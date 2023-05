Le Canada et l’Arabie saoudite conviennent de rétablir leurs relations 5 ans après une querelle diplomatique

Le Canada et l’Arabie saoudite ont convenu de nommer de nouveaux ambassadeurs près de cinq ans après qu’un conflit diplomatique a interrompu les relations et tendu le commerce entre les deux pays.

Affaires mondiales Canada (AMC) a publié mercredi une déclaration annonçant la décision. La nouvelle a été rapportée pour la première fois par Reuters.

Le premier ministre Justin Trudeau a rencontré le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) en novembre.

La déclaration du GAC suggère que les deux dirigeants ont discuté de la restauration des relations à ce moment-là.

« À la lumière de ce qui a été discuté entre [Trudeau and bin Salman] … et le désir des deux parties de rétablir les relations diplomatiques entre les deux pays sur la base du respect mutuel et des intérêts communs, il a été décidé de rétablir le niveau des relations diplomatiques avec l’Arabie saoudite à son niveau antérieur », indique le communiqué. .

Le ministère saoudien des Affaires étrangères a tweeté une déclaration similaire mercredi.

Jean-Philippe Linteau a été nommé nouvel ambassadeur du Canada dans le royaume du Moyen-Orient.

L’Arabie saoudite a ordonné à l’ambassadeur du Canada de quitter le pays et a annoncé qu’elle gelait toutes les nouvelles transactions commerciales et d’investissement avec le Canada en août 2018. Le royaume a également rappelé son propre ambassadeur à l’époque.

Cette décision a été considérée comme des représailles contre Ottawa pour sa critique du bilan de l’Arabie saoudite en matière de droits humains – en particulier un tweet du GAC qui a soulevé des inquiétudes concernant les arrestations d’éminentes militantes des droits des femmes, dont Samar Badawi.

Badawi est la sœur de Raif Badawi, un blogueur dissident saoudien emprisonné par le gouvernement saoudien depuis 2012 pour apostasie et « insulte à l’islam par voie électronique ». L’épouse de Raif Badawi, Ensaf Haidar, et leurs trois enfants ont fui l’Arabie saoudite vers le Canada en 2015.