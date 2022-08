Le Canada et l’Allemagne signent un accord pour commencer les livraisons d’hydrogène

OTTAWA –

Le Canada et l’Allemagne affirment qu’un nouveau pacte sur l’hydrogène lancera une chaîne d’approvisionnement transatlantique en hydrogène, les premières livraisons étant attendues dans trois ans seulement.

Le premier ministre Justin Trudeau et le chancelier allemand Olaf Scholz ont signé l’accord mardi dans la ville portuaire de Stephenville, à Terre-Neuve, où ils ont assisté à un salon de l’hydrogène.

L’accord de cinq pages est une “déclaration d’intention” pour créer une alliance de l’hydrogène entre les deux pays.

Le Canada est en grande partie responsable de l’augmentation de la production d’hydrogène et l’Allemagne se concentrera principalement sur un corridor maritime pour le transporter à travers l’Atlantique.

Bien que la Russie ne soit pas nommée dans l’accord, le pacte porte autant sur l’énergie que sur l’envoi d’un message au président Vladimir Poutine que l’ère de son pays en tant que superpuissance énergétique mondiale est en danger.

L’Allemagne cherche des substituts énergétiques à long terme aux combustibles fossiles à la fois pour respecter ses engagements climatiques et pour mettre fin à sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie.

Le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a déclaré mardi dans une interview qu’il ne fait aucun doute que cet accord se produit maintenant à cause de Poutine et de l’invasion de l’Ukraine.

“Nous allions de toute façon avoir ces conversations sur l’hydrogène à cause de la transition énergétique, mais nous n’allions pas les avoir aussi rapidement”, a-t-il déclaré.

« Presque tous les projets que nous voyons au Canada atlantique ont vraiment vu le jour à la suite de l’invasion. Cela fait partie d’une stratégie pour les Allemands — et éventuellement toute l’Europe — de dire : “Nous n’allons pas être à nouveau dépendant de la Russie.

Les deux gouvernements sont clairs que cet accord ne résoudra pas le désir immédiat de l’Allemagne de se sevrer du pétrole et du gaz russes – une nécessité car la guerre en Ukraine a menacé la sécurité énergétique européenne.

Bien que le Canada ne produise actuellement presque pas d’hydrogène qui correspondrait aux objectifs de l’accord, les deux pays pensent qu’un nouveau corridor commercial d’hydrogène peut être opérationnel “bien avant 2030” et que les premières livraisons sont possibles en 2025.

Cela exigerait que les projets canadiens soient examinés et délivrés des permis, qu’ils soient construits et produisent du carburant, et que des options d’expédition réalisables soient développées dans les trois ans.

L’accord ne précise pas la quantité d’hydrogène que le Canada et l’Allemagne pensent pouvoir expédier d’ici là.

“C’est absolument ambitieux, mais une partie de la fixation d’objectifs est que vous devez être ambitieux pour forcer l’action”, a déclaré Wilkinson.

L’accord est en cours de signature à Stephenville parce qu’il s’agit de la future maison prévue d’une installation d’hydrogène éolienne et accueille une foire commerciale cette semaine. Wilkinson a déclaré que les projets qui utilisent l’énergie éolienne terrestre ont un délai plus court que l’éolien offshore, mais reconnaît que la production initiale sera assez faible.

“Je pense qu’il est raisonnable de dire que nous pouvons y arriver d’ici trois ans, mais si nous n’atteignons pas 2025 et que nous sommes en 2026, en fixant 2025, c’est toujours un objectif assez ambitieux”, a-t-il déclaré.

Il faudra également du temps pour que la demande allemande s’intensifie, a déclaré Wilkinson. Cela nécessitera des changements d’infrastructure, tels que des améliorations de la tuyauterie dans les maisons pour utiliser l’hydrogène pour le chauffage.

L’Allemagne a une préférence marquée pour l’hydrogène “vert”, qui est produit en divisant les molécules d’eau à l’aide d’une électrolyse alimentée par des énergies renouvelables.

Mais le Canada cherche également à produire de grandes quantités d’hydrogène “bleu”, du type dérivé du gaz naturel mais avec les émissions de dioxyde de carbone qui l’accompagnent piégées par la capture du carbone et stockées sous terre.

À l’heure actuelle, presque tout l’hydrogène fabriqué au Canada — environ trois millions de tonnes en 2020 — est fabriqué à partir de gaz naturel sans technologie de capture du carbone. Ce type d’hydrogène est appelé “gris”.

L’Allemagne n’interdit pas l’hydrogène bleu mais n’y consacrera pas d’argent du gouvernement. Cela dit, la majeure partie de l’hydrogène bleu du Canada proviendra de l’Ouest canadien, et l’expédier vers l’Europe n’est pas plus faisable que d’acheminer du gaz naturel de l’Alberta et de la Colombie-Britannique vers l’Europe.

Tout hydrogène bleu exporté de l’Ouest canadien cherchera les marchés américains ou asiatiques.

L’accord comprend une exigence pour les deux pays de développer une méthode convenue d’un commun accord pour définir “l’hydrogène propre, à faible émission de carbone et renouvelable”.

Mais il est soigneusement conçu pour noter la préférence de l’Allemagne pour l’hydrogène vert tout en reconnaissant le souhait du Canada que les deux types soient inclus.

Le Canada a l’intention de s’appuyer sur les programmes de financement existants, y compris le Fonds pour les carburants propres de 1,5 milliard de dollars, mais mettra des fonds supplémentaires sur la table en cas de besoin, a déclaré Wilkinson.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 23 août 2022.