Le Canada et la Nouvelle-Zélande réservent les quarts de finale de la Coupe de rugby féminin – Kelowna Capital News

Le Canada, troisième au classement, a concédé un essai en moins de 30 secondes, mais s’est repris pour battre l’Italie 22-12 dimanche lors d’un match du groupe B à la Coupe du monde de rugby féminin, scellant une place en quart de finale.

Vittoria Ostuni Minuzzi a choqué le Canada avec un essai dès sa première touche de balle, franchissant la ligne juste avant que le son du coup de sifflet d’ouverture ne s’éteigne.

Le Canada s’est regroupé et a gagné confortablement avec l’aide de deux essais de la talonneuse Emily Tuttosi qui a maintenant cinq essais en deux matchs.

La Nouvelle-Zélande s’est également qualifiée pour les quarts de finale avec une victoire de 56-12 plus tard dimanche contre le Pays de Galles. Les Fidji ont battu l’Afrique du Sud 21 à 17 lors du dernier match de la journée.

La capitaine Sophie de Goede avait réclamé le coup d’envoi pour le Canada qui a dégagé le ballon dans la moitié de terrain italienne. L’Italie a écarté le ballon et l’arrière Ostuni Minuzzi l’a reçu sur le flanc gauche, a coupé un tacle faible et s’est dirigé directement vers la ligne d’essai.

Le Canada s’est rapidement regroupé et a repris le match grâce à son solide groupe d’attaquants, établissant une bonne position sur le terrain. Après un mouvement de passe qui s’étendait des deux côtés du terrain, l’ailier Paige Farries a redressé l’attaque, a creusé un écart au milieu de terrain puis a dévié sous les poteaux pour le premier essai du Canada. La conversion de De Goede a donné au Canada une avance qu’il n’a pas abandonnée.

Tuttosi, qui a marqué trois essais lors de la première victoire du Canada contre le Japon, en a ajouté deux autres grâce à de puissants alignements alors que le Canada prenait le contrôle du match. Son premier a contribué à une avance de 12-5 à la mi-temps et son deuxième est venu après un brillant essai de Sara Kaljuvee et a donné au Canada une avance de 22-5 après 56 minutes.

Le Canada est l’une des équipes les plus méthodiques du tournoi. Il a une solide base de coups de pied arrêtés et Tutossi profite de la qualité de son entraînement d’alignement. Ses dos sont également de haute qualité et ont la capacité de créer des attaques soutenues.

L’Italie a ouvert son tournoi avec une victoire de 22-5 contre les États-Unis et a de nouveau bien semblé dimanche. Ses dos sont polis et comptent parmi les plus aventureux du tournoi. Il a fallu se consoler d’un essai à la dernière minute pour Elisa Giordano.

Le Canada a maintenant deux victoires en deux matchs et se qualifiera pour les huit derniers. L’Italie et les États-Unis comptent chacun une victoire en deux matches dans le groupe B tandis que le Japon a subi deux défaites.

“C’est énorme (d’atteindre les quarts de finale)”, a déclaré de Goede. “Nous sommes venus ici en voulant gagner la Coupe du monde et la première chose est d’obtenir des victoires et des points bonus et nous avons réussi cela lors de nos deux premiers matchs.”

Nouvelle-Zélande 56, Pays de Galles 12

L’ailier vétéran Portia Woodman a marqué deux essais et en a participé à plusieurs autres alors que la Nouvelle-Zélande a réalisé une performance offensive exceptionnelle pour battre le Pays de Galles.

Le centre Sylvia Brunt a marqué un essai dans chaque mi-temps et a également joué un rôle influent pour les Black Ferns de Nouvelle-Zélande qui ont gagné par 10 essais à deux.

Il y avait encore quelques inquiétudes pour les fans néo-zélandais. Il a fallu 18 minutes aux Black Ferns pour marquer leurs premiers points et ils ont ensuite marqué quatre essais en 10 minutes. La Nouvelle-Zélande a connu une accalmie dans les 10 dernières minutes de la première mi-temps au cours de laquelle le Pays de Galles a marqué son premier essai grâce à Ffion Lewis pour porter le score à 22-7 à la mi-temps.

Les Black Ferns ont ensuite connu un excellent début de deuxième mi-temps avec trois essais dans les 10 premières minutes pour mener 39-7. Les essais ont continué à se succéder à intervalles réguliers jusqu’au dernier par l’arrière Ruby Tui après la sirène à plein temps.

Le Pays de Galles en a réussi un autre également à Siwan Lillicrap à deux minutes de la fin.

“Je suis assez satisfait de la façon dont l’équipe a rebondi par rapport à la semaine dernière”, a déclaré le capitaine néo-zélandais Ruahei Demant. “Venir ici et jouer des moments et gagner chaque moment était agréable.”

Fidji 21, Afrique du Sud 17

Karalaina Naisewa s’est écrasée sous les poteaux à la 79e minute pour marquer un essai qui a donné aux Fidji une victoire palpitante 21-17 contre l’Afrique du Sud dans le groupe C, sa toute première victoire en Coupe du monde.

Quelques instants plus tôt, le demi d’ouverture Janse van Rensburg avait lancé un penalty qui avait brisé une impasse 14-14 qui avait duré 21 minutes et semblait décrocher une victoire sud-africaine.

Mais les Fidji sont passés à l’attaque dès le coup d’envoi et Naisewa a traversé la défense sud-africaine près de la ligne pour donner aux Fidji une victoire lors de leur deuxième match de Coupe du monde seulement.

Il y a eu une liesse immédiate parmi la foule composée en très grande majorité de supporters fidjiens et qui ont reconnu l’importance du moment. Les Fidji avaient surmonté une montagne d’obstacles juste pour être à la Coupe du monde et la victoire était une occasion triomphale, donnant à la nation insulaire du Pacifique une chance de se qualifier encore pour les quarts de finale.

Les Fidji ont été piétinées 84-19 par l’Angleterre au premier tour du tournoi, mais la défaite n’a pas ébranlé leur esprit.

“Cela signifie le monde”, a déclaré Siteri Rasolea des Fidji, qui a été la star du match pour ses puissantes portées. “Il y a beaucoup de filles qui ont fait beaucoup de sacrifices pour être ici aujourd’hui.

“Je suis tellement content que nous ayons tenu bon l’un pour l’autre. Nous avons eu quelques filles qui sont tombées (avec des blessures) mais notre capitaine a juste dit que nous devions jouer pour toutes celles qui sont sur le terrain et qui n’ont pas fait partie de l’équipe cette semaine.

___

Plus de rugby AP : https://apnews.com/hub/rugby et https://twitter.com/AP_Sports

Steve Mcmorran, Associated Press

