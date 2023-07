Le Canada et le Nigéria sont à égalité lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde 2023: comment Chiamaka Nnadozie a remporté les Super Falcons

Le Canada et le Nigéria ont fait match nul 0-0 lors du match d’ouverture des équipes de la Coupe du monde féminine 2023, vendredi. Voici ce que vous devez savoir :

Le Canada et le Nigéria ont tous deux un point dans le groupe B. L’Australie mène le groupe avec trois points après avoir battu l’Irlande 1-0 lors de son premier match du tournoi.

La capitaine du Canada Christine Sinclair a décoché un penalty qui a été arrêté par la gardienne nigériane Chiamaka Nnadozie à la 49e minute. Si c’était le cas, Sinclair, 40 ans, serait devenu le plus vieux joueur de football masculin ou féminin à avoir marqué un but lors d’un match de Coupe du monde.

Sinclair a été remplacé à la 71e minute pour la deuxième fois seulement en 22 matchs de Coupe du monde.

La Nigériane Deborah Abiodun a reçu un carton rouge – le premier du tournoi – pour un défi tardif contre la Canadienne Ashley Lawrence pendant le temps d’arrêt.

Étoiles de Nnadozie

Nnadozie a joué un rôle clé dans l’ascension du Paris FC au classement de la Division 1 Féminine en France au cours des deux dernières saisons, et elle a eu la chance de montrer à un public plus large ses talents sur la plus grande scène pour le Nigeria contre le Canada. Son arrêt du penalty de Sinclair a été le grand moment fort, mais elle a été sensationnelle tout le match, réclamant régulièrement des passes dans la surface avant même qu’elles ne puissent se transformer en tirs.

Il est probable que Nnadozie était en ligne pour un transfert dans l’un des plus grands clubs du monde avant ce match, mais si l’un d’entre eux n’avait pas remarqué au préalable, il la connaîtra certainement maintenant. — McCauley

Le Canada manque clairement Jessie Fleming

La milieu de terrain de Chelsea et double joueuse de l’année de Canada Soccer, Jessie Fleming, n’a pas pris le terrain après avoir été limitée à l’entraînement en raison d’une blessure. Fleming s’est habillée, mais la gérante du Canada, Bev Priestman, n’a clairement pas trouvé logique de la mettre dans le match.

Sans son meilleur milieu de terrain central, le Canada a manqué de créativité au centre et a eu du mal à empêcher les contre-attaques rapides du Nigeria.

Il est difficile d’imaginer que le Canada fera une belle course dans ce tournoi si Fleming ne retrouve pas la santé. — McCauley

Le Nigeria survit à de grosses suspensions

En raison de suspensions reportées de la Coupe d’Afrique des Nations, le Nigeria était particulièrement maigre au milieu de terrain pour ce match, les partants présumés Rasheedat Ajibade et Halimatu Ayinde n’étant pas disponibles pour le match d’ouverture de la Coupe du monde.

En conséquence, Abiodun, 19 ans, n’a obtenu que sa quatrième sélection internationale. Elle a tenu bon pendant la majeure partie du match, mais a reçu un carton rouge pour un tacle dangereux dans les arrêts de jeu.

Un point contre les médaillés d’or olympiques sans deux milieux de terrain titulaires est un excellent résultat pour le Nigeria, et il aura l’impression qu’il peut gagner ses derniers matchs de phase de groupes avec Ajibade et Ayinde de retour dans l’alignement. — McCauley

