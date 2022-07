Le Canada et le Costa Rica se qualifient pour la Coupe du monde féminine 2023

Monterrey (Mexique) (AFP) – Le Canada et le Costa Rica se sont qualifiés pour la Coupe du monde féminine 2023 vendredi après avoir remporté des matchs de la phase de groupes du tournoi CONCACAF W.

Julia Grosso a marqué à la 64e minute pour donner au Canada, champion olympique en titre, une victoire 1-0 sur le Panama tandis que Cristin Granados a marqué deux buts en première mi-temps lors de la victoire 4-0 du Costa Rica sur Trinité-et-Tobago.

Le Costa Rica et le Canada se sont améliorés à 2-0 dans leur groupe pour décrocher des places pour les demi-finales de jeudi du tournoi régional nord-américain à huit équipes et assurer des voyages en Australie et en Nouvelle-Zélande pour la confrontation mondiale de football féminin de l’année prochaine.

Les États-Unis, double championne en titre de la Coupe du monde féminine, ont déjà obtenu une chance de remporter un troisième trophée consécutif en atteignant les demi-finales de la CONCACAF.

Haïti ou la Jamaïque occuperont la dernière place disponible pour la Coupe du monde féminine en fonction du résultat de leur match de phase de groupes de lundi.

Les équipes classées troisièmes de chaque groupe se qualifieront pour les éliminatoires mondiales de février prochain pour trois places en Coupe du monde féminine.

L’événement CONCACAF sert également de qualification régionale pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Les champions de la CONCACAF obtiendront une place olympique à Paris 2024. Les équipes finalistes et troisièmes se rencontreront en séries éliminatoires l’année prochaine pour déterminer une autre place dans ce tournoi.

Granados a marqué aux 18e et 45e minutes pour le Costa Rica tandis que Lauryn Hutchinson de Trinité-et-Tobago a inscrit un but contre son camp à la 33e et Katherine Alvarado a ajouté un dernier but pour Las Ticas à la 48e.