue des Nations ont une expérience internationale, une expérience réussie en plus, à porter en Coupe du monde. Le seul problème avec le passage à ce style de jeu européen rapide est la perte de physique. Pourtant, si la partie peut déjouer et surpasser son opposition, cela ne devient pas trop un problème.

La base de fans de l’USMNT a toujours de grands espoirs pour l’équipe. Lors des qualifications, quelques défaites décevantes ont laissé un goût amer dans la bouche des supporters. Officiellement, les États-Unis se sont qualifiés lors de la dernière journée, ce qui devrait donner quelques nerfs. Cependant, ne pas se qualifier aurait nécessité un effondrement ultime bien pire que ce qui s’est passé à Trinité-et-Tobago en 2017.

Maintenant, cette base de fans de l’USMNT obtient la gloire de jouer contre des rivaux à la Coupe du monde de l’extérieur de l’Amérique du Nord. Tirés au sort dans le groupe B, les États-Unis affrontent l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Iran lors de leurs trois matches de la phase inaugurale. Lors de ses deux précédents déplacements dans le tournoi, les États-Unis sont sortis de la phase de groupes. Il espère certainement répéter cette étape et s’aventurer plus loin dans la compétition.