Le Canada est une filiale en propriété exclusive de Benjamin Netanyahu et de sa société | Conflit israélo-palestinien

À l’exception de l’Irlande et de l’Écosse, qui sont humanitaires, la plupart des corps diplomatiques occidentaux, y compris les banals dilettantes qui travaillent à Affaires mondiales Canada à Ottawa et au-delà, sont des filiales en propriété exclusive de Benjamin Netanyahu et d’une société raciste.

Au cours des quatre semaines qui ont suivi le début de la destruction massive de Gaza par le premier ministre israélien, les émissaires du Canada – petits et grands – se sont préoccupés des intérêts d’Israël aux dépens des Canadiens qu’ils prétendent servir au pays et à l’étranger.

Pire encore, plusieurs mercenaires furtifs et soudainement muets des « relations avec les médias » ont refusé de répondre à des questions détaillées sur la question de savoir si le Canada avait accepté de rapatrier un nombre incalculable de réservistes israéliens en Israël à bord d’avions militaires canadiens, afin qu’ils puissent, vraisemblablement, se joindre au génocide des Palestiniens. ainsi que l’horreur endurée par des centaines de Canadiens assiégés qui, depuis le 7 octobre, tentent d’échapper à la folie meurtrière qui s’empare de Gaza.

La complicité flagrante du Canada avec un État d’apartheid qui commet des crimes contre l’humanité plutôt que de s’occuper des circonstances désastreuses des Palestiniens – y compris des Canadiens d’origine palestinienne, comme le Dr Izzeldin Abuelaish, candidat au prix Nobel de la paix – incombe au premier ministre Justin Trudeau, qui, de manière prévisible et performative, acte de « solidarité » vide de sens rencontré récemment avec des Canadiens palestiniens à Toronto alors que ses diplomates de rang exécutaient volontiers les ordres d’Israël.

Quelle tache et quelle honte.

Il y a plus d’une semaine, j’ai soumis aux accusations de Trudeau une série de questions concernant la probabilité que – outre le soutien rhétorique de son administration à la machine à tuer israélienne – le Canada ait, aux frais des contribuables, envoyé par avion des soldats israéliens (réservistes) à Tel-Aviv en guise de « courtoisie » envers Netanyahu et la société raciste.

Avant de déchiffrer la façon dont les serviteurs tout aussi cyniques de Trudeau ont répondu à mes questions, il est instructif de définir le contexte plus large, qui révèle la soumission absolue du Canada aux besoins et aux desseins génocidaires d’Israël.

Mon intérêt a été éveillé après avoir regardé une conférence de presse le 13 octobre mettant en vedette deux diplomates canadiens et un officier militaire supérieur au cours de laquelle ce dernier reconnu que le Canada avait accepté une « demande de l’État d’Israël par l’intermédiaire d’Affaires mondiales Canada » de « donner suite » au retour d’au moins 30 citoyens israéliens d’Athènes à Tel Aviv sur deux vols à bord d’avions militaires canadiens.

Mon intérêt a été encore plus piqué lorsqu’on a demandé au vice-amiral si les Israéliens de retour étaient des « réservistes ». Ce fut sa curieuse réponse : « Je n’ai pas de détails, d’informations sur qui ils étaient. Il s’agissait d’une demande de l’État d’Israël que nous avons reçue par l’intermédiaire d’Affaires mondiales Canada. Nous avons certainement agi en ce sens.

Bien sûr, le Canada obéissant a « agi en ce sens ».

Pourtant, en d’autres termes, le vice-amiral a déclaré : Bien sûr, nos passagers israéliens spéciaux pouvaient ou non être des soldats, mais ce n’était pas notre décision. Nous avons simplement fait ce qu’on nous a dit de faire parce qu’Israël a dit à Affaires mondiales Canada ce qu’il voulait qu’il fasse et tout de suite.

En même temps, une grande partie des médias prostrés du Canada publié des profils élogieux de réservistes israélo-canadiens déjà en Israël ou une démangeaison de « se présenter au service dans l’armée israélienne » et de « sortir et se battre ».

