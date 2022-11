Le Canada est sur le point de dévoiler sa stratégie vis-à-vis de la Chine. Pour un aperçu, regardez à Washington

du Canada stratégie tant attendue pour traiter avec la Chine et la région indo-pacifique au sens large pourraient enfin être libérés dans quelques jours.

Cela a pris du temps. Mais deux sources affirment que le gouvernement Trudeau espère que le document sera terminé et rendu public avant le premier ministre se dirige vers l’Asie plus tard ce mois-ci.

Des indices avancés sur certains de ses thèmes sont cependant disponibles dans un endroit où les responsables publics ont passé des années à être obsédés par cette question : les États-Unis.

Ce n’est pas un hasard si des ministres canadiens se sont rendus à Washington dernièrement pour parler de commercer plus avec des alliés ou même découplage avec la Chine .

C’est un exemple classique de prédication à la chorale. Ou, pour s’en tenir à la métaphore musicale, c’est un exemple de chant d’un recueil de cantiques commun.

Washington politique sous le dernières administrations a été de plus en plus pris de se préparer pour une génération de concurrence avec la Chine.

Et les États-Unis ont clairement indiqué, pour parfois que c’est impatient savoir où en est le Canada dans la plus grande rivalité géopolitique du siècle.

Les États-Unis ont déjà documents de stratégie et des livres de courant et passé des représentants du gouvernement et de nombreuses actions commerciales, de droits de douane sur les importations chinoises à plusieurs des interdictions d’exportation interdisant certains produits de haute technologie d’être vendu à la Chine.

Des sources affirment que les politiques canadiennes ne reproduiront pas entièrement celles des États-Unis, mais que le discours d’un politicien américain, en particulier, ressemble à la pensée d’Ottawa sur la Chine.

La ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, au premier plan, dirige l’examen de la politique chinoise. Pour des indices sur certains de ses thèmes, il y a un récent discours du secrétaire d’État américain Antony Blinken, à gauche. (Blair Gable/Reuters)

La parole a été prononcé plus tôt cette année par le secrétaire d’État américain Antony Blinken, et il préconise deux voies concurrentes dans la collaboration avec la Chine.

Une approche en 2 temps

Premier volet : continuer à commercer avec la Chine et coopérer dans la mesure du possible, par exemple sur des questions mutuellement bénéfiques concernant la santé publique et l’environnement. Pourtant, certains échanges seront réduits.

Il y a le deuxième morceau, plus antagoniste, présenté par Blinken. Cela implique de limiter les échanges avec la Chine dans deux domaines : la technologie de pointe et les biens vitaux où les entreprises chinoises soutenues par l’État poursuivent un monopole mondial.

Blinken a mentionné les semi-conducteurs, l’acier et les produits pharmaceutiques comme exemples.

“Au peuple chinois : nous rivaliserons avec confiance ; nous coopérerons partout où nous le pourrons ; nous contesterons là où nous le devons”, a déclaré Blinken dans son discours plus tôt cette année. “Nous voulons du commerce et des investissements tant qu’ils sont équitables et ne mettent pas en péril notre sécurité nationale.”

Nous voyons déjà des signes de cette approche à deux volets dans les données commerciales américaines. Les importations américaines de jouets et de téléphones en provenance de Chine continuent d’augmenter, mais les importations de semi-conducteurs et de certains produits informatiques sont plongeant .

Il y a beaucoup plus de détails sur la stratégie américaine dans un multitude de documents publics et aussi une nouvelle loi visant à obtenir plus de composants de voitures électriques Du Canada et moins de Chine.

Les États-Unis ont fait pression sur leurs alliés pendant des années pour maintenir Huawei hors des réseaux 5G. C’était un signe avant-coureur de ce qui nous attend. (Mark Schiefelbein/AP)

Ces textes officiels rendent la lecture sèche. Heureusement, une copie plus captivante est disponible.

Un aperçu captivant de la psyché de Washington d’aujourd’hui se présente dans de nouveaux livres écrits par des initiés travaillant sur la politique chinoise.

Ce que prévoient les initiés de Washington

Un de ces livres vient de l’actuel chef de la politique chinoise au Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, écrit avant qu’il ne prenne le poste.

Roshi Doshi a passé au peigne fin des milliers de documents chinois datant de plusieurs décennies pour son livre Le long jeu : la grande stratégie de la Chine pour déplacer l’ordre américain.

Sa thèse centrale est que la Chine a passé des années à endormir les États-Unis dans un faux sentiment de sécurité tout en cachant son objectif de supplanter l’ordre libéral dirigé par les États-Unis.

Il indique que la Chine entre dans la phase finale de sa stratégie – où elle pousse les forces américaines hors du Pacifique occidental ; récupère Taïwan ; et réorganise les institutions internationales et les normes technologiques de manière à profiter aux gouvernements autoritaires et illibéraux, tout en vendant ces gouvernements équipement de surveillance pour écraser toute opposition.

REGARDER | Xi appelle à la croissance militaire de la Chine dans un discours au congrès du parti :

Xi donne le coup d’envoi du Congrès du Parti communiste et appelle à la croissance militaire de la Chine Le Parti communiste chinois a lancé son 20e Congrès à Pékin, le président Xi Jinping appelant à une croissance militaire plus rapide. Xi a également vanté les politiques COVID-19 de son gouvernement et a refusé d’exclure le recours à la force contre Taïwan.

Après avoir exposé plusieurs réponses américaines possibles, Doshi préconise une soi-disant voie médiane. Pas amical, ni ouvertement hostile – mais un peu comme ce que Blinken décrit.

En résumé : refuser à la Chine l’accès aux technologies de pointe ; investir dans recherche scientifique à domicile; construire alliances internationales ; et créer de nouveaux réseaux commerciaux plus conviviaux pour les produits critiques.

Un livre prédit un grand changement : une Chine effrayée et en difficulté

Il y a un livre encore plus provocateur – avec enthousiasme approuvé par l’ancien secrétaire à la Défense James Mattis – co-écrit par l’ancien senior stratèges au Pentagone qui jouent encore consultatif les rôles.

L’argument central est que la Chine est sur le point de traverser une période difficile – elle gagnera en puissance au cours des années 2020, puis subira un long et douloureux ralentissement à partir des années 2030.

C’est parce que trois conditions magiques qui ont permis l’essor de la Chine pendant des décennies vont expirer, dit le livre, Zone de danger : le conflit à venir avec la Chine.

la Chine population a explosé mais va maintenant rétrécir. Le monde a ouvert ses portes au commerce chinois mais est maintenant construire des barrières . La Chine a libéralisé son économie mais est maintenant revenant à contrôles d’état .

Cela, dit le livre, déclenche une menace entièrement nouvelle.

“C’est à ce moment-là que nous devrions vraiment nous inquiéter. Que se passe-t-il lorsqu’un pays qui veut le monde conclut qu’il pourrait ne pas être en mesure de l’obtenir pacifiquement?” dit le livre. “La réponse, l’histoire le suggère, n’est rien de bon.… Certaines des guerres les plus meurtrières de l’histoire ont été déclenchées par des puissances révisionnistes dont l’avenir n’était plus si brillant.”

Le livre soutient que les autocraties, en particulier, deviennent plus agressives lorsqu’elles commencent à douter de l’inévitabilité de leur ascension. Chez eux, ils sont paranoïaques à propos des menaces contre leur régime, et dans les affaires étrangères, ils cherchent désespérément à remporter des victoires tant qu’ils le peuvent encore.

Il cite des exemples de la Grèce antique ainsi que Russie au début des années 1900, l’Allemagne avant la Première Guerre mondiale et le Japon avant la Seconde Guerre mondiale.

D’où le nom du livre, Zone dangereuse: il prédit que nous entrerons dans une période périlleuse au cours des prochaines années alors que la Chine voit sa meilleure, peut-être la dernière, opportunité de s’emparer de Taïwan.

Les observateurs de la Chine ont été frappés par le changement de ton du président Xi Jinping dans son discours lors d’un congrès du parti le mois dernier, qui était lourd sur la sécurité nationale et les avertissements de nouvelles menaces pour la prospérité chinoise. (Tingshu Wang/Reuters)

Reconquérir cette île, disent les auteurs, n’est pas seulement une question de sentiment patriotique pour le gouvernement chinois, mais un remède stratégique à ses maux à venir.

Cela étendrait la portée militaire de la Chine au-dessus de la mer, fournirait un gigantesque porte-avions de facto et remettrait la semi-conducteur dominant dans le monde et l’industrie des puces avancées.

Dans une interview, le co-auteur du livre Hal Brands a déclaré qu’une telle guerre se déroulerait principalement en Asie, mais il a déclaré que l’Amérique du Nord en subirait les effets, des impacts économiques aux cyberattaques.

“Les patries ne seront pas des sanctuaires”, a déclaré Brands, assistant spécial du secrétaire américain à la Défense pour la planification stratégique en 2015 et 2016, et ancien rédacteur en chef de l’équipe qui produit les États-Unis. Stratégie de défense nationale .

Son livre offre des leçons du début de la guerre froide, à la fin des années 1940, lorsque l’Union soviétique était dans sa position la plus dominante – mais dit que les États-Unis l’ont tenue à distance, à travers diplomatie, la formation d’alliances et la dissuasion militaire.

Le livre dit qu’il est essentiel d’établir des priorités. Et une priorité absolue qu’il identifie devrait, à présent, vous sembler familière.

C’est la technologie.

Un rôle pour le Canada dans ce nouveau monde

Le livre soutient que les superpuissances passées ont été construites en dominant la technologie critique de leur époque – les Britanniques avec de la vapeur et du fer; les États-Unis avec l’acier et l’électronique ; et maintenant, la Chine considère l’intelligence artificielle, les télécommunications et l’informatique quantique comme les clés de la puissance future.

C’est là que le Canada a un rôle à jouer. Zone dangereuse demande instamment la création d’un bloc économique du monde libre pour les technologies émergentes, comme un club pour le commerce de haute technologie, ou une alliance numérique.

“Le Canada a un rôle non négligeable à jouer”, a déclaré Brands.

Les États-Unis souhaitent une plus grande autonomie technologique. Ici, le président Joe Biden a célébré une loi qui vient d’être adoptée qui finance la recherche sur les semi-conducteurs, lors d’une cérémonie d’inauguration en septembre pour une nouvelle usine d’Intel dans l’Ohio. (Joshua Roberts/Reuters)

Il y a des signes qu’Ottawa voit également cela comme un créneau idéal pour le Canada. C’est dépenser des milliards pour démarrer une industrie essentielle des minéraux et des batteries électriques, tout comme les individus provinces .

Canada juste forcé trois sociétés chinoises à vendre leurs participations dans des sociétés minières canadiennes et menacé pour bloquer les futurs achats de ses entreprises publiques.

De plus, le Canada vient de demander à rejoindre le nouveau Groupe commercial indo-pacifique dirigé par les États-Unis et bénéficie du soutien des États-Unis.

Pendant des mois, des initiés commerciaux – en fait, même le gouvernement canadien – ont remis en question l’intérêt de signer avec ce groupe, étant donné qu’il ne s’agit pas d’un accord commercial formel et qu’il existe déjà un club informel similaire de ce type. pour les Amériques .

Mais le lobby des entreprises canadiennes a exhorté Ottawa à signer l’alliance indo-pacifique, arguant que le Canada devait faire partie de ses discussions concernant de nouvelles chaînes d’approvisionnement.

« Il est impératif que le Canada ait une place à la table », a déclaré Trevor Kennedy, vice-président de la politique commerciale au Conseil canadien des affaires.

Pourtant, il y a des défis permanents.

Les États-Unis voient un rôle pour le Canada dans les nouvelles chaînes d’approvisionnement où les alliés échangent entre eux des technologies de pointe. Blinken, à droite, l’a souligné en visitant une usine de recyclage de batteries au lithium à Montréal le mois dernier avec son homologue canadienne Mélanie July, au centre. (Ryan Remiorz/CP)

Un critique suggère que le Canada parle plus qu’il n’agit

L’industrie canadienne des minéraux critiques est à ses débuts avec quelques projets départ mais l’industrie face à de graves obstacles .

Un critique de Washington à l’égard des politiques commerciales canadiennes a déclaré que le Canada parlait de vouloir déplacer les chaînes d’approvisionnement de la Chine, mais ne donnait pas suite.

Charles Benoit, avocat commercial canado-américain et Conseil avec un pro-reshoring groupe basé à Washington, a exprimé son incrédulité à l’idée que des ministres canadiens viennent à Washington pour parler de découplage avec la Chine.

Il a dit que ce sont les États-Unis, et non le Canada, qui ont giflé des tarifs étendus sur la Chine en représailles pour vol de propriété intellectuelle ; Benoit a déclaré que ces tarifs ont aidé restaurer quelques fabrication aux États-Unis

Et il a dit que ce sont les États-Unis, et non le Canada, qui poussent pour le plus haut niveau de contenu nord-américain dans les voitures en vertu du nouvel accord commercial continental; Mexique et Canada poursuivent les États-Unis pour cela.

“Ils travaillent en fait contre le découplage”, a déclaré Benoit, de la Coalition pour une Amérique prospère.

Nous verrons bientôt les plans d’Ottawa pour marcher sur cette ligne délicate.

Signe des temps, le Canada tente d’empêcher les entreprises chinoises soutenues par l’État de posséder des minéraux essentiels, comme ceux qui alimentent les véhicules électriques et d’autres technologies de pointe. (Éric Gaillard/Reuters)

De nombreux ministères fédéraux sont impliqués dans la stratégie indo-pacifique, et à moins d’accrocs de dernière minute, elle sera publiée lorsque le premier ministre Justin Trudeau partira pour l’Asie.

Le commerce avec la Chine va donc continuer. En fait, les ventes de produits du Canada à la Chine sont encore en croissance d’année en année, et des sources affirment que la nouvelle stratégie encouragera une partie de cela, comme l’a fait Blinken.

Mais replaçons ces exportations vers la Chine dans leur contexte : elles représentent à peine 4 % du total mondial du Canada, et cette part n’a pas vraiment bougé depuis des années.

Nous avons un client beaucoup plus gros à côté.

Et les Américains prévoient un monde avec de nouvelles limites au commerce avec la Chine. Il semble que nous entrons dans ce monde aussi.