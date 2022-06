Le Canada est un refuge pour le crime financier. Cela doit être arrêté

Le Canada est envié dans le monde entier comme un endroit formidable à visiter et un endroit encore meilleur où vivre, grâce à sa stabilité politique, sa forte économie, son accueil des réfugiés et d’autres peuples opprimés – et malheureusement, son approche accueillante envers ceux qui se livrent au blanchiment d’argent et délinquance financière.

La dernière preuve accablante de la bienveillance du Canada envers le crime financier est une gracieuseté d’Austin Cullen, le juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique qui a dirigé une commission de trois ans chargée d’enquêter sur le blanchiment d’argent en Colombie-Britannique et au Canada.

Cullen a livré la semaine dernière son énorme rapport de 1 800 pages et 101 recommandations détaillant les échecs aux niveaux fédéral et provincial. Certaines de ses conclusions et recommandations sont particulières à la Colombie-Britannique, mais la plupart sont d’intérêt national et devraient être traitées par Ottawa et d’autres gouvernements provinciaux.

Cullen note d’abord que le régime fédéral de lutte contre le blanchiment d’argent est inefficace, en grande partie à cause des défaillances du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), l’organisme chargé de surveiller les menaces de blanchiment d’argent et de communiquer avec les forces de l’ordre.

Grâce à l’accent mis sur les déclarations « défensives », CANAFE reçoit un nombre énorme de signalements de blanchiment d’argent potentiel – une douzaine de fois plus que les agences similaires aux États-Unis et 96 fois plus que celles en Grande-Bretagne.

Inutile de dire que la plupart des signalements sont sans conséquence : sur les 31 millions de signalements reçus en 2019-2020, CANAFE n’en a divulgué que 2 057 aux organismes d’application de la loi.

Et lorsque la police, tant fédérale que locale, reçoit des informations sur un blanchiment potentiel, elle reçoit rarement la priorité. De 1990 à 2012, la GRC a maintenu des unités intégrées des produits de la criminalité (IPOC) dédiées aux enquêtes sur le blanchiment d’argent et les produits de la criminalité. Mais la GRC a dissous les unités en 2012, en partie grâce à un changement d’attention du gouvernement fédéral vers la sécurité nationale. En conséquence, les enquêtes sur le blanchiment d’argent sont passées au second plan.

Cullen note que de nombreuses enquêtes de la police locale souffrent également de mauvais résultats en raison de l’absence de prise en compte des accusations de blanchiment d’argent et de produits du crime lors d’enquêtes sur des activités criminelles à but lucratif telles que le trafic de drogue.

En raison de ces défaillances policières, Cullen recommande la création d’une unité d’enquête sur le blanchiment d’argent pour la Colombie-Britannique. De telles unités provinciales pourraient en effet s’avérer bénéfiques, mais elles devraient être complétées par le rétablissement des unités IPOC de la GRC, car les polices fédérale et provinciale doivent travailler ensemble pour lutter contre qui sont souvent des crimes transprovinciaux.

De même, à la lumière de l’inefficacité globale de CANAFE et du régime fédéral de lutte contre le blanchiment d’argent, Cullen recommande la création d’un poste de commissaire provincial à la lutte contre le blanchiment d’argent. Cela aussi pourrait s’avérer utile, mais des changements au niveau fédéral sont également essentiels.

Le budget le plus récent prévoit 200 millions de dollars sur quatre ans pour la création d’une nouvelle Agence canadienne des crimes financiers, qui réunira l’expertise de la GRC, du CANAFE et de l’Agence du revenu du Canada pour enquêter sur le blanchiment d’argent et d’autres crimes complexes. Cette nouvelle agence pourrait s’avérer particulièrement efficace en assurant la liaison avec les commissaires provinciaux à la lutte contre le blanchiment d’argent.

Enfin, Cullen aborde la question du « snow-washing » – la pratique des criminels financiers de cacher leur identité et leurs transactions par le biais de sociétés écrans. Les partisans réclament depuis des années la création d’un registre des bénéficiaires effectifs, qui permettrait à quiconque de connaître l’identité des véritables propriétaires des entreprises.

Le gouvernement fédéral s’est engagé à établir un registre d’ici la fin de l’année prochaine, et les provinces devraient faire de même pour les entreprises constituées en société provinciale.

Cullen note que le blanchiment d’argent trouve son origine dans des crimes qui oppriment les autres, comme le trafic de drogue, la traite des êtres humains et la fraude. Nous devons redoubler d’efforts pour combattre ce fléau, afin que le Canada puisse retrouver sa réputation de refuge international pour les opprimés plutôt que pour les oppresseurs.