L’opportunité, sans parler de la légalité, des Canadiens de s’allier rapidement aux forces militaires d’un gouvernement étranger pour potentiellement mutiler ou tuer des Canadiens dans la bande de Gaza occupée et en Cisjordanie n’a jamais été soulevée ou envisagée par des journalistes et des rédacteurs étourdis, aveuglés, comme toujours, par leur approbation sans équivoque. du « droit d’Israël à se défendre », quelles que soient les épineuses conséquences éthiques, morales ou juridiques.

C’est pour de bonnes et amples raisons qu’on l’appelle la « presse de l’establishment ».

Au bon moment, ils se sont précipités pour désigner un prétendu socialiste devenu Jeeves, l’envoyé du Canada à l’ONU à l’ONU, Bob Rae, un héros pour avoir livré un discours historiquement analphabète accusant l’Iran et ses mandataires de la destruction de Gaza qui aurait bien pu être écrit textuellement par ses chers et reconnaissants amis de la délégation israélienne.

Compte tenu de sa quête rampante d’une citoyenneté israélienne honoraire, Rae aurait, sans aucun doute, peu ou pas de problème avec ses collègues très occupés d’Affaires mondiales Canada qui criaient : « Oui, oui, monsieur ! lorsqu’Israël est venu appeler à l’aide pour ramener ses « citoyens » chez eux avant qu’ils ne les mettent en sécurité, des Canadiens traumatisés bloqués dans les restes brisés de l’enfer dystopique connu sous le nom de Gaza.

Alors, le Canada a-t-il permis aux soldats israéliens (réservistes) de se joindre à la « guerre » contre Gaza ?

Voici la réponse écrite courte et circonspecte que j’ai reçue quatre jours plus tard du porte-parole d’Affaires mondiales Canada, Pierre Cuguen : « À la demande d’Israël, des vols de départ assisté entre Tel Aviv et Athènes ont ramené 36 ressortissants israéliens en Israël, dont un chirurgien et des diplomates. … Aucun n’était explicitement réserviste ou militaire.

Veuillez noter l’utilisation par Cuguen du mot fou : « explicitement », qui est loin d’être un déni ferme, même si un autre porte-parole d’Affaires mondiales m’a dit : « Je suis sûr que nous savons qui ils sont. [the Israelis] sont.”

Traduction : Affaires mondiales Canada n’a pas demandé, et ne s’en est pas soucié, si les 36 « ressortissants israéliens » qu’il a ramenés à Tel-Aviv étaient des soldats et, heureusement, ils ne l’ont pas dit.

J’ai demandé à Affaires mondiales Canada de confirmer ou de nier qu’il avait effectivement adopté une politique du « ne pas demander, ne pas dire » concernant le rapatriement des « réservistes » israéliens.

Pas de réponse.

Il y avait une foule d’autres questions épineuses auxquelles Affaires mondiales Canada a refusé de répondre, des réponses qui jetteraient un éclairage complet et nécessaire sur cette affaire scandaleuse.

Quelle agence ou département du gouvernement israélien a fait cette demande ?

Pas de réponse.

À qui la demande initiale était-elle adressée à Affaires mondiales Canada?

Pas de réponse.

Quand la demande a-t-elle été faite ?

Pas de réponse.

Quelle était la nature précise de la demande israélienne ?

Pas de réponse.

Qui, à Affaires mondiales Canada, a accepté la demande israélienne ?

Pas de réponse.

Pourquoi le gouvernement du Canada – par l’intermédiaire d’Affaires mondiales Canada – a-t-il accepté la demande d’Israël de ramener ses citoyens par avion à Tel Aviv ?

Pas de réponse.

Combien a coûté le rapatriement de dizaines de citoyens israéliens ?

Pas de réponse.

Pourquoi était-il de la responsabilité du Canada, et non d’Israël, de rapatrier ses « citoyens » ?

Pas de réponse.

Combien de fois depuis début octobre Ottawa a-t-il reçu et accepté des demandes d’Israël visant à rapatrier ses « citoyens » aux frais des contribuables canadiens ?

Pas de réponse.

Si oui, combien d’autres « citoyens » israéliens ont été rapatriés en Israël via des avions militaires canadiens ?

Pas de réponse.

Qui étaient ces Israéliens – réservistes ou pas ?

Pas de réponse.

Si le Canada a rapatrié des réservistes israéliens en Israël en utilisant des ressources canadiennes, pourquoi le gouvernement canadien – par l’intermédiaire d’Affaires mondiales Canada – a-t-il accepté et estimé que c’était la bonne chose à faire ?

Pas de réponse.

Dans le but d’amener les diplomates canadiens à s’acquitter de leur devoir et de leur responsabilité de « fonctionnaires » et à aborder sincèrement un sujet grave qui préoccupe sérieusement de nombreux Canadiens palestiniens et leurs nombreux alliés, j’ai tenté de contacter Anabel Lindblad, directrice des relations et des enjeux avec les médias. la direction d’Affaires mondiales Canada, à plusieurs reprises, en vain.

Lindblad – comme le ministère, le ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre pour lequel elle travaille – préfère, apparemment, satisfaire les demandes du régime rance de Netanyahu plutôt que les questions divertissantes posées au nom des Canadiens palestiniens dévastés.

Quelle tache et quelle honte.

L’une des questions urgentes laissées honteusement sans réponse par Lindblad était de savoir si Affaires mondiales Canada était prêt à accorder au Dr Izzeldin Abuelaish – un humanitaire de renommée mondiale et un Palestinien canadien – la même courtoisie et à organiser son voyage en toute sécurité à Gaza pour réconforter son corps meurtri et blessé. Yousra, sa sœur de 65 ans ensanglantée, et les membres survivants de sa famille – dont 21 ont été effacés la semaine dernière par Israël lors de l’attaque du camp de réfugiés de Jabalia.

Ce n’est pas la première fois qu’Abuelaish doit pleurer la perte choquante d’êtres chers – toutes victimes des bombardements israéliens. En 2009, trois de ses filles et une nièce ont été décapitées lorsque deux obus de char ont détruit sa maison à Gaza.

Abuelaish a découvert que ses neveux et nièces bien-aimés et accomplis ainsi que d’autres membres de sa famille avaient été tués sur le coup ou étaient morts étouffés lorsqu’un sauveteur a répondu au téléphone portable de sa sœur et a décrit de vaines tentatives pour les sortir des décombres d’une maison où ils s’étaient rassemblés pour prier. salut et attendre l’inévitable.

« Je reviendrai quand il y aura un cessez-le-feu parce que je le dois », m’a dit Abuelaish lors d’un entretien. « J’ai besoin d’être avec ma famille à Gaza parce que chaque Palestinien est ma famille. »

Abuelaish ne faisait pas partie des Palestiniens-Canadiens que Trudeau a choisi d’entendre à Toronto à la fin du mois dernier lors d’une de ces séances d’« écoute » chorégraphiées, destinées, je suppose, à donner l’impression creuse que leur pays qui subventionne le génocide se soucie du sort des Palestiniens. au Canada et à Gaza – tout en s’opposant à un cessez-le-feu immédiat.

Abuelaish se souvient, comme moi, lorsque Trudeau lui a menti, ainsi qu’aux Canadiens, en soutenant une initiative appelée Heal 100 Kids pour amener 100 enfants palestiniens – blessés physiquement et mentalement – ​​au Canada, où des médecins, des infirmières et des hôpitaux s’étaient portés volontaires pour réparer des innocents qui avaient besoin de soins. réparer.

Abuelaish a, au contraire, accepté une invitation d’une commission du Parlement fédéral belge à comparaître cette semaine pour partager ses réflexions pleines de tristesse sur le génocide en cours et sur la manière d’y mettre un terme.

Pendant ce temps, Trudeau et ses diplomates continueront d’apaiser, de protéger et de défendre Netanyahu et sa société raciste.

Quelle tache et quelle honte.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.