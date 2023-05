Le Canada et l’Arabie saoudite rétablissent leurs relations diplomatiques

OTTAWA –

Le Canada et l’Arabie saoudite normalisent leurs relations diplomatiques et nomment des ambassadeurs cinq ans après que les commentaires publics du gouvernement libéral sur les droits des femmes ont conduit Riyad à expulser le principal envoyé canadien.

En 2018, Affaires mondiales Canada a tweeté qu’il souhaitait que l’Arabie saoudite « libère immédiatement » les militants des droits humains qui avaient été détenus.

Les deux pays ont conservé leurs ambassades, mais l’Arabie saoudite a réduit sa présence à Ottawa et interrompu les négociations commerciales avec le Canada, affirmant qu’il était inacceptable que les Canadiens interviennent dans le système judiciaire saoudien.

Affaires mondiales Canada a déclaré mercredi dans un communiqué que le Premier ministre Justin Trudeau et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane avaient convenu lors d’une conversation en novembre dernier qu’ils souhaitaient rétablir les relations diplomatiques.

Le département a déclaré que cette discussion avait eu lieu en marge du sommet de coopération économique Asie-Pacifique à Bangkok.

À l’époque, les journalistes ont noté que Trudeau avait assisté à un déjeuner avec des dirigeants, dont le prince Mohammed, qui est le premier ministre d’Arabie saoudite. Ce jour-là, Trudeau a minimisé l’idée qu’Ottawa cherchait à rétablir les liens.

« Lorsque nous participons à ces sommets, nous assistons à un large éventail de séances avec de nombreuses personnes autour de la table, et il est extrêmement important que les Canadiens sachent que peu importe qui est autour de la table, peu importe à qui nous parlons, nous défendre clairement les droits de la personne », a déclaré Trudeau lors d’une conférence de presse le 18 novembre.

Maintenant, le ministère affirme que les deux pays remettent leurs liens là où ils étaient il y a cinq ans « sur la base du respect mutuel et des intérêts communs ».

Dennis Horak, l’ambassadeur du Canada qui a été expulsé lors de la prise de bec de 2018, a déclaré dans une interview qu’Ottawa devait saisir l’élan pour nouer des liens plus étroits avec l’Arabie saoudite, car c’est un allié clé avec un « rôle de plus en plus important » dans les pays de la Syrie. au Yémen.

« Le rétablissement des relations avec les ambassadeurs est un bon premier pas, mais il doit s’accompagner d’un engagement soutenu aux niveaux supérieurs », a déclaré Horak à La Presse canadienne.

Il a déclaré que son éviction découlait en partie du fait que le Canada n’avait pas de liens avec les hauts dirigeants saoudiens par le biais de visites ministérielles. Cela a conduit le Canada à être considéré comme non durable, a-t-il déclaré.

« Si vous voulez faire entendre votre point de vue, que ce soit en relation avec des questions commerciales ou des droits de l’homme, vous devez vous engager de personne à personne », a déclaré Horak.

« C’est le moyen de cimenter la relation et de faire connaître notre point de vue de manière à ce qu’il atteigne les personnes qui ont besoin de l’entendre, au lieu de compter uniquement sur les réseaux sociaux. »

La rupture de 2018 a conduit l’Arabie saoudite à envoyer moins d’étudiants au Canada, après des années d’empreinte significative dans les salles de classe universitaires et les hôpitaux d’enseignement.

Ottawa a remercié l’Arabie saoudite pour son aide dans la réinstallation des Canadiens fuyant le Soudan après une flambée de violence éhontée dans ce pays le mois dernier.

Le pays a connu une vague de libéralisation sous le règne de facto du prince Mohammed, y compris l’introduction de nouvelles libertés pour les femmes, bien que Human Rights Watch affirme que le pays continue de réprimer la société civile et d’emprisonner des dissidents pacifiques.

L’Arabie saoudite a démenti les conclusions des agences de renseignement américaines selon lesquelles le dirigeant aurait approuvé le meurtre en 2018 du journaliste du Washington Post Jamal Khashoggi dans un consulat saoudien en Turquie, survenu des mois après la querelle du royaume avec le Canada.

Avant la prise de bec, le gouvernement libéral a temporairement suspendu les ventes d’armes à l’Arabie saoudite suite à des informations selon lesquelles des véhicules blindés légers fabriqués au Canada auraient été utilisés dans un conflit sanglant au Yémen.

La porte-parole du NPD en matière d’affaires étrangères, Heather McPherson, a déclaré dans un communiqué que le nouvel envoyé doit soulever le conflit au Yémen.

« L’Arabie saoudite continue d’avoir l’un des pires bilans en matière de droits de la personne au monde. La première priorité de l’ambassadeur doit être de dénoncer ces violations des droits de la personne, car le gouvernement canadien n’a pas fait preuve de leadership à cet égard avec l’Arabie saoudite depuis des décennies.

Le nouvel ambassadeur du Canada sera Jean-Philippe Linteau, un diplomate de carrière qui était jusqu’à tout récemment consul général à Dubaï.

L’ambassade d’Arabie saoudite à Ottawa n’a pas répondu mercredi à une question sur l’identité du nouvel ambassadeur du pays au Canada.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 24 mai 2023.