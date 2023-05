Le Canada et l’Arabie saoudite ravivent leurs relations diplomatiques après la rupture des droits humains en 2018

Le Canada et l’Arabie saoudite ont convenu de reprendre leurs relations diplomatiques, mettant fin à un différend de cinq ans déclenché par des préoccupations en matière de droits de la personne.

La décision, annoncée par les deux ministères des Affaires étrangères mercredi soir, a été prise à la suite de discussions entre le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane en marge du sommet du forum de coopération économique Asie-Pacifique à Bangkok en novembre dernier.

Cela reflète le « désir des deux parties de rétablir les relations diplomatiques entre les pays sur la base du respect mutuel », ont déclaré l’Arabie saoudite et le Canada.

Le Canada a nommé Jean-Philippe Linteau, qui a récemment occupé le poste de consul général du pays à Dubaï, comme nouvel ambassadeur d’Ottawa en Arabie saoudite. Riyad n’a pas encore annoncé son propre ambassadeur.

Les relations diplomatiques entre les deux pays se sont fissurées à l’été 2018, quelques mois à peine avant le meurtre en octobre du journaliste dissident du Washington Post Jamal Khashoggi, qui a valu à Riyad de nombreuses critiques de la part des partenaires occidentaux. La rupture a été déclenchée par la tweeter exprimant qu’Ottawa était « gravement préoccupé par les arrestations supplémentaires de militants de la société civile et des droits des femmes », couplé avec un appel aux autorités saoudiennes pour qu’elles « les libèrent immédiatement ».

Riyad à l’époque la position qualifiée du Canada comme « une ingérence manifeste et flagrante dans les affaires intérieures du Royaume » et une « violation des normes internationales les plus élémentaires ». Le royaume a rapidement riposté en gelant les nouvelles transactions commerciales et d’investissement, en donnant à l’ambassadeur du Canada 24 heures pour quitter le pays et en arrêtant les programmes de traitement médical dans le pays nord-américain.